Bis auf Weiteres werden Hühner, Gänse, Puten und Co. in den Landkreisen Osterholz und Cuxhaven nicht mehr unter freiem Himmel picken und scharren dürfen. Weil sich die Geflügelpest in Windeseile ausbreitet, schickt der Landkreis sie nun in die Ställe. Eine entsprechende Allgemeineverfügung werde in den nächsten Tagen ergehen, teilt der Landkreis mit. (Julian Stratenschulte)

Landkreis Osterholz. Mittwochabend kam die Nachricht: Laut Niedersächsischem Ministerium für Landwirtschaft wird „zum Schutz des Hausgeflügels“ – unter anderem in den Landkreisen Osterholz und Cuxhaven – für alle Betriebe und Hobbyhaltungen die Aufstallung angeordnet. Kreissprecherin Jana Lindemann geht davon aus, dass diese Anordnung zum Wochenende greifen wird. Katja Barz hatte seit Tagen die Nachrichten über die sich entlang der Nord- und Ostsee-Küsten ausbreitende Geflügelpest angespannt verfolgt. Die Hambergerin hält Hühner und eine Pute mit Nachwuchs. Ganter Martin ist mit seinen beiden Gänse-Damen ebenfalls auf dem Grundstück unterwegs.

„Für die Tiere bedeutet das Stress“, sagt Barz. Außerdem müssten die Halter überhaupt die Möglichkeiten zum Aufstallen haben. Gänse würden schließlich meist in großer Zahl gehalten. Ihre kleine Hühnerschar bereite ihr persönlich die geringsten Sorgen, sagt sie. „Und unsere Gänse müssen wir in einen Container sperren.“ Ein Versuch, denn diese Geflügelart sei bekannt dafür, im Stall einzugehen. Auch die Puten seien problematisch. „Die brauchen ihren Auslauf.“ Der Gedanke, sie eventuell schlachten zu müssen, behagt ihr nicht. „Die Puten sollen nächstes Jahr Eier legen.“ Zum Schlachten seien sie viel zu jung. Trotzdem: Als die Geflügelpest 2016 /17 den Landkreis traf, habe sie ihren Geflügel-Bestand stark reduzieren müssen.

Bis Mittwochnachmittag hatte der Landkreis Osterholz die Entwicklung beobachtet. Den Geflügelzüchtern, darunter kreisweit 1023 aktive Hühnerhalter, die insgesamt 107 000 Tiere halten, zur Vorsicht geraten. Die meisten von ihnen – 817 Personen – besitzen zwischen ein und zehn Hühnern. 15 Bestände haben eine Größe von mehr als 250 Tieren. Nun müssen alle Tiere in den Stall.

Stallpflicht für Gänse ein Problem

Anfang November hatte das Friedrich-Loeffler-Institut die ersten Geflügelpest-Fälle unter Wildvögeln an den Küsten registriert. Ende voriger Woche wurde das hoch ansteckende und für Hühner und Puten oftmals tödliche Virus auch bei einer Wildente in der Gemeinde Hagen nachgewiesen. Der Zweckverband Veterinäramt Jade / Weser berichtet seit Mittwoch ebenfalls über deutliche Hinweise auf die Geflügelpest bei Wildvögeln in seinem Bereich. Wie der Landkreis Osterholz werden die Kreise dieses Verbandes nun die Aufstallung anordnen.

Die ersten Nutz-Vögel sind in Norddeutschland bereits erkrankt. Auf Nachfrage der Redaktion berichtet die FLI-Sprecherin Elke Reinking, dass ihnen (Stand Mittwoch) drei betroffene kleinere Nutz-Geflügelbestände bekannt seien. Grassiert das Virus erst in einem solchen Bestand, „müssen alle darin gehaltenen Geflügel sofort getötet und unschädlich beseitigt werden. Deshalb ist es so wichtig, die Ausbreitung zu verhindern“, teilt der Kreis Osterholz mit.

Auch Raimund Lütjen hat daher die Ausbreitung der Geflügelpest beobachtet. Er kümmert sich auf dem Bio-Hof Lütjen in Vollersode um gut 5000 Hühner, ist einer der drei Betreiber des Hofes. Räumlich stelle die Pflicht zur Aufstallung kein Problem dar, sagt er. Neben den Ställen hätten die Tiere einen überdachten Bereich, eine Art Wintergarten, zur Verfügung. „Aber es ist natürlich Stress für die Hühner.“ Die Tiere seien daran gewöhnt, ins Freie zu gehen. „In den ersten Tagen drängen sie sich immer an der Luke“, so Lütjen. In dieser Umgewöhnungsphase müsse er öfter nach ihnen schauen, sie ablenken. „Sie bekommen dann zusätzliche Körner und Äste in den Stall, damit sie vor lauter Stress nicht anfangen einander zu picken.“ Nach ein paar Tagen würden sie sich in die Situation fügen. „Gänsehalter haben da größere Probleme“, sagt er. Elke Reinking bestätigt dies: „Gänse brauchen viel Platz; das stellt die Züchter vor große Probleme.“ Vielleicht sollten die Gänsezüchter das Schlachten der Weihnachtsgänse vorziehen, rät sie. Der bislang verheerendste Ausbruch der Geflügelpest in Deutschland war laut FLI 2016/17. Vieles am aktuellen Ausbruch erinnere an ihn, sagt Reinking. So seien auch damals erste Geflügelpest-Ausbrüche aus Russland, Kasachstan und Israel gemeldet worden, seien verendete Wildvögel ebenfalls zunächst entlang der Küsten und in den Niederlanden sowie Großbritannien gefunden worden. „Aber es ist diesmal nicht direkt derselbe Erreger“, sagt Reinking. Zwar handele es sich wieder um ein H5N8-Virus, aber es sei aus einer Mischung verschiedener H5-Viren entstanden, die sich im Körper der erkrankten Tiere vermischt hätten. Reinking: „Wir haben es mit einer Art Potpourri zu tun.“ Außerdem seien H5N5 sowie H5N1-Viren entdeckt worden. „Es ist aber ein anderes H5N1-Virus als das von 2006“, sagt sie. Mit dem hatten sich in Asien Menschen infiziert. Die aktuelle Variante sei für Menschen nicht gefährlich, so Reinking. Zumindest nach jetzigem Wissensstand. Vorsicht sei aber geboten. Das Virus könne über die Kleidung, Schuhe und Ähnliches in Nutz-Geflügel-Bestände eingeschleppt werden.

Nach Auskunft des Institutes sind vor allem Wasservögel wie Enten und Gänse sowie Greifvögel für das Virus empfänglich. Erstmals sei es nun auch bei einem Kranich nachgewiesen worden, berichtet die FLI-Sprecherin. Doch nicht alle Vögel zeigten Symptome oder würden an der Geflügelpest sterben. Sie seien allerdings Überträger: Denn erkrankte Tiere würden den Erreger massenhaft mit dem Kot sowie mit Schleim oder Flüssigkeit aus Schnabel und Augen ausscheiden. Bei direktem Kontakt steckten sich andere Tiere durch das Einatmen oder Aufpicken von virushaltigem Material bei ihnen an, teilt das FLI mit. Auch Eier, die von infizierten Tieren gelegt werden, könnten virushaltig sein – wobei das Virus beim Kochen abgetötet werde. Weitere Informationen über die klassische Geflügelpest gibt das FLI auf seiner Internetseite (www.fli.de).