Die Recherche zu dem Stück "Souvenir 1870“, das Theodor Fontane aufleben lässt, führte Richard Gondlag auf die Île d’Oléront. (Siemssen)

Worpswede. Zuletzt stieg Richard Gonlag als Wilhelm II. in Worpswede aus dem Zug. Der Schauspieler verkörperte im vergangenen Jahr den letzten deutschen Kaiser in dem Stück „Wilhelm*ina“ des Ensembles Das Letzte Kleinod. Das Besondere daran ist, dass die Theatertruppe aus Schiffdorf bei Bremerhaven nicht in Sälen vor Ort auftritt, sondern im eigenen Eisenbahnwaggon spielt.

Bei dem Kaiser-Wilhelm-Stück bot sich das an, ist doch der Monarch auf der Schiene ins niederländische Exil geflohen. Nun aber muss der Theaterzug die Illusion eines Fischerbootes bieten: Anlässlich des 200. Geburtstags Theodor Fontanes werden dessen Erlebnisse in der neuen Produktion „Souvenir 1870“ erzählt. Die Recherche zu dem Stück führte das Ensemble auf die Île d’Oléron: In der Festung der französischen Atlantikinsel war der Schriftsteller Theodor Fontane während des Deutsch-Französischen Krieges als Gefangener interniert.

Die Schauspieler gingen mit Austernfischern auf Fahrt für ihre Spurensuche. Fontane drehte einst seine Runden auf dem Festungswall. Von dort aus konnte er die Bucht bis nach La Rochelle überblicken. Da Richard Gonlag in der Vorstellung „Souvenir 1870“ den Dichter und Kriegsberichterstatter Fontane darstellen wird, schritt er wie Fontane mehrmals die 130 Schritte auf dem Rempart der Zitadelle hin und her. Bei Niedrigwasser sah Fontane den Austernfischern in der Ferne zu. Und hier gab er sich auch seiner Sehnsucht nach der Heimat hin. Nach dem Morgenspaziergang zog er sich zum täglichen Schreiben zurück, dabei entstand sein Bericht über die Gefangenschaft auf der Insel. Ob er während seines Aufenthaltes auch Austern zum Essen bekam, ist nicht überliefert. Die Schauspieler aber verschafften sich während ihrer Recherchereise einen tiefen Einblick in die Ernte und die Verarbeitung der Delikatesse. Einige fuhren mit einem Fischer zu den Austernbänken und lernten die mühselige Arbeit unter der sengenden Sonne des Atlantiks zumindest für einen Tag kennen.

Doch nicht nur Austern standen im Fokus der Recherche. Fontane notierte damals Beobachtungen über die Landschaft, die Arbeit und die Kultur. Diese Aufzeichnungen nahmen die Schauspieler zum Anlass, um auf die traditionellen und heutigen Besonderheiten der Landschaft zu schauen. So halfen sie den Salzfischern bei nachmittäglicher Hitze, das Fleur de Sel von den Salzteichen zu schöpfen. Sie besuchten das Katzenasyl, um nach den Nachkommen von Fontanes Katze Blanche zu suchen. Im Garten eines herrschaftlichen Hauses trafen sie sich mit der 90-jährigen Tochter eines Kommandanten der Zitadelle. Eine 97-jährige ehemalige Austernfischerin, die als junge Frau lieber Krankenschwester geworden wäre, zeigte, wie sie den Sonnenschutz Quichenotte anfertigt. Gonlag traf sich mit einem Historiker, der sich auf den Aufenthalt Fontanes auf der Insel spezialisiert hat, und erfuhr so Fakten am authentischen Ort. Aus vielen Gesprächen und Erlebnissen entstand ein Theaterstück, das die Geschichte Fontanes aus heutiger Sicht beschreibt. Eine erste Werkstattaufführung fand Mitte Juli in einer Bastion der Zitadelle statt. Die Schauspieler studierten dafür ihren Text auf Französisch ein – eine besondere Herausforderung in dem kurzen Zeitraum der Proben und Recherchen vor Ort. Mit Erfolg, denn zahlreiche Gäste applaudierten begeistert, und der Bürgermeister von Le Chateau d’Oléron bedankte sich für die Aufarbeitung der Lokalgeschichte. Jetzt ging die Reise wieder nach Deutschland, wo am Güterbahnhof von Senftenberg für die deutschsprachige Uraufführung von „Souvenir 1870“ geprobt wurde. Mit im Gepäck hatten die Schauspieler 50 historische Austernkörbe, viele Gerätschaften und eine originale Schubkarre aus der Salzgewinnung, die mindestens so alt wie Fontanes Erzählung ist. „Souvenir 1870“ ging nach der Premiere in Senftenberg mit der Eisenbahn auf Tournee durch Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Das reisende Theaterprojekt ist eine Kooperation mit dem Deutschen Bühnenverein/Landesverband Ost sowie den Theatern Neue Bühne Senftenberg, Staatstheater Cottbus, Hans-Otto-Theater Potsdam und dem Theater der Altmark Stendal.



„Souvenir 1870“ macht von Dienstag, 3. September, bis Donnerstag, 5. September, Halt am Bahnhof Worpswede, Bahnhofstraße 17. Beginn der Vorstellungen ist jeweils um 20 Uhr. Tickets und Info: www.das-letzte-kleinod.de, Telefon 04749/ 10 25 63, E-Mail info@das-letzte-kleinod.de.