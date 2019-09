Fotonegative haben Ursula Barwitzki zu ihrer neuen Serie von Ölbildern inspiriert. (Cornelia Hagenah)

Grasberg. Es war eher der Zufall beim Aufräumen, der Ursula Barwitzki zu ihrer neuen Werkserie „Kodak Gold – Kinderbildnisse“ inspirierte und die sie an diesem Sonntag um 15 Uhr in der Galerie Lucas in Adolphsdorf der Öffentlichkeit vorstellt. Doch die Kunstinteressierten werden nicht auf liebliche gemalte Ansichten von Kindern stoßen, vielmehr erzeugen die großformatigen, in Ölfarbe gemalten Werke eine entfremdete Sicht auf eine Momentaufnahme von Kindern, die eher verunsichernd und befremdlich wirkt und mehr Fragen aufwirft als Antworten bietet.

Als Ursula Barwitzki vor knapp drei Jahren auf dem Dachboden ihres Wohnhauses auf einen Karton mit Farb-Negativen aus längst vergangenen Zeiten stößt, sind es nicht nur die Erinnerungen an die Zeit als Mutter, die ihren kleinen Sohn oder Familienangehörige in unterschiedlichen Situationen abgelichtet hat, vielmehr fesselt sie die farbliche Variante der mit Spuren der Zeit behafteten winzigen Negative, in denen die Farbwerte umgekehrt erscheinen. Die persönlichen Erinnerungen sind das eine, doch viel spannender empfindet Barwitzki die Wirkung dieser winzigen, heute im Zeitalter der digitalen Fotografie vollkommen verschwundenen Bildaussagen. Dokumentieren die Negative einerseits klassische Momentaufnahmen aus dem Familienleben, die Erinnerungen wachrufen und Augenblicke wieder gegenwärtig werden lassen, so ist es für die Malerin Barwitzki gerade die Umkehrung der Farbwerte, die sie auf den Farbnegativen erblickt und die sie faszinieren. Sie bilden den künstlerischen Ansatz für die neue Serie von Ölbildern.

Umdenken vonnöten

Barwitzki vergrößert die Farb-Negative und übersetzt sie in großformatige Malerei. Dies wirkt befremdlich und setzt sich den gewohnten Sehgewohnheiten des Betrachters entgegen: Die hellen Kindergesichter sind dunkel gehalten, was einst als Schatten und Vertiefung dunkel war, wird hell. Und auch die Farben der Umgebung, des Hintergrundes erfahren ihre Umkehrung, gelbe Blumen werden blau, das grüne Gras im Garten wird in ein leuchtendes Magenta umgekehrt. „Ich musste auch beim Malen umdenken“, sagt Barwitzki, die mehr aus den Augen einer Malerin als die einer Mutter die Bildwürdigkeit dieser Fundstücke entdeckt. Ein kleiner Junge - ihr Sohn - auf dem Hüpfball, der den Betrachter anschaut, Mutter und Kind vor dem Kamin des Hauses aufgenommen, das Patenkind im Gitterbettchen sitzend, die Beine herausbaumelnd, Kinder in Rückenansicht beim Eis essen vor der Kunstschule Paula, an der Barwitzki viele Jahre unterrichtet hat, die Motive erzählen aus dem privaten Umfeld der Künstlerin. Umgesetzt in Malerei aber entziehen sie sich sogleich der privaten und intimen Atmosphäre. Lasierend, mehrschichtig sind die Farben aufgetragen. Die Farbgebung ist irritierend und leicht verstörend. Wie auch die Künstlerin, so muss sich auch der Betrachter in die Werke hineindenken und sich von einem lieblichen Abbild eines Kindes lösen.

Etwas gespenstisch, manchmal monströs erscheinen die Kindergesichter durch die malerische Umkehrung. Der einst dokumentarische Charakter einer Fotografie, einer Momentaufnahme, wird durch den Entfremdungsprozess aufgehoben. Kompositorische Elemente und die Frage nach der Bildaussage durch die Farbumkehr sind in den 15 Werken deutlich spürbar. „Im Vordergrund stand das Ausprobieren, wie sich die Wirkung durch die Farbumkehr verändert“ erläutert Barwitzki ihr Konzept. Ausgehend von dieser Fragestellung hat Barwitzki auch einige der Negative im kleineren Format auf Büttenpapier in schwarz-weiß gedruckt, die ebenfalls in der Ausstellung zu sehen sein werden. Das Experimentieren, neue Wege zu gehen, ist für Barwitzki, die viele Jahre eher der ungegenständlichen Malerei verpflichtet war, ein wichtiger Entwicklungsprozess in ihrer Kunst. „Ich finde, Bilder sollen Fragen aufwerfen“ meint die Künstlerin nachdenklich.

Dies können Kunstinteressierte am Sonntag erleben. Eröffnet wird die Ausstellung „Kodak Gold- Kinderbildnisse“ von Ursula Barwitzki um 15 Uhr in der Galerie Lucas, Adolphsdorfer Straße 171, in Adolphsdorf. Einführende Worte wird der Kunstkritiker Dr. Rainer Beßling halten. Geöffnet ist die Galerie auch am 14.und 15. September in der Zeit von 15 bis 19 Uhr. Zudem sind Besuche nach telefonischer Absprache unter 04792-28 85 möglich.