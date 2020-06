Mit der zukünftigen räumlichen Ausstattung der Grundschule Worpswede befasste sich der Schulausschuss. (Christian Kosak)

Worpswede. Anfang des Jahres wurde bemerkt, dass von der Decke der Aula in der Worpsweder Grundschule künstliche Mineralfasern (KMF) herabrieseln – Glaswolle, Steinwolle oder ähnliche Stoffe, die in die Lunge dringen. Die Aula wurde für einige Wochen gesperrt, bis die Decke verhängt wurde. „Das war für uns Fluch und Segen zugleich“, sagte Schulleiterin Sabine Kleinau jetzt im Schulausschuss. Seit klar ist, dass die Aula saniert werden muss, wird nämlich ganz groß geplant: Auch der Bereich um die Aula herum soll entweder gründlich umgebaut und erweitert oder gleich durch einen Neubau ersetzt werden. Sabine Kleinau stellte jetzt das „pädagogische Raumkonzept“ vor, das die Schule zusammen mit der Landesschulbehörde, den Elternvertretern und der Gemeindeverwaltung erarbeitet hat.

Schule sei seit Einführung des Ganztagsbetriebs für die Kinder mehr denn je ein Ort des Lebens, schließlich verbrächten sie dort etwa acht Stunden des Tages, sagte Sabine Kleinau. Der Umbau biete eine große Chance: „Jetzt kann die Pädagogik den Raum bestimmen statt andersherum.“ Drei Bereiche umfasst das Raumkonzept. Der erste sind die Räume, die schon jetzt um die Aula herum angesiedelt sind wie Lehrmittelraum, Kopierraum und Archiv. Dazu gab es weiter nichts zu sagen.

Lieber Neubau als Sanierung

Der zweite Bereich befasst sich mit den Räumen, die noch in anderen Gebäudeteilen untergebracht sind und in die Nähe der Aula umziehen sollen. Das ist etwa das Lehrerzimmer, das sich jetzt in einem kleinen Klassenraum befindet. Auch die Schul- und Gemeindebibliothek ist in einem Klassenraum, sie sollte in zwei miteinander verbundene Räume umgesiedelt werden, und eine Außentür erhalten, damit externe Entleiher nicht durch die Schule laufen müssen. Ebenfalls besser in der Nähe der Aula und damit der Bühne sollte der Musikraum untergebracht werden, das würde auch den Übergang vom Vormittagsunterricht zur Gruppenarbeit am Nachmittag erleichtern. An die Mensa, die einen Teil der neuen Aula bilden soll, sollen die Spülküche und der Sozialraum für die Küchenkräfte angegliedert werden, die jetzt weit voneinander entfernt liegen.

Damit kam Sabine Kleinau zu den neuen Räumen, die heute noch nicht existieren. Das ist die Aula mit Mensa, die durch bewegliche Wände getrennt werden und einen Waschbereich und einen Außenbereich erhalten sollen, in dem auch Veranstaltungen stattfinden können. Hinzu kommen ein Lehrerbereich mit Teeküche, ein Lehrerarbeitszimmer und – „endlich“, wie Sabine Kleinau betonte – ein Lehrer-WC. Der Schülerrat, der aus den Klassensprechern der dritten und vierten Klassen besteht, wünscht sich einen Ruhe- und einen Bewegungsraum, und schließlich werden Räume für Reinigungsutensilien und ein Möbellager benötigt. „Derzeit ist die halbe Aula mit Möbeln vollgestellt“, sagte Kleinau.

Ab dem Schuljahr 2024/25 bestehe ein Rechtsanspruch auf Ganztagsunterricht, erklärte die Schulleiterin. Deshalb habe man jetzt für die höchstmögliche Schülerzahl geplant, denn schließlich solle in den nächsten 20 bis 30 Jahren kein weiterer Umbau nötig sein. Das fand der Ausschussvorsitzende Stefan Bötjer (SPD) sehr vernünftig. Die Gemeinde werde versuchen, so viele Wünsche wie möglich zu erfüllen, da es sein müsse. Werner Schlüter von der Unabhängigen Wählergemeinschaft, selbst pensionierter Lehrer, pflichtete ihm bei: Die Ansprüche an Schule seien heute höher als früher, dafür brauche es geeignete Räume. „Noch vor ein paar Jahren hat kein Mensch daran gedacht, dass Kinder, die acht Stunden am Tag in der Schule sind, sich auch mal ausruhen oder austoben müssen.“ Die Schule wünsche sich eher einen Neubau als eine Kernsanierung, sagte Sabine Kleinau, denn das sei sinnvoller mit Blick auf die Erfordernisse der Zukunft.