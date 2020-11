Brigadegeneral Boris Nannt (rechts) hielt auch während der Corona-Pandemie an einer Gedenkfeier auf dem Gelände der Lucius-D.-Clay-Kaserne fest. (Peter von Döllen)

Landkreis Osterholz. In diesem Jahr wird das Gedenken an die Opfer der Kriege am Volkstrauertag noch stiller sein. Viele Kranzniederlegungen wurden abgesagt oder umstrukturiert, bei der Bundeswehr in Garlstedt etwa wurde der Toten schon am Freitag gedacht - ohne Zuschauer. Auch in den Gemeinden werden es am Sonntag oftmals nur ein oder zwei Personen sein, die sich an den bekannten Stellen darum kümmern werden. Viele Besucher der Veranstaltungen zum Volkstrauertag seien ältere Menschen, erinnert der Landesverband des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Der Kreisvorsitzende des Volksbundes, Landrat Bernd Lütjen, hat im Vorfeld dazu aufgerufen, die Erinnerung und das Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt von damals und heute trotz aller Umstände auch in diesem Jahr wach zu halten.

Im Landkreis Osterholz stellen sich eigentlich immer Prominente zusammen mit einem Vertreter der Bundeswehr mit Sammelbüchsen an geeigneten Stellen auf, um Menschen über die Arbeit des Volksbundes zu informieren und um Unterstützung zu werben. Und in einigen Gemeinden gehen Ehrenamtliche von Haus zu Haus. „Mit einer Spende von sechs Euro kann das Grab eines gefallenen Soldaten ein Jahr lang gepflegt werden, für 15 Euro kann der Name eines bereits identifizierten Kriegstoten in Stein verewigt werden“, verdeutlicht Bernd Lütjen die Bedeutung der Spendensammlung.

Viele Menschen wissen nicht, wofür der Volksbund Kriegsgräberfürsorge arbeitet und steht. Oftmals wird die Vereinsarbeit auf die Pflege von Kriegsgräberstätten und Denkmalen reduziert. Tatsächlich pflegt und betreut er die Grabstellen von rund 2,7 Millionen Kriegstoten auf 832 Kriegsgräberstätten in 46 Staaten. Es geht aber auch um eine Erinnerung an die Kriegsgräuel und eine Mahnung für den Frieden. Der Volksbund hält die Erinnerung an die Kriege als Prävention wach – und steht für Frieden und Versöhnung. Dafür ist der Verein auch im Bereich der Jugendarbeit tätig. Rund 20 000 Jugendliche und junge Erwachsene nutzen laut Volksbund jährlich diese Angebote.