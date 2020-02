Anlässlich des Findorffjahrs stellten Mathias Knoll (links) und Jan Mackenberg die Volksbank-Bilanz bei Melchers Hütte vor. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Die Volksbank Osterholz Bremervörde erhöht zum 1. April die Kontogebühren für Firmen- und Privatkunden. Nach sechs Jahren mit stabilen Entgelten müsse die Genossenschaftsbank ihre Ertragslage stabilisieren, erklärten die Vorstandsmitglieder Jan Mackenberg und Mathias Knoll am Donnerstag im Bilanzpressegespräch. Es handele sich um eine „moderate Anpassung“, mit der man unter den Konditionen des ärgsten Mitbewerbers bleibe, sagte Mackenberg.

Das Online-Girokonto im Privatbereich kostet künftig 4,90 Euro im Monat und das Rundum-Sorglos-Paket (VR-Komfort) 9,90 Euro. Für Neukunden gelten die Tarife schon jetzt. Hinzu kommen etliche teils kostenlose, teils tarifierte Einzelleistungen, sodass Mackenberg die erwarteten Mehreinnahmen, wie er sagte, nicht genau beziffern könne. „Wir haben uns die Preisposten genau angeschaut und auch Mehrleistungen eingeführt“, sagte er und fügte hinzu: So lange es eben gehe, werde man auf die Einführung von Strafzinsen für Privatkunden weiterhin verzichten.

Präsenz in der Fläche

Filialschließungen seien ebenfalls nicht geplant. Aktuell gibt es 20 Geschäftsstellen und sechs SB-Filialen. Das Wirtschaften bleibe aber schwierig, weshalb die Volksbank den Markt weiter beobachten werde. Hauptprobleme blieben auch 2020 „die Regulatorik und die lockere EZB-Politik“. Nachdem andere Anbieter vergangenes Jahr Negativzinsen für vermögende Kunden eingeführt hatten, seien hohe Summen zur Volksbank gewandert, so die Vorständler. Auch die Volksbank erhebe daher inzwischen 0,5 Prozent auf große Firmenguthaben (Freibetrag 500 000 Euro), was jedoch nicht sehr viele Menschen betreffe und meist eine Anlageberatung nach sich ziehe.

0,5 Prozent Verwahrentgelt entrichtet das Institut seinerseits an die Zentrale, die DZ-Bank, die sich am EZB-Zins orientiere. Der Jahresüberschuss werde allein damit um rund 230 000 Euro geschmälert, erklärte Knoll. Er rechne für 2019 noch mit 1,95 Millionen Euro nach Steuern – Einzelheiten werden zur Vertreterversammlung im Juni präsentiert. Es sei aber wohl etwas weniger als im Vorjahr und das könnte auch an der dreiprozentigen Dividende nagen, die für 2018 gewährt wurde.

Von den 65 580 Kunden (plus 0,8 Prozent) entschieden sich 2019 zugleich auch 29 029 für eine Mitgliedschaft (plus 1,7 Prozent). Das macht sie zu Miteigentümern der Bank. Die Mitglieder werden mit umfangreichen Bonus- und Rabattprogrammen umworben und können – je nach Dauer und Intensität der Kundenbeziehung – künftig bis zu 100 Anteile à 100 Euro zeichnen; bisher lag das Limit bei 20. Der Aufwärtssprung bei den Einlagen wiederum wäre dem Geldhaus wohl willkommener, wenn es in ähnlicher Größe auch Kredite vergeben könnte. Erstmalig jedoch haben die Volksbank-Kunden bilanzwirksam mehr auf die hohe Kante gelegt als ausgeliehen. Das bilanzielle Kundenanlagevolumen schwoll um 6,4 Prozent auf fast 1,087 Milliarden Euro an, das Kundenkreditvolumen kletterte um 2,74 Prozent auf knapp 1,044 Milliarden Euro.

Wertpapiervolumen nimmt zu

Die Bilanzsumme stieg um fast 2,9 Prozent auf 1,39 Milliarden an. Doch immer wichtiger wird das Drittgeschäft mit den Verbundpartnern aus der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Weil 2019 ein besseres Börsenjahr war als 2018, legte allein das betreute Wertpapiervolumen um fast 25 Prozent zu. Nun liegt das von der Volksbank betreute Gesamtanlagevolumen über 1,6 Milliarden Euro (plus 8,9 Prozent) und das Gesamtkreditvolumen bei knapp 1,4 Milliarden Euro (plus 5,4 Prozent). Mackenberg und Knoll dankten den 262 Beschäftigten, die sich erfolgreich um das Vertrauen der Kundschaft bemühten. Es sei kein Personalabbau vorgesehen.