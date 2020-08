Die Vorstandsmitglieder der Volksbank Osterholz Bremervörde, Jan Mackenbeg (links) und Mathias Knoll, informierten über die Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2020. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Die Volksbank Osterholz Bremervörde hat ihre Marktposition seit Jahresbeginn trotz Corona gefestigt und weiter ausgebaut. Im bilanzwirksamen Einlagen- und Kreditgeschäft meldeten die Vorstandsmitglieder Jan Mackenberg und Mathias Knoll jetzt ein Wachstum von 2,6 beziehungsweise 2,4 Prozent. Bei der Pressekonferenz zur Halbjahresbilanz betonten beide, das Geldhaus fahre wegen der Pandemie auf Sicht: Vier der 20 Filialen bleiben als Reserve-Team für den Notfall vorerst weiter geschlossen. Ob die Niederlassung in Lilienthal-Falkenberg überhaupt wieder öffnet, ist Knoll zufolge offen. Und was die Einführung von Negativzinsen auch für Privatkunden angeht, könne er ebenfalls nichts versprechen: „Das kommt auf das Marktumfeld an.“

Bei der hiesigen Volksbank hat die Pandemie – notgedrungen – für spürbare Zuwächse im Online-Banking gesorgt. Inzwischen liege die Quote der Online-Konten bei 46,8 Prozent, mehr als 60 Prozent der Kartenzahlungen erfolgten kontaktlos. Trotzdem, versicherte Knoll, sei das Schicksal der modernisierungsbedürftigen Filiale in Falkenberg damit noch nicht besiegelt. Es werde aber geprüft, ob der Standort zukunftsfähig sei. Wenn es das Infektionsgeschehen erlaube, werde die Volksbank dort ebenso wie in Wallhöfen, Basdahl und Hipstedt die Türen öffnen. „Und dann schauen wir natürlich, ob die Kunden das wünschen und nutzen oder nicht.“

Generell, so Jan Mackenberg, wäre man auch offen dafür, weitere Händler oder Dienstleister unters Filialdach aufzunehmen, „wenn aus der Partnerschaft ein Mehrwert für die Region entsteht“. Bisher sei es immerhin gut gelungen, Kunden und Mitarbeiter gut zu schützen, und dabei dennoch in der Fläche präsent zu bleiben. Darum würden die vier Niederlassungen einstweilen auch weiterhin als Backup benötigt, falls das Virus unter den Beschäftigten die Runde machen sollte. Mackenberg versicherte: „Auch in diesen schwierigen Zeiten wollen wir nah an unseren Kunden sein.“

Leicht negativer Saldo

Der Lohn seien 827 neue Kunden und 363 neue Mitglieder seit Jahresbeginn. Durch Kündigungen und Todesfälle ist der Saldo dennoch leicht negativ: Aktuell zählt die Volksbank 65 400 Kunden (minus 0,3 Prozent), von denen 28 908 (minus 0,4 Prozent) als Mitglieder zugleich auch Miteigentümer des Instituts sind. Und obwohl die Volksbank im April erstmals nach sechs Jahren die Kontoführungsgebühren erhöht hatte, setzte sich das Wachstum bei den Einlagen und Darlehen fort. Nimmt man die Verbundpartner hinzu, die ein gutes Drittel dazu beitragen, betreut die Volksbank mittlerweile ein Kundenvermögen von fast 1,7 Milliarden Euro. „Fast alle Wertpapier-Depots sind wieder auf Vor-Krisen-Niveau“, teilte Mackenberg mit.

Im Kreditgeschäft werden inzwischen mehr als 1,4 Milliarden Euro verwaltet; davon sind 75 Prozent bilanzwirksam, ein knappes Viertel entfällt auf die Verbundpartner der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Mit den Zuwächsen im Vermittlungsgeschäft (Versicherungen, Bausparen, Immobilien) zeigte sich Mackenberg sehr zufrieden. Corona habe dort kaum Schaden angerichtet. Auch hätten die Baufinanzierungsberater nun erneut das Gütesiegel des TÜV Saarland bekommen.

Mit den Liquiditätsüberschüssen bei Negativzinsen steht die Bank nach den Worten von Jan Mackenberg vor dem Problem aller Geldhäuser, die ihrerseits Verwahrentgelte an die Zentralbanken zu entrichten haben. Bislang seien bei der Volksbank lediglich Firmenkunden betroffen, die mehr als 500 000 Euro auf der hohen Kante haben. „Es kommt aber schon zu Ausweichbewegungen, und da müssen wir genau hingucken“, so Mackenberg. Er rechne auch nicht mit steigenden Zinsen in den nächsten Jahren, allein schon wegen der Corona-Stützungen, die dann kaum noch finanzierbar wären. Wenn sich dazu auch noch Konsumzurückhaltung geselle, was momentan ja verständlich sei, werde das Wirtschaften für die Banken eben schwer.

Doch auch bei der Kundschaft sitzt manch einer in der Corona-Klemme: Seit Mitte März hat die Volksbank mit ihren Kunden Tilgungsaussetzungen für 350 private und gewerbliche Darlehen vereinbart. Dabei seien Raten mit einer Gesamtsumme von 400 000 Euro für bis zu zwölf Monate gestundet worden, teilte Mathias Knoll mit. Darüber hinaus habe man für hiesige Unternehmen 23 KfW-Förderkredite mit einem Gesamtvolumen von zwölf Millionen Euro organisiert.

Als Arbeitgeber (255 Beschäftigte teilen sich 218 Vollzeitstellen) und Ausbilder (29 Azubis in drei Jahrgängen) will die Volksbank Osterholz Bremervörde nach eigenen Angaben Kurs halten. Bewerbungen für einen von zehn Ausbildungsplätzen ab August 2021 (Duales Studium, Banklehre oder Ausbildung zum Immobilienkaufmann) sind bis zum 13. September möglich. Der Vorstand kündigte zudem an, der Vortrag des Klimaforschers Mojib Latif, der im Vorjahr krankheitsbedingt abgesagt hatte, werde am 8. Oktober in der Stadthalle nachgeholt. Dort soll im kleineren Rahmen am 12. November auch die Versammlung der Mitgliedervertreter stattfinden, die im Juni wegen Corona abgesagt worden war.