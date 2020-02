Das rote Sofa in der Wohnstube des Findorffhofs ist ein Möbelstück mit Geschichte: Die Noch-Vorsitzenden des Findorff-Heimatvereins und viele Grasberger Brautpaare saßen in den 1960-er Jahren darauf, als der damalige Bürgermeister zugleich der Standesbeamte war und sie traute. (JASPERSEN)

Grasberg. Wer den Grasberger Findorffhof betritt, könnte meinen, das von hohen Eichen gerahmte Gebäude-Ensemble steht schon immer so da. Hilde Bibelhausen kennt es anders: 1985 wurde das Bauernhaus gebaut und die umgebenden Bäume waren beim Pflanzen gerade mal mannshoch. Bibelhausen war zu dieser Zeit Schriftführerin des Findorff-Heimatvereins. Dieser hat seinen Sitz auf dem Findorffhof und dessen Mitglieder halten Haus und Hof in Schuss. Seit 2004 heißt die Vorsitzende Hilde Bibelhausen. Am 3. März will sie bei der Jahreshauptversammlung nicht mehr zur Wiederwahl antreten.

„Schon seit der Gründung 1974 gehören Frauen zum Vorstand des Vereins“, heißt es in der Chronik des Findorff-Heimatvereins. Hilde Bibelhausen ist eine von ihnen. Sie erzählt, dass Vereinsgründer Rudolf Schmidt sie schon vor der Gründungsversammlung gefragt habe, ob sie Vorstandsarbeit übernehmen wolle. Zu der Zeit waren die Kinder aus dem Gröbsten raus. Bibelhausen sagte „Ja“ und 25 Jahre als Schriftführerin folgten. Auf den Versammlungen trug sie die Jahresberichte vor und diskutierte mit. Die Zeit zwischen den Versammlungen, das sei Männersache gewesen. Die bauten beispielsweise 1977 das Backhaus des Hofes. Bibelhausen sagt über diese Jahre: „Eigentlich blieb ich so ein bisschen am Rande.“ Noch gab es kein Bauernhaus, unter dessen Dach sich später Frauen zum Weben treffen sollten. Das bauten die Männer, und es wurde 1985 eingeweiht. Bis dahin fanden die Veranstaltungen des Findorff-Heimatvereins in Grasberger Gasthöfen statt, oder er lud zu Ausflügen ein.

1999 wechselte Bibelhausen den Posten. Sie wurde Kassenwartin. Auf Millimeterpapier stehen in Schönschrift Zahlenkolonnen, versehen mit den roten Häkchen der Prüfer. Den Blättern ist anzusehen, dass sie von Berufs wegen mit Buchhaltung vertraut war und gewohnt, ihre Arbeit ordentlich zu machen. Verglichen zu ihren anderen Ämtern blieb es eine kurze Episode. Nach dem plötzlichen Tod des Vorsitzenden Günter Gieschen 2003 und einem kommissarischen Jahr Vorsitz von Horst Schimpf übernahm Hilde Bibelhausen 2004 den Vorsitz des Findorff-Heimatvereins. Beworben hatte sie sich nicht darum. Der damalige Bürgermeister Heinrich Blanke habe gesagt. „Hilde mach du das mal, du kriegst das schon hin.“

Ab da stand dem Findorff-Heimatverein erstmals eine Frau vor. Den Wechsel an die Vereinsspitze empfand Bibelhausen als „nicht schwierig“. Sie kannte die Themen. Zum Alpha-Tier mutierte Hilde Bibelhausen trotzdem nicht. Sie ist eine Vorsitzende, die sich als „nicht sehr durchsetzungsfähig“ beschreibt und lieber als „Teil dieser Gruppe von Mitgliedern, die sich auf dem Hof einbringt“, versteht. Das funktioniert offenbar. Es sei ein gutes Zusammengehen auf dem Hof, sagt sie und sie habe Vorstandsfrauen an ihrer Seite, auf die sie sich verlassen könne: Magda Schimpf und Karla Lindemann.

Hilde Bibelhausens Stärke liegt woanders: das Reden vor Menschen über Haus und Hof. „Das macht mir immer sehr viel Spaß“, sagt sie. Ihre liege es, die Gäste im Findorffhof zu begrüßen und einen liebevollen Kontakt zu alten Menschen herzustellen. Ihnen etwa bei der Platzsuche an den Tischen zu helfen, dafür zu sorgen, dass sich jeder gut aufgehoben fühlt, manchmal auch mit einem zusätzlichen Kissen für den Rücken oder mit einer Umarmung zum Abschied.

„Herzlichkeit und eine gute Atmosphäre sind mir wichtig“, so Bibelhausen. Die zu erschaffen, haben sie und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter vom Findorff-Heimatverein häufig Gelegenheit. Das nach dem Brand 1994 wieder aufgebaute Bauernhaus ist ein gern gewählter Veranstaltungsort. Der Findorff-Heimatverein lädt dahin zu Plattdeutschen Abenden, Kaffeenachmittagen, Konzerten oder wie jüngst zum Matjesessen ein. Das Blasorchester Grasberg und die Grasberger Plattsnackers spielen auf dem Hof, Sportgruppen treffen sich zu Feiern und Paare geben sich auf dem Findorff-Hof das Ja-Wort. Jede Gruppe, jedes Konzert, jede Versammlung wird im Anwesenheitsbuch eingetragen. Rund 130 waren es 2019, die Besucherzahlen reichen von sechs bis 250.

All das will koordiniert werden. Reichlich Post fällt an. Und: „Mein Telefon klingelt, als ob ich in einer Firma am Schreibtisch sitze“, lächelt Bibelhausen. Manchmal werde es dem Ehemann zu viel, aber sie lebt nach dem Motto: „Ich habe eine Aufgabe übernommen und die will ich auch anständig ausführen.“ Zumal solch ein Amt nach dem Ausscheiden aus dem Beruf geistig rege halte.

In den zurückliegenden Jahren hieß es für Hilde Bibelhausen bei jeder turnusmäßigen Wahl von den Vereinsmitgliedern stets: „Wiederwahl.“ Diesmal nimmt sie den bevorstehenden 80. Geburtstag zum Anlass für eine Zäsur. Sie sagt: „Es ist wichtig, dass die Generation im Heimatverein wechselt und etwas für die junge Generation angeboten wird.“ Die Jugend sei ja schon da, treffe sich nachts auf dem Hof im Torfkahn. Ihren Müll lasse sie liegen. „Das ist aber nicht so, wie wir uns das vorstellen“, so Bibelhausen. Es brauche vielmehr neue Ideen, die über die bekannten Angebote hinaus gehen, sagt sie auch beim Blick in das Jahresprogramm 2020. Diese Ideen sollen andere einbringen. Jüngere. Hilde Bibelhausen unterstreicht aber: „Ich gebe den Vorsitz ab, nichts anderes.“ Aktivitäten wie Vorträge, Bewirtungen, Führungen oder Ferienspaß auf dem Findorffhof werde sie weiterhin ausführen.

Zur Sache

Klönabend und Jahresversammlung

Der Findorff-Heimatverein lädt Mitglieder, Nachbarn und Freunde für kommenden Freitag, 14. Februar, zu einem plattdeutschen Klönabend bei Punsch und Tee ein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr auf dem Findorffhof, Am Schiffgraben 7, in Grasberg. An gleicher Stelle zieht am Dienstag, 3. März, ab 19 Uhr der Findorff-Heimatverein Bilanz für das zurückliegende Jahr und wählt einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin für Hilde Bibelhausen.