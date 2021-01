Dem Buntspecht macht der Rückgang der naturnahen Wälder zu schaffen. (Brandl)

Lilienthal/Borgfeld. Vogelfans und Gartenbesitzer suchen sich fürs kommende Wochenende schon mal einen ruhigen Platz in der Nähe des Futterhauses. Der Grund: Der Naturschutzbund (Nabu) ruft bundesweit zum 11. Mal auf, Vögel zu zählen. Je mehr Menschen sich an der Aktion beteiligen, desto aussagekräftiger werden die Ergebnisse, sagt der Geschäftsführer des Bremer Nabu, Sönke Hofmann. „An Deutschlands größter Citizen-Science-Aktion kann sich jeder beteiligen und eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zählen und anschließend dem Nabu melden“, so Hofmann. Die höchste Anzahl Tiere einer Art, die man im Laufe einer Stunde gleichzeitig beobachtet hat, werde notiert.

Im Vorteil könnte dabei sein, wer die Tipps der Naturschützer in den vergangenen Wochen nicht befolgt hat und die Piepmätze trotz des lauen Wetters mit Futter angelockt hat. Diese Vögel wissen bereits Bescheid, wo sie landen müssen – und können gleichzeitig von den Hobbynaturwissenschaftlern in Ruhe gezählt werden. Wem sich nicht so gute Bedingungen bieten oder wer unsicher ist, schaut im Internet unter www.nabu.de nach. Dort gebe es jede Menge Bilder und Beschreibungen von Vögeln sowie einen Vogeltrainer. Die Ergebnisse können auf dieser Seite online gemeldet werden. Für telefonische Meldungen soll am 9. und 10. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr die kostenlose Nummer 0800 / 1 15 71 15 freigeschaltet sein.

An der Vogelzählung im Januar 2020 hatten sich nach Angaben des Nabu bundesweit über 143.000 Menschen beteiligt, davon über 770 Vogelfreunde aus Bremen. Am häufigsten gesichtet wurde in Bremen die Kohlmeise. Blaumeise und Spatz folgten auf Platz zwei und drei. In diesem Jahr, heißt es beim Nabu, warteten die Vogelexperten gespannt darauf, wie viele Blaumeisen unterwegs sind. Der Bestand der Tiere war im Frühjahr erheblich zurückgegangen. Grund war das sogenannte Meisensterben – eine durch das Bakterium Suttonella ornithocola ausgelöste Epidemie. „Auch in Bremen schlug der Erreger zu, wir bekamen Meldungen von vielen besorgten Vogelfreunden“, berichtet Hofmann. Er und seine Mitstreiter vom Nabu hoffen, dass die Meisen die Verluste durch ihre Bruten im Sommer zumindest teilweise ausgleichen konnten.

Die Aktion am Wochenende, zu der Sönke Hofmann auch die Borgfelder und Lilienthaler einlädt, könnte erste Anhaltspunkte liefern. Hofmann ist überzeugt: „Wer mitzählt, tut nicht nur aktiv etwas für die Vogelwelt und verschafft den Fachleuten einen besseren Überblick.“ Vögel zu beobachten, das mache auch zufriedener. Forscher des Frankfurter Senckenberg Instituts für Biodiversität und der Universität Kiel hätten das belegt, dass „zehn Prozent mehr Vögel im Umfeld die Zufriedenheit mindestens genauso steigern, wie ein vergleichbarer Zuwachs des Einkommens“, so Hofmann.