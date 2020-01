Im Rahmen der Winterkirche zeigt die Fischerhuder Malerin Christa Brandenburg bis 13. April in der Grasberger Winterkirche 21 Radierungen und Aquarelle. Eines ihrer Lieblingsbilder ist das "Lichtfenster I, 2018". (JASPERSEN)

Grasberg. Nicht nur das neue Jahr hat gerade begonnen. Die Fischerhuder Malerin Christa Brandenburg sagt: „Für mich ich es eine Zeit des Neuanfangs, und, als wolle sie sich und den Betrachtern ihrer Bilder Mut machen, titelt ihre Ausstellung in der Grasberger Winterkirche: „Vertraut den neuen Wegen ...“. Derzeit zeigt Brandenburg unter dieser Überschrift im Gemeindehaus der Grasberger Kirchengemeinde, Speckmannstraße 40, Acrylarbeiten und Radierungen.

Zunächst empfängt Brandenburg die Betrachter im Flur des Gemeindehauses mit herbstlichen Farben und Natursujets, etwa als Birkenlaub in Rostrot, mattem Grün oder Braun. An der Stirnseite des Gemeindesaals ringt auf den Leinwänden in Acryl das Licht mit der Dunkelheit im Spannungsbogen von Schwarz über tiefstes Türkis bis Gelb, Weiß und Rosé und überwindet diese letztlich. Entstanden seien diese Arbeiten in einer Zeit der persönlichen Umbrüche, so die Malerin. Sie habe die Stille und das Licht in ihre Bilder holen wollen, und sie machen Mut, etwa in Form des zweiteiligen „Lichtfenster II“. Brandenburg vergleicht den Farbaufbau vom zunächst zaghaften Tasten über dünnes Eis hin in ein strahlendes Licht, vergleichbar einem eisig schönen Winterhimmel kurz nach Sonnenuntergang. Auf anderen Bildern zieht es Brandenburg ganz weit hinaus ins Universum oder es lockt in Tusche eine Landschaft mit Segelschiff inmitten abstrakter Farbflächen als mögliches Reiseziel.

Während Brandenburg mit den Acrylbildern der eigenen Befindlichkeit nachspürte, übersetzt sie in ihren Radierungen Auszüge aus Psalmen und dem Johannesevangelium in Worte. Sie begründet: „Ich habe einen starken kirchlichen Hintergrund.“ Und wie der Glaube an sich, sind ihr die Radierungen eine Herzensangelegenheit. Dieses Handwerk reize sie, zumal die Technik ob ihres Aufwandes immer mehr verloren gehe und in diesen Bildern zeigt sie ihre filigrane Seite, sei es als feinst gezeichneter Bambus oder als Engel.

„Vertraue den neuen Wegen…“ Aquarelle und Radierungen von Christa Brandenburg bis 13. April in der Kirchengemeinde Grasberg zu den Öffnungszeiten des Kirchenbüros: dienstags, mittwochs und freitags 10 bis 12 Uhr und donnerstags 16 bis 18 Uhr.