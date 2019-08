Die Kinderakademie Lilienthal bietet ab September zahlreiche Kurse an. Bertold Kirst, Bernhardine Fecht, Eugen Bechmann und Ludwig Jahn (von links) stellten jetzt das neue Programm vor. (Lutz Rode)

Lilienthal. Eugen Bechmann von der Bürgerstiftung Lilienthal war selbst ein bisschen überrascht, als er bei den Vorbereitungen des neuen Programms auf diese Zahl stieß. Zum 40. Mal schon bietet die Kinderakademie Kurse für junge Leute zwischen sechs und zwölf Jahren an. Gerade ist das frisch gedruckte Faltblatt mit allen Angaben an den Lilienthaler Schulen verteilt worden. Doch weil man bei der Kinderakademie weiß, dass so ein loses Papier auch schnell mal im Ranzen verschwinden kann und womöglich erst nach Wochen wieder auftaucht, ist auch die Zeitung eingeladen worden, über das umfassende Angebot von September bis Dezember zu berichten.

Bechmann ist nicht allein zum Gespräch ins Conrad-Naber-Haus an der Klosterstraße 23 gekommen. Mit am Tisch sitzen einige der ehrenamtlichen Dozenten, die am neuen Programm mitwirken, das die Kinder für Natur, Umwelt, Technik, Mathematik und Robotik interessieren oder ihr handwerkliches Können schulen soll. Armin Albin, der ehemalige Berufsschullehrer, hat einen kleinen blinkenden Weihnachtsbaum zur Runde mitgebracht. Genau so einen will er in seinem Kursus mit den Kindern löten und auf spielerische Art zeigen, worum es bei der Elektrotechnik geht. Und zugleich will er damit das handwerkliche Geschick fördern. Ums Nähen geht es in dem Kursus von Bernhardine Fecht: Eine Knotentasche aus zwei unterschiedlichen Stoffen soll in dem Workshop entstehen. Genäht wird mit der Maschine. „Für viele Kinder ist es das erste Mal, dass sie das tun“, berichtet die Kursusleiterin.

Nicht ums Zusammensetzen, sondern eher ums Auseinandernehmen geht es dagegen in dem Workshop von Ludwig Jahn, der sich zusammen mit den Kindern das Innenleben defekter Haushalts- und Elektronikgeräte anschauen will. Die Kinder lernen nebenbei etwas über Bauteile und deren Funktion oder versuchen herauszufinden, wo der Fehler liegt. Für Jahn ist es immer wieder schön, mitzuerleben, mit welcher Neugierde und Konzentration die Kinder zu Werke gehen. „Wenn es losgeht, ist es plötzlich ganz leise“, sagt der gelernte Maschinenbauer.

Den Nagel auf den Kopf trifft auch Bertold Kirst mit seinem Workshop, bei dem die Kinder aus Lego einen Roboter bauen und auch selbst programmieren können. Der Kursus gehört zu den Angeboten, die bei den Kindern sehr begehrt sind – es hat schon Wartelisten gegeben, wenn nichts mehr frei war, oder es wurden kurzerhand zusätzliche Roboter-Bau-Kurse ins Leben gerufen. „Die Kinder erfahren, dass man einen PC nicht nur zum Spielen gebrauchen, sondern ihn auch für sinnvolle Dinge nutzen kann“, sagt Kirst. Nach Hause mitnehmen können die Kinder den Lego-Roboter am Ende natürlich nicht, aber am letzten Tag wird immer vorgeführt, was mittels der manchmal mühsamen Programmierung möglich gemacht wurde. Einen Roboter-Kursus gibt es auch diesmal ausschließlich für Mädchen, die sich für Technik und Computer interessieren.

Mehr als 40 Kurse enthält das aktuelle Programm der Kinderakademie – vom Weihnachtsplätzchen-Backen, App-Programmieren, Trickfilm-Drehen bis zum Raketen- oder Igelhaus-Bau. Eugen Bechmann ist froh, auf viele freiwillige Helfer zu treffen, die als Dozenten mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen ihr Wissen kindgerecht und mit Spaß weitergeben möchten. Bei der Bürgerstiftung ist man immer erfreut, wenn sich weitere Fachleute melden, die ihren Beitrag dazu liefern wollen, dass Kinder losgelöst vom Schulalltag neue Dinge lernen und Erfahrungen sammeln können.

Die Kurse finden fast immer nachmittags statt, entweder im Conrad-Naber-Haus oder nebenan in KaLis Werkstatt. Anmeldungen nimmt die Bürgerstiftung telefonisch unter 04298/ 46 77 01 entgegen oder online unter www.kali-schlaufuchs.de. Auch das gesamte Programm wird auf der Homepage veröffentlicht.