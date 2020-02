Martina Michelsen überreicht die Postkarten mit der Forderung an den Landtagsabgeordneten Axel Miesner. (Lutz Rode)

Lilienthal. Etwa 350 unterschriebene Postkarten mit dem Motto „Erwachsenenbildung ist 1% wert“ hat Volkshochschulleiterin Martina Michelsen am Montag dem Landtagsabgeordneten Axel Miesner mit auf den Weg nach Hannover gegeben. Die VHS Lilienthal-Grasberg-Ritterhude-Worpswede beteiligt sich an der landesweiten Kampagne ihres Dachverbandes, dem Niedersächsischen Bund für freie Erwachsenenbildung. Der hält es für angemessen, dass die Förderung der Volkshochschulen oder Heimvolkshochschulen aufgestockt wird. Die Rede ist von einem Prozent des gesamten Bildungsetats in Niedersachsen – gemeint ist die Gesamtsumme für Schulen und Erwachsenenbildung.

Der Verbandsvorsitzende Professor Gerhard Wegner weiß, dass diese Forderung keine Aussicht auf Erfolg hat, weil sie einer Verdoppelung gleichkommen würde. Wegner und seine Mitstreiter setzen auf die automatische jährliche Anhebung des Etats um je zwei bis drei Prozent. Seit 20 Jahren sei da nichts passiert, das sei skandalös. Die zuletzt vorgenommenen Anhebungen (im Jahr 2020 steigt das Budget für die Erwachsenenbildung um zwei Millionen Euro auf 47 Millionen Euro) sieht Wegner als „Trostpflaster“ an. In den Reihen von CDU und SPD gibt es bereits Pläne, die Erhöhung zu verstetigen, über die Größenordnung gibt es aber wohl noch unterschiedliche Vorstellungen. Die CDU-Fraktion hält 1,5 Prozent von Jahr zu Jahr mehr für angebracht.

Für Mittwoch plant der Verband eine Kundgebung vor dem Landtag, wo er seine Forderungen unterstreichen will. Axel Miesner hat sich mit den Fachleuten in seiner Fraktion bereits kurzgeschlossen. Laut Martina Michelsen erhält die VHS Lilienthal aktuell eine jährliche Landesförderung von 129 000 Euro.