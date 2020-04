Auch das Team von Dör'n Schapp musste dieses Jahr zu Hause bleiben (von links): Sabine Rechten, Heidrun Koj und Marie-Luise Koj. (artefakt)

Wilstedt. Am Mittwoch wird ein virtueller Rundgang über die abgesagten Wilstedter Olivenölabholtage scharf geschaltet. Probieren, riechen, schmecken und schnacken ist im Internet zwar nicht möglich, doch die Besucher der Seite haben die mehr als 60 Aussteller in Bild und Wort vor sich, die sie bei dem Fest hätten treffen können. „Aktion Lebenszeichen“ heißt diese Plattform, die die Olivenölhandelsagentur Artefakt auf die Beine gestellt hat.

„Wir wollen den Ausstellern eine Bühne bieten“, sagt Artefakt-Gründer Conrad Bölicke. Das sei keine Verkaufsbühne, denn ein solcher Internetauftritt wäre sehr aufwendig geworden. Hier gehe es um „Aufmerksamkeitsmarketing“, um angesichts der coronabedingten Ausfälle zu zeigen: „Uns gibt es noch, wir machen weiter.“ Das sei wichtig, weil schon jetzt auch das Herbstfest „Gartendelikatessen“ in Wilstedt abgesagt worden ist und aller Voraussicht nach auch das Olivenölfest 2021 nicht werde stattfinden können.

Hinter dem virtuellen Rundgang stehe die Erkenntnis, so Bölicke, „dass wir lernen müssen, mit dem Virus zu leben“. An die Stelle großer Veranstaltungen mit tausenden von Besuchern müssten „kleinteiligere Formate“ treten, zumindest, solange es noch keine Impfung gegen Covid 19 gibt. Gleichzeitig sei Kreativität im Umgang mit der Pandemie und vor allem Solidarität innerhalb der Aussteller gefragt, die Bölicke als Netzwerk und Gemeinschaft betrachtet. Jedes Unternehmen müsse sich nun „neu justieren“, das sei die Herausforderung.

Marius Ries, Küchenchef und Inhaber des „Canova“ in der Bremer Kunsthalle und im vorigen Jahr noch Chef im Kochzelt in Wilstedt, in dem er 5000 Gäste verköstigt hat, gehen genau solche Gedanken durch den Kopf. Sobald das „Canova“ wieder öffnen dürfe, würde er gerne auch die Wiese hinter dem Lokal nutzen, damit die Gäste den geforderten Abstand untereinander einhalten können. Er würde einfache Speisen für Genießer anbieten, beispielsweise eine schlichte, aber leckere Brotzeit mit Vollkornbrot, Butter von Dehlwes aus Lilienthal und Bronzefenchel seines Lieferanten Jochen Krentzel aus Wilstedt. „Und Jochen könnte einen Stand aufbauen und sein Gemüse und seinen Salat anbieten“, so Ries. Krentzel verkaufe derzeit zwar viel weniger an die Gastronomie, dafür habe er zahlreiche Neukunden für seinen Hofverkauf gewonnen.

Bevölkerung wird ärmer

Heidrun Koj, Inhaberin von „Dör'n Schapp“ in Vorwerk, hätte sich auch lieber auf dem richtigen Olivenölfest präsentiert. Weil das nun mal nicht möglich gewesen sei, sei die Lebenszeichen-Plattform aber eine gute Idee, um präsent zu bleiben. Und was die Neujustierung angehe, so glaubt sie: „Je länger die Corona-Krise dauert, desto ärmer wird die Bevölkerung.“ Das Restaurant müsse sich anpassen, gefragt sei eine Rückbesinnung auf die traditionelle Küche, die durchaus zeitgemäß interpretiert, das heißt mit pfiffigen Ideen kombiniert werden könnte. Auch werde man womöglich die Öffnungszeiten anpassen: „Wenn mehr Menschen in der Region Urlaub machen statt im Ausland, dann werden wir nicht mehr abends, sondern mittags öffnen“, so Heidrun Koj. Produkte aus regionalem Anbau könnten an Bedeutung weiter zunehmen, denn möglicherweise werden Obst und Gemüse aus dem Ausland künftig teurer. Immer aus der Region ist das Wild, das bei ihr auf der Karte steht. Ihr Problem derzeit: „Da ich nicht weiß, wann wir wieder öffnen dürfen, weiß ich noch gar nicht, wie viel Reh und Wildschwein ich überhaupt einkaufen soll.“

Artefakt übrigens hat das ausgefallene Olivenölfest recht gut weggesteckt, sagt Conrad Bölicke. Was der Solidarität der Kunden zu verdanken sei. Nach einem Aufruf hätten tatsächlich 9000 der 35 000 Kunden ihren Jahresvorrat per Post bestellt. Dadurch seien die benötigten Einnahmen – ein Sechstel des Jahresumsatzes von drei Millionen Euro – erzielt worden, um die laufenden Kosten des Betriebs einschließlich der Bezahlung der Olivenölerzeuger zu gewährleisten. Es gebe keine Kurzarbeit, „und Staatsknete brauchen wir auch nicht“, so Bölicke. Und Kredite, die Artefakt noch nie habe aufnehmen müssen, habe er auch jetzt nicht benötigt. „Wir haben den Kopf über Wasser, was uns die Freiheit gibt, nach rechts und links zu schauen, wie es unseren Netzwerkpartnern geht.“

Wie es aussehen könnte, dass die Gesellschaft insgesamt aus der Krise kommt, stellt sich Bölicke so vor: „Viele Menschen werden sparen müssen. Daher muss Sparsamkeit sexy sein.“ Wichtig sei nicht Geld, sondern Freunde, die sich gegenseitig helfen. Wir leben in einem Beziehungssystem.“ Man nennt es auch Netzwerk.



Der virtuelle Rundgang übers Wilstedter Olivenölfest ist ab Mittwoch unter www.marktplatz.artefakt.eu erreichbar.