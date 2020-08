Andreas Cordes, Minou Hamedani, Jana Loos und Ramona Felski. (Christian Kosak)

Lilienthal. 16 Jahre lang hat Minou Hamedani die Kita Trupermoorer Kinderkahn geleitet. Nun heißt es für sie, Abschied zu nehmen – von der Einrichtung jedenfalls. Für die Gemeinde Lilienthal wird die 52-Jährige weiterhin tätig sein. Ihr Arbeitsplatz befindet sich ab September im Rathaus, wo eine neue Aufgabe auf sie wartet: Hamedani übernimmt die pädagogische Leitung für die sechs kommunalen Kindergärten und Krippen, in denen insgesamt rund 340 Kinder betreut werden. Ihre Nachfolgerin in Trupermoor ist ihre bisherige Stellvertreterin Ramona Felski. Und neu besetzt ist auch die Leitungsposition der Kita Frankenburg, für die seit Anfang August Jana Loos verantwortlich ist.

Dass es im Lilienthaler Rathaus künftig eine Ansprechpartnerin für übergeordnete pädagogische Fragen gibt, ist neu. Bei den freien Trägern wie der Lebenshilfe oder dem Deutschen Roten Kreuz gehören solche Leitungsfunktionen schon lange zum Geschäft, bei der Gemeinde war das bisher nicht der Fall. Verwaltungsfachleute, allen voran Fachbereichsleiter Andreas Cordes oder sein Stellvertreter Florian Peters, kümmern sich um den Kita-Betrieb. Doch ausgebildete Erzieher sind sie eben nicht. Diese Wissens- und Erfahrungslücke soll mit der neu geschaffenen Stelle geschlossen werden. Auch der Gemeinderat sah die Notwendigkeit, als er bei den Haushaltsberatungen im vergangenen Jahr das Geld für die neue Position bereit stellte.

Dass Minou Hamedani sich um den neuen Job beworben hat, hat vor allem damit zu tun, dass sie sich so einen zentralen Ansprechpartner bei ihrer Tätigkeit als Kita-Leiterin selbst des Öfteren gewünscht hat. „Genau das habe ich manchmal vermisst. Deshalb hat mich diese Stelle auch gereizt, auch wenn der Abschied von den Kollegen, Eltern und Kindern schwer fällt“, sagt die Lilienthalerin. Unter mehreren Bewerbern auch von außerhalb hat sie das Rennen im Auswahlverfahren um die Leitungsfunktion gemacht. Zu ihrer Jobbeschreibung gehört unter anderem, Kita-Leitungen bei Konzepten und Teamplanungen bei Bedarf zu unterstützen, Qualifizierungsangebote für die Fachkräfte zu organisieren oder den Erfahrungsaustausch aller Beteiligten von Erzieherinnen bis Kommunalpolitikern zu koordinieren. Qualitätssicherung in den Einrichtungen ist ebenfalls ihr Thema, genauso wird ihr Rat bei der Mitarbeitergewinnung gefragt sein. Erzieherinnen und Erzieher werden auch von der Gemeinde Lilienthal händeringend gesucht.

Die langjährige Kita-Leiterin gibt die Verantwortung für den Kinderkahn nun an Ramona Felski weiter. Für den nahtlosen Übergang ist gesorgt. Felski arbeitet bereits seit 2011 in der Trupermoorer Einrichtung, seit 2018 ist sie dort als stellvertretende Leiterin tätig. Nebenher hat sie sich weiter qualifiziert, die 42-Jährige ist jetzt Fachwirtin für Kindertagesstätten. Die Gemeinde hat die Ausbildung gefördert.

In Kontakt mit den Eltern

Die Eltern der Kita-Kinder sind über den Wechsel an der Spitze schriftlich informiert worden, aber Felski pflegt auch den direkten persönlichen Austausch. Die neue Leiterin will konzeptionell nicht großartig etwas ändern. „Man wird den Wechsel aber dennoch spüren, weil Minou Hamedani und ich eben unterschiedliche Personen sind. Allein dadurch wird sich etwas ändern“, sagt Felski, die sich auf ihre neue Aufgabe freut.

Das gilt auch für Jana Loos, die jetzt die Leitung der Kita Frankenburg übernommen hat, zu der zwei Elementar-Gruppen und zwei Krippengruppen mit insgesamt 62 Plätzen gehören. Zuletzt hat die 36-jährige Sozialpädagogin bei einer großen Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung in Bremen gearbeitet. Mit ihrer Familie lebt sie bereits seit sieben Jahren in Lilienthal. Dass die Kita Frankenburg jetzt eine eigene Leiterin hat, ist neu. Bislang gab es eine Doppelfunktion, die Leitung für den Kindergarten „Wiesenbuttjer“ und Frankenburg gehörten zusammen. Das Modell „eine Leitung für zwei Standorte“ hat sich wegen der Aufgabenfülle durch die Erweiterung der Kita Frankenburg als nicht praktikabel erwiesen. In Wührden ist die Leitungsstelle derzeit kommissarisch besetzt. Susanne Böhnke, die früher beide Einrichtungen leitete, hat ihren Arbeitsplatz Ende April gewechselt.