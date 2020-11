Blick auf Kronberg heißt dieses Bild von Fritz Wucherer. (Stiftung Kronberger Malerkolonie)

Lilienthal. Da auch die Kunstschau der Lilienthaler Kunststiftung aufgrund des coronabedingten Teil-Lockdowns bis auf Weiteres geschlossen bleiben muss, wird nun eine virtuelle Führung angeboten. In einem kurzen Video werden einzelne Gemälde der aktuellen Ausstellung „Kronberger Malerkolonie“ den Besuchern zugänglich gemacht. Die Kulturwissenschaftlerin Katrin Schmidt möchte in ihrer Einführung einen Einblick in die Vielfalt der noch früher als Worpswede gegründeten Malerkolonie geben und gleichzeitig Lust darauf machen, sich die Bilder später auch im Original anzusehen.

Die Lilienthaler Kunststiftung zeigt noch bis zum 28. Februar als Leihgabe der Stiftung Kronberger Malerkolonie 60 Gemälde von 25 Künstlerinnen und Künstlern. Zeitgleich stellt das Museum Kronberger Malerkolonie im Rahmen der Ausstellung „Mythos Worpswede“ Werke bedeutender Malerinnen und Maler der Region Worpswede, Fischerhude, Bremen-Vegesack und Lilienthal aus.

1858 wurde in dem ländlich geprägten Taunusort Kronberg in der Nähe von Frankfurt am Main durch die beiden Künstler Jakob Fürchtegott Dielmann und Anton Burger die Malerkolonie gegründet. Sie gilt als eine der wichtigsten deutschen Koloniegründungen des 19. Jahrhunderts. Eine enge Verbindung zu der Kunstszene der Großstadt Frankfurt bestand von Anfang an. Heute ist Kronberg geprägt durch die Villen wohlhabender Frankfurter Bürger und das Schloss für „Kaiserin Friedrich“. Die Witwe von Kaiser Friedrich III. lebte dort bis zu ihrem Tod 1901.

Die virtuelle Führung findet man gleich auf der Startseite der Homepage www.kunststiftung-lilienthal.de, und unter der Rubrik „Ausstellungen“ dann weiter auf virtuelle Führung. (https://www.kunststiftung-lilienthal.de/virtuelle-fuehrung/).