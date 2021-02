Auf der Worphauser Landstraße zwischen der L 133 (Wörpedorfer Straße) und der K 28 (Bergedorfer Straße) finden ab Montag, 1. März, Bauarbeiten zur Erneuerung der Fahrbahn und des parallel zur Landesstraße verlaufenden Radweges statt – voraussichtlich bis zum 16. April unter Vollsperrung. (Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr)

Lilienthal. Für voraussichtlich sechs Wochen wird die Worphauser Landstraße zwischen der Wörpedorfer Straße und der Bergedorfer Straße komplett für den Verkehr gesperrt. Vom 1. März bis 16. April soll die Fahrbahn der Landesstraße erneuert werden, und auch der parallel verlaufende Radweg wird saniert. In dieser Zeit wird es eine Umleitung über Grasberg geben. Das hat die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden jetzt mitgeteilt. Die Anlieger sind, wie berichtet, vor einigen Tagen bereits informiert worden.

Um die Baustelle zu umfahren, ist diese Strecke vorgesehen: Aus Lilienthal kommend geht es über die Wörpedorfer Straße (L133) in Richtung Grasberg. Am Kreisel in Grasberg verläuft die Umleitung weiter über den Kirchdamm (Kreisstraße 10) in Richtung Worpswede auf die Hembergstraße (Landesstraße 153). Eine Zufahrt nach Worpswede ist auch vom Kirchdamm kommend über die Bergedorfer Straße (Kreisstraße 28) möglich. Umgekehrt läuft es genauso.

Radfahrer und Fußgänger können die Baustelle passieren, allerdings bittet die Behörde um erhöhte Aufmerksamkeit. Die Buslinie 670 wird voraussichtlich ebenfalls die Umleitungsstrecke fahren, so dass die Haltstellen Lüninghausen, Moorende und Niels-Stensen-Haus nicht angesteuert werden. Noch nicht endgültig geklärt ist laut der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB), wie die Schulbusse der Linien 611 und 688 fahren. Details müssten noch mit der Baufirma geklärt werden, hieß es. Wenn es nach dem Verkehrsunternehmen geht, sollen die Schulbusse die Worphauser Landstraße trotz der Baustelle nutzen – zumindest für den Nachmittag und den Spätnachmittag sei dies das Ziel. Ob es dazu kommt, soll bis Donnerstag geklärt sein.