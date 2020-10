Volksbank-Vorstand Jan Mackenberg (von links) übergab an die Vertreter der Tafeln in Lilienthal, Osterholz-Scharmbeck und Schwanewede - Gerda Urbrock, Angelika Meurer-Schaffenberg und Klaus Fitzner - eine Gesamtsumme von 7490 Euro. (Christa Neckermann)

Landkreis Osterholz. Die Mitarbeiter der Tafeln in Lilienthal, Osterholz-Scharmbeck, Schwanewede, Bremervörde und Gnarrenburg haben alle Hände voll zu tun. Und auch wenn die Tafeln die Lebensmittel, die sie verteilen, in aller Regel als Spende erhalten und die Arbeit durch engagierte Ehrenamtliche geleistet wird, so fallen im laufenden Betrieb doch fortwährend Kosten an. Beispielsweise die Raummiete oder die Sprit- und Unterhaltskosten für die Fahrzeuge, mit denen die Lebensmittel-Spenden abgeholt werden.

„Wir wissen, dass die Tafeln jetzt besonders schwer zu kämpfen haben“, sagte Jan Mackenberg, Vorstand der Volksbank Osterholz-Bremervörde, im Rahmen eines Treffens. Daher hatte sein Haus in Zusammenarbeit mit der Volksbank Schwanewede ein Crowdfunding-Projekt ins Leben gerufen.

1500 Euro gehen nach Lilienthal

Unter dem Motto „Die Volksbank bittet zur Tafel“ konnte die Bevölkerung ohne Mindestspendensumme Geld für die Tafeln im Ostkreis, in Osterholz-Scharmbeck, Schwanewede, Bremervörde und Gnarrenburg spenden. Eingegangene Gelder zwischen fünf und 50 Euro wurden dabei von der Volksbank verdoppelt. Die Aktion lief von April bis August, jetzt konnte Mackenberg die Spenden an die Leiter der Tafeln in Osterholz-Scharmbeck, Schwanewede und Lilienthal übergeben. Insgesamt kamen 10 830 Euro bei dem Projekt zusammen, der Anteil für die drei Tafeln im Landkreis Osterholz betrug dabei 7490 Euro.

Gerda Urbrock von der Lilienthaler Tafel, die auch die Gemeinden Grasberg und Worpswede unterstützt, freute sich über einen Scheck in Höhe von 1500 Euro, von dem ein großes Zelt werden soll, damit die bedürftigen Familien in der kalten Jahreszeit zumindest wettergeschützt vor der Halle warten können. „Wir konnten trotz der Auflagen viel schaffen, mussten neue Tische und Stühle anschaffen, und auch unsere Mietkosten sind ja geblieben. Daher freuen wir uns besonders über diese Zuwendung“, bedankte sich Urbrock bei den Spendern.

Pastor Klaus Fitzner von der Schwaneweder Tafel überlegt noch, ob die Spende über 1050 Euro, die ihm überreicht wurde, nicht vorerst gespart wird. „Wir benötigen dringend ein neues Kühlfahrzeug“, ließ Fitzner wissen. „Aber die Idee mit dem Zelt für die Wartenden ist sehr gut", lobte er. "Wir werden uns das durch den Kopf gehen lassen."

Ausdruck der Wertschätzung

Angelika Meurer-Schaffenberg, die für die Diakonie als Trägerin der Tafel in der Kreisstadt eine Spende in Höhe von 4940 Euro entgegen nahm, freute sich über diese Zuwendung als Ausdruck der Wertschätzung der Arbeit, die die Tafel mit den Ehrenamtlichen leiste. „Wofür wir das Geld genau einsetzen werden, dafür fehlt uns momentan noch die göttliche Eingebung“, bekannte sie.

Die Tafeln in Osterholz-Scharmbeck, Lilienthal, Schwanewede, Bremervörde und Gnarrenburg kümmern sich um die Versorgung bedürftiger Menschen mit Lebensmitteln. Dafür nehmen sie Lebensmittel an, die von den Supermärkten oder Discountern nicht mehr verkauft, von Menschen aber bedenkenlos verzehrt werden können.