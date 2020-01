Quelkhorn. Klezmer, das ist jiddische Festtagsmusik zum Tanzen und Mitsingen. Ottersberg hat sich nicht zuletzt durch die heimische Band Cladatje zu einer echten Klezmer-Hochburg entwickelt. Zur festen Tradition gehört seit 2004 das Klezmer-Festival, das dieses Jahr am Sonnabend, 8. Februar, ab 20 Uhr im Saal der Quelkhorner Musikkneipe Bergwerk bereits zum neunten Mal steigt. „Klezmer kommt aus dem Hebräischen und bedeutet in etwa Werkzeug zur Melodie, also Musikinstrument“, erklärt Cladatje-Geigerin Edna Eversmeier.

Drei Live-Bands mit insgesamt 16 Musikern – den Klezmorim – haben sich für das Event angesagt, darunter auch der Gastgeber. Mit dabei sind zudem das Bremer Ensemble Klezgoyim und die Klezmer- und Balkan-Bassband Bakshish aus Berlin. Die Formation Cladatje in der Besetzung mit Till Eversmeier (Geige), Edna Eversmeier (Geige), Kurt Kratzenberg (Gitarre, Mandoline), David Hodgkinson (Akkordeon) und Clive Ford (Kontrabass, Gesang) eröffnet in der Musikkneipe das Klezmer-Spektakel. Dem Publikum im Zusammenspiel die Lebensfreude und Lebendigkeit der Klezmermusik zu vermitteln, das ist laut Edna Eversmeier das Ziel des Abends. Geboten wird ein buntes Potpourri aus traditionellen jiddischen Liedern.

Seit mehr als 20 Jahren bereist das Ottersberger Quintett schon die Bühnen der Region, um mit Humor und vielfältigen Stücken das Publikum für das Klezmer zu begeistern. „Es ist eine Musik, die tanzt und singt, die Freude und Trauer zum Ausdruck bringt. Das Spektrum reicht dabei von melancholischen Stücken bis hin zu wilder Tanzmusik“, erklärt Edna Eversmeier. Wie bei den acht vorherigen Klezmer-Festivals, die bisher im Flecken Ottersberg stattfanden, haben sich Cladatje auch bei der neunten Auflage wieder zwei Gäste ins Haus geholt, die das musikalische Programm auf ihre Weise beflügeln sollen.

In Bremen und weit über die Stadtgrenzen hinaus hat sich die im Jahr 1993 gegründete Formation Klezgoyim mit ihrer unbekümmerten Art und den emotionalen Liedern über Liebe und Armut einen Namen in der Klezmerszene gemacht. „Ob Türkisches, Griechisches, Bulgarisches, Bremisches, Melodien vom Balkan oder vom Prenzlauer Berg – mühelos verbindet Klezgoyim verschiedenste klezmerkompatibele Musikstile zu einem völlig eigenen Gebräu“, schwärmt Edna Eversmeier von dem Ensemble, das in keine Klezmer-Schublade passen will. Zu der fünfköpfigen Formation gehören Martin Kratzsch (Klarinette), Sanne Möricke (Akkordeon und Tenorhorn), Ralf Stahn (Kontrabass und Euphonium), Peter Dahm (Saxofon) und Susanne Sasse (Schlagzeuger und Akkordeon).

Dritter Akteur im Bunde ist die Berliner Balkan-Brass Band Bakshish, deren sechs Mitglieder das musikalische Spektrum seit der Gründung im Jahr 1992 immer mehr erweiterten. Da auch Klezmer als universellste Musik der Welt musikalische Einflüsse aus Europa, Amerika und zum Teil sogar Asien auf sich vereint, tauchten seitdem in den Konzerten der Bakshish Brass Band immer mehr auch Stücke vom Balkan, aus Transsylvanien sowie viele Eigenkompositionen auf.

Im Jahr 1998 kam eine weitere musikalische Facette hinzu. Inspiriert durch den Film „Underground“ von Emir Kusturica und die Konzerte verschiedener Balkan-Blaskapellen in Deutschland griffen die Akkordeonistin, die damalige Geigerin und der Gitarrist zum Tenorhorn, um eine echte Balkan-Brass-Rhythmus-Sektion zu formieren.

Seit einiger Zeit ist der Schwerpunkt der Band laut Eversmeier „etwas balkanlastiger und druckvoller“. Außerdem fusionieren in vielen Eigenkompositionen osteuropäische Klänge mit Jazz und anderen Musiktraditionen zum eigenen Bakshish-Sound. Zum Aufgebot der Berliner Klezmerband zählen Attila Wiegand (Percussions), Sara Wang (Akkordeon und Tenorhorn), Detlef Pegelow (Tuba), Thomas „Schudi“ Schudack (Tenorhorn und Gitarre), Lukáš Linhart (Trompete und Flugelhorn) und Bert Hildebrandt (Klarinette und Saxofon).

Eröffnet wird das Festival derweil wie gewohnt vom Lokalmatador und Gastgeber. Seit zwei Jahrzehnten ist Cladatje mit mitreißender Spielfreude im Gepäck auf verschiedensten Bühnen zu Hause. Der Engländer Clive Ford gründete die Band Mitte der 90er-Jahre. Gemeinsam mit seinem Landsmann David Hodgkinson, dem hiesigen Geschwisterpaar Edna und Till Eversmeier sowie dem Gitarristen Kurt Kratzenberg wollen die Musiker mit großer Spielfreude ihre Lust auf Klezmermusik vermitteln. Zuletzt spielte Cladatje Konzerte in Rumänien und ist „nachhaltig beeindruckt und spieltechnisch inspiriert“.

Beim großen Finale stehen dann wie üblich alle drei Formationen gemeinsam auf der Bühne. Karten mit freier Platzwahl für das neunte Ottersberger Klezmer-Festival gibt es im Vorverkauf zum Preis von 18 Euro direkt im Bergwerk an der Quelkhorner Landstraße 19 und bei der Buchhandlung Froben an der Langen Straße in Ottersberg. An der Abendkasse kostet der Eintritt 20 Euro.