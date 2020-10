Großformatig, farben- und lichtfroh sind die Dschungel- und Tropenassoziationen von Thomas Behrens, die derzeit im Kreiskrankenhaus zu sehen sind. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Farbleuchten ist in das Kreiskrankenhaus eingekehrt. Dort hat der Künstler Thomas Behrens jetzt seine Bilder aufgehängt. „Ich bin vom Dschungel inspiriert und den Tropen zugeneigt“, sagt der 59-Jährige. Das liege vielleicht daran, dass er als Kind gerne die Fernsehserie „Daktari“ geschaut habe, vermutet er. So bestimmen Tropen und Dschungel die Farben, die Motive und den Stil. „Das sind sehr lichtvolle Bilder“, sagt der gebürtige Stader. Er habe dabei auch den Anspruch, „den Menschen gefällig zu sein“. „Die Bilder sollen einen Liebreiz auslösen und Anklang finden.“

Neben einigen experimentellen und abstrakten Arbeiten liegt das Augenmerk also vor allem auf tropischen Motiven. Das sind vornehmlich Vögel, Wasserfälle und florale Elemente. Dabei bestimmen intensive Farben, die ins Auge springen, und lichtvolle Elemente die Bildfläche.

Der Papagei mit Schelm

Da ist zum Beispiel der Papagei. Die bevorzugten Farben sind Gelb, Rot und Blau. Ihm wächst ein kleiner Strauß aus dem Hinterkopf. „Und der Schelm, der lächelt“, erklärt Behrens. Er habe nicht den Anspruch „hyperrealistisch“ zu sein, fügt er an. Zu entdecken sind deshalb auch leichte Verfremdungen. „Das bleibt alles etwas in der Schwebe und setzt die Fantasie in Gang.“

Die rund 50 Bilder haben in der Regel eine Größe von 100 mal 140 Zentimetern. „Die sind fast ausschließlich in Öl. Die Farbe ist recht dick aufgespachtelt“, erklärt der Künstler. Die Ölfarbe bleibt nach seinen Worten immer noch einen Augenblick stehen. Acryl dagegen trockne schnell.

Die Bilder tragen Titel. Das ist hilfreich. Sie heißen „Illustre Gesellen“, "Lichter Morgen“, "Morgendämmerung" und „Balzende Grünschnäbel“. Oder Behrens verleiht seinem Werk einen Satz wie „Eine Traumblüte war der Finsternis entsprungen“. Die Titel sind ein Wink. Und doch bleibt genug Spielraum für eigene Interpretationen. „Das ist alles sehr wildwüchsig. Der Dschungel hat andere Qualitäten. Das alles ist noch nicht ausgereizt“, sieht sich Behrens unterwegs und auf dem Wege.

Der 59-Jährige lebt in Hamburg und hat sein Atelier im ländlichen Mecklenburg-Vorpommern bei Dömitz an der Elbe. „Ich habe schon in der Grundschule begonnen zu zeichnen und zwar Comics“, erinnert er sich an seine ersten Anfänge. „Das war Bewegung, das war dynamisch.“ Diesem Stil sei er bis heute treu geblieben.

Nach unzähligen Wandmalereien auch in öffentlichen Einrichtungen begann Behrens Anfang der 90er-Jahre 100 mal 140 Zentimeter große Gemälde zu erstellen. Bald darauf zog er für einige Monate in das Schweizer Tessin und bestückte dort mit seinen Gemälden eine eigene Galerie bis er schließlich wieder im Norden landete.

Die Ausstellung ist noch bis zum Jahresende im Krankenhaus zu sehen. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage von Behrens unter www.artbehri.de im Internet.