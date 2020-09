Heike Wilhelm (rechts) mit ihrer Tochter Yvonne Wilhelm vor der Sammel-Hütte neben ihrem Laden an der Hauptstraße. (FR)

Lilienthal. Passend zu den europäischen Nachhaltigkeitswochen vom 18. September bis 8. Oktober hat die Lilienthaler Geschäftsfrau Heike Wilhelm eine weitere Aktion gestartet: Zu den Dingen, die in der Hütte neben ihrem Geschenkeladen und der Post gesammelt werden, gehören neuerdings auch Jutebeutel. Bei vielen Menschen stapeln sich nach den Erfahrungen von Wilhelm die Stofftaschen. Wer welche übrig hat, kann sie in die Hütte legen und so anderen zum Mitnehmen zur Verfügung stellen.

Seit Juli 2019 gibt es die Sammelstation bei Exklusiv Mobil an der Hauptstraße 42. Leere Druckerpatronen, Korken, Kronkorken, leere Stifte, alte Handys/Smartphones und entwertete Briefmarken können dort abgeben werden. Alle diese Artikel werden recycelt und wiederverwendet. Der Erlös dafür wird einem guten Zweck gespendet. In dem einen Jahr seit Bestehen sind laut Wilhelm 200 Kilogramm Kronkorken sowie über 100 Handys gesammelt worden. Auch einen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung will die Geschäftsfrau leisten: Dafür steht in der Hütte ein Kühlschrank, in den Lebensmittel gelegt werden können, die zu Hause übrig sind. Mehrere hundert Kilogramm dürften es inzwischen gewesen sein, die auf diese Art gerettet werden konnten. „Es ist schön zu sehen, dass die Station so gut angenommen wird“, sagt Heike Wilhelm. In der Hütte landen jedoch auch immer wieder Dinge, die dort nicht gesammelt werden: Batterien, Glühbirnen oder Zigarettenstummel werden dort abgelegt. „Für diese Dinge haben wir keine Verwendung und müssen sehen, dass wir sie dann fachgerecht entsorgen“, sagt Wilhelm.