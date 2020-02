Dass es immer mehr Blühstreifen im Landkreis gebe, sei sehr positiv und dankenswert, so ein Sprecher der Imkervereine. (Frank Rumpenhorst/DPA)

Landkreis Osterholz. „Hochinteressant und teilweise auch emotionsgeladen“ – so bezeichnet Eckart Spaethe vom Imkerverein Teufelsmoor die jüngste Begegnung von Landwirten und Bienenhaltern. Die Imkervereine Osterholz-Scharmbeck und Teufelsmoor hatten Vertreter des Kreislandvolkverbands zum Vortrags- und Diskussionsabend eingeladen. Vize-Geschäftsführer Christoph Bommes und Kreislandwirt Stephan Warnken waren der Einladung gefolgt, um Vorurteile abzubauen und Verständnis zu erzeugen. Mehr als 30 Interessierte erhielten im Laufe des fast dreistündigen Abends Informationen über „moderne Landwirtschaft im Spannungsfeld gesellschaftlicher Erwartungen“.

In der Seniorenbegegnungsstätte ging es zunächst um die sogenannten Roten Gebiete der Düngeverordnung. Den Imkern sei aufgefallen, dass die Landwirte nicht von Gülle redeten, sondern von Wirtschaftsdünger, so Spaethe. Und dass sie die Messdaten anzweifeln, die den Verordnungen zugrunde liegen (wir berichteten). Die Bauern würden ihrerseits erheblich investieren, um gezielter düngen zu können, habe die Versammlung weiter erfahren. Es drohe aber ein weiteres Höfesterben: Nachfolgeprobleme und Automatisierungsschübe führten dazu, dass das Prinzip „wachsen oder weichen“ noch nicht an seinem Ende angelangt sei.

Hinzu komme die internationale Konkurrenz. Warnken habe ein Beispiel genannt: Argentinisches Rinderfilet, das auf dem Seeweg nach Deutschland gelange, habe einen Wettbewerbsvorteil. Es erfährt transportbedingt eine längere Lagerung, die für Zubereitung und Geschmack förderlich sei, die den deutschen Produzenten aber seit der BSE-Krise untersagt sei. „Von drei Euro pro Kilo kann kein Landwirt existieren“, habe es geheißen. Auch die als Ersatz gezahlten EU-Subventionen seien rückläufig und kein adäquater Ausgleich mehr.

Die Bürokratie tue ein Übriges: Wer seine flächenbezogene Prämie nicht riskieren wolle, müsse bis hart an den Feldrand ackern, selbst wenn es bisweilen zeitsparender und ökologischer wäre, „schwer zu erwischende Ecken“ einfach liegen zu lassen. Spaethe: „Die Landwirte haben einen Heidenbammel davor, wenn sich bei einer Prüfung herausstellen sollte, dass sie mehr Hektar angegeben als sie bewirtschaftet haben.“ Der Abgleich mit Satellitendaten sei heutzutage leicht möglich, da werde den Betrieben offenbar „genau auf die Finger geguckt“.

Christoph Bommes habe Schlaglichter auf die Entwicklung in Russland und den USA geworfen. So sei mit dem Embargo seit der Krim-Krise ein ganzer Absatzmarkt im Osten ersatzlos weggebrochen. Hofgrößen von 140 000 Rindern, wie sie der gebürtige Schwabe Stefan Dürr inzwischen im russischen Südwesten halte, seien noch kaum vorstellbar. Doch die Grenze, ab der ein Milchviehbetrieb noch konkurrenzfähig sei, steige auch in Deutschland. „120 Kühe sind die kritische Größe, mit über 250 hat man gute Chancen.“

Eckart Spaethe hat, wie er sagt, selbst eine Zeit in den USA gelebt und dort Monokulturen auf ausgeräumten Landstrichen gesehen. „Wenn ich höre, dass Herr Warnken auch Ferienwohnungen auf seinem Hof anbietet, dann macht mir das Hoffnung.“ Dann nämlich werde der Kreislandwirt schöne und strukturreiche Gebiete vorziehen und pflegen, die auch für Touristen interessant seien – und für die Bienen ebenfalls. Die Insektengifte, über die es noch vor ein paar Jahren erregte Debatten gab, seien inzwischen nicht mehr so das Thema, so Spaethes Eindruck. „Wir können mit den Landwirten zufrieden sein.“

Die Imkervereine seien dankbar für mehr als 300 Hektar Blühfläche, die mittlerweile kreisweit entstanden seien – teils mit Förderanreizen und teils auch ohne, weil Eigentümer und Pächter dann flexibler seien. Vorzeigebeispiele wie eine Mischkultur-Fläche in Eggestedt, wo im Vorjahr ein Mix aus Mais, Bohnen und Sonnenblumen wuchs, bräuchten mehr Nachahmer. Die Aussaat von früh blühenden Winterrübsen sei für die Bienen ebenfalls segensreich. Spaethe setzt einschränkend hinzu: „Über Wildbienen wissen wir eigentlich noch viel zu wenig.“ Diese Tiere bräuchten andere Lebensbedingungen und auch Nistmaterial.