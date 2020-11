Am Volkstrauertag wird wie hier vor ein paar Jahren in Hamburg jedes Jahr im November an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft erinnert. Angesichts der Corona-Pandemie werden die Gedenkfeiern aber vielerorts abgesagt. (Malte Christians)

Borgfeld. In diesem Jahr wird es in Borgfeld keine gemeinsame öffentliche Gedenkstunde und Kranzniederlegung am Ehrenmal im Ratsspiekerpark anlässlich des Volkstrauertages am 15. November geben. Das teilt Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe mit. Angesichts des ungebremsten Infektionsgeschehens im Land Bremen habe er sich in seiner Funktion als Ortsamtsleiter Borgfelds nach Abwägung aller Umstände und in Absprache mit den Beteiligten schweren Herzen entschieden, die Gedenkveranstaltung mit Kranzniederlegung am Ehrenmal im Ratsspiekerpark abzusagen. „Zugleich ist es als Beitrag zu der aktuellen Lage gedacht, jegliches Gesundheitsrisiko für die Bevölkerung auszuschließen“, so Bramsiepe. Die Absage falle ihm besonders schwer, weil sich in diesem Jahr das Ende des Zweiten Weltkrieges zum 75. Mal jähre. „Die Erinnerung an diesen Krieg und das, was er mit den Menschen in diesem Land gemacht hat, ist ein fundamentaler Bestandteil unserer Erinnerungskultur“, erklärt der Ortsamtsleiter. Diese Erinnerungskultur wach zu halten, sei eine wichtige Funktion des Volkstrauertages.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat infolge der Zunahme der Infektionszahlen im Landkreis Osterholz auch eine Absage der Gedenkstunde anlässlich des Volkstrauertages in Lilienthal empfohlen. Diesem Appell kommt die Gemeinde nun nach. „Der Schutz der Gesundheit hat auch zum Volkstrauertag höchste Priorität“, sagt Bürgermeister Kristian Tangermann. Daher müsse die am 15. November geplante Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal im Amtsgarten ausfallen.