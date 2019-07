Ab 29. Juli wird an der Schmalenbecker Straße, der Neu-Rautendorfer Straße und dem Mühlendamm in Grasberg gearbeitet. (DPA)

Grasberg. Nur wenige Tage sollen die Straßenbauarbeiten in der Schmalebencker Straße, der Neu-Rautendorfer Straße im Bereich zwischen Meinershauser Straße und Mittelsmoorer Straße sowie an der Straße Mühlendamm dauern. Ab Montag, 29. Juli, rückt die Firma Mehrtens für die Arbeiten an. Trotzdem ist in den entsprechenden Bereichen mit einer zeitweisen Vollsperrung zu rechnen, so die Ankündigung der Gemeindeverwaltung Grasberg.

Grundsätzlich sei aber vorgesehen, dass Anlieger jeweils von einer Seite ihre Grundstücke erreichen können und es für sie zu keinen größeren Behinderungen kommt. Anwohner werden von den Mitarbeitern der Baufirma direkt vor Ort über mögliche Beeinträchtigungen informiert. Desweiteren seien kleine Reparaturen am Radweg entlang der Mittelsmoorer Straße geplant.