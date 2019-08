Im Festzelt sorgte am Sonntag die Blaskapelle Börgerwald von 1928 aus dem Emsland für gute Laune. (Johannes Kessels)

Kirchtimke. Flasche leer oder Flasche voll oder irgendetwas dazwischen? Das Zelt war jedenfalls voll beim Kirchtimker Buschfest, und der große Pott, der sieben Stunden lang vor sich hingeprüttelt hatte, war am frühen Mittag voll, kurz darauf aber leer. Bei der 51. Auflage des Buschfestes, das vom Musikzug Kirchtimke veranstaltet wird, gab es wie jedes Jahr die berühmte original Kirchtimker Erbsensuppe und erstmals ein Flunky-Ball-Turnier für Jugendliche.

Der Musikzug, gegründet 1969 als Spielmannszug der Feuerwehr, veranstaltete schon im ersten Jahr seines Bestehens ein vereinsinternes Sommerfest in einer Scheune in der Feldmark, eben mitten im Busch, daher der Name, der sich auch bei diversen Umzügen hielt. Heute findet das Buschfest auf einer großen Wiese hinter der Kirche und Willenbrocks Gasthaus statt. Am Sonnabend begann es mit einer Zeltfete; den einstmals beliebten Kirchtimker Dreikampf hat man aber vor einigen Jahren eingestellt, da sich nicht mehr genügend Gruppen fanden. Zu wettbewerbsmäßiger Betätigung war dennoch Gelegenheit: Gut 50 Gäste beteiligten sich an einem Dartturnier – mit Fußbällen, weshalb die Dartscheibe einen Durchmesser von fünf Metern hatte und aus Gummi bestand. Die Fußbälle besaßen Klebestreifen aus Klett, damit sie an der Scheibe hafteten.

In anderen Dimensionen gedacht

Am Sonntag begrüßten der Vorsitzende Andreas Klaffke und der Gründungsvorsitzende Johann Postels zum Frühschoppen ein volles Zelt. „Die ersten sind schon eine Stunde vor Beginn gekommen, um einen guten Platz zu ergattern“, sagt Andreas Klaffke. Er freute sich über die gute Atmosphäre – „drinnen Blasmusik, draußen für alle anderen“, und für die Musik war diesmal die Blaskapelle Börgerwald von 1928 aus dem Emsland zuständig; nicht zum ersten Mal und wohl auch nicht zum letzten Mal. Seit dem Mauerfall spielen regelmäßig die Werrataler Musikanten aus dem thüringischen Sachsenbrunn in Kirchtimke auf, aber nur alle zwei Jahre. In den Jahren dazwischen wird eine andere Gruppe engagiert. „Es ist schwierig, qualitativ gute Musik zu bekommen, es muss ja auch zu uns passen“, sagt Andreas Klaffke. Mit dem Blasorchester aus Börgerwald habe man einen guten Griff getan, man versuche es für 2021 wieder zu buchen.

Für einige, eher jüngere Zeitgenossen ist Blasmusik auf nüchternen Magen vielleicht nicht gut bekömmlich, aber denen konnte geholfen werden. Johann Postels war nämlich schon ab morgens um vier Uhr im Dienst hinter dem Festzelt. Er setzte die Original Kirchtimker Erbsensuppe an nach Rezept seiner Frau Hannelore, die etwas später auch dazukam. Wer nur ein bisschen Ahnung von Kochen hat, weiß zwar, dass getrocknete Hülsenfrüchte ihre Zeit brauchen, auch wenn sie über Nacht eingeweicht wurden, aber sieben Stunden? „In dem Pott sind 450 Liter Suppe“, sagt Hannelore Postels – da muss man in anderen Dimensionen denken als in der heimatlichen Küche. „Je länger sie kocht, desto besser wird sie, und wenn man es im Gefühl hat, dreht man die Flamme aus, ehe die Erbsen zerkocht sind.“ Zwei Helfer hatte das Ehepaar Postels, schließlich waren auch erhebliche Mengen Kartoffeln, Zwiebeln, Suppengrün und Bockwürste zu schnibbeln. Die Suppe wird auch gern von den Gästen mit nach Hause genommen für den nächsten Tag, aber dieses Jahr hatten viele dabei kein Glück. „Es ist nicht ganz viel übriggeblieben, und verdünnt wird nicht“, sagt Hannelore Postels resolut.

Wer nach der Suppe ein wenig nachspülen wollte, hatte, zumindest wenn er sich in jugendlichem Alter befand, am Nachmittag Gelegenheit dazu. Da fand das Flunky-Ball-Turnier statt, bei dem zwei große Wasserflaschen aus Plastik die Hauptrolle spielten – in den Nebenrollen pro Durchgang acht Bierflaschen oder für die Minderjährigen Limonade. Die eine Wasserflasche war halbvoll und stand in der Mitte zwischen den beiden Vierermannschaften, die sich in einer Reihe an den Seiten des Spielfeldes aufgebaut hatten, die andere Wasserflasche war fast leer und diente dazu, die halbvolle Wasserflasche umzuwerfen. Den Sinn der anderen Flaschen erklärt Schiedsrichter Thees Klaffke so: Jede Mannschaft wirft abwechselnd auf die Flasche in der Mitte, wenn sie trifft, darf sie einen großen Schluck aus den eigenen Pullen nehmen, aber nur so lange, bis die gegnerische Mannschaft die Flasche wieder aufgerichtet hat. Gewonnen hat die Mannschaft, die zuerst ihre Flaschen geleert hat – da die sieben Mannschaften in zwei Gruppen antraten und es ein kleines Finale um Platz drei sowie ein Finale um den ersten Platz gab, waren es insgesamt 14 Spiele, in denen man sich die Kehle anfeuchten konnte. Im Finale setzte sich die Dorfjugend Kirchtimke II gegen die Endgegner durch, das kleine Finale gewann das EWA Team gegen die Mannschaft von Mandy Burfeind.