Moritz Landwehr (links) und Jonathan Kaufmann vor ihrer Website, die auf ihr selbst entwickeltes Online-Anmeldeprogramm für Schulen aufmerksam macht. (Fotos: CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Dass die Anmeldungen der neuen Fünftklässler seit dem vergangenen Jahr online möglich sind, hat das Gymnasium Lilienthal zwei Schülern zu verdanken. Moritz Landwehr (19) und Jonathan Kaufmann (15) haben das digitale Angebot ausgetüftelt und erfolgreich an den Start gebracht. Die Entwicklung ist inzwischen so weit ausgereift, dass der angehende Abiturient aus Worpswede und der Zehntklässler aus Lilienthal jetzt ihre eigene Firma gegründet haben. Sie bieten die Computer-Anwendung unter dem Namen „Login Solutions“ auch anderen Schulen zum Kauf an.

Wenn man es so sagen kann, ist das Coronavirus verantwortlich dafür, dass sich die beiden Schüler derart ins Zeug gelegt haben: Als sich im Frühjahr in Deutschland die Pandemie breitmachte und der erste Lockdown kam, entstand am Gymnasium der Wunsch nach einem Online-Anmeldeverfahren für die neuen Fünftklässler. Jonathan Kaufmann, der auch in der Computer-AG aktiv ist, griff die Sache auf, und Moritz Landwehr, den er aus der Schülerfirma kannte, stieg mit ein. Beide waren schnell beseelt von der Idee, den Papieraufwand für die Eltern und das umständliche Übertragen von Daten aus dem üblichen Anmeldebogen ins schulinterne EDV-System zu beenden. Ihr Leitmotiv: „Das muss besser gehen. Unser Ziel war es, einen digitalen Anmeldeprozess zu entwickeln, der leicht zu verstehen, intuitiv zu bedienen und dabei sicher und preiswert ist.“

Feinschliff bis tief in die Nacht

Beide Schüler betraten dabei Neuland, ihre Programmierkenntnisse waren bis dahin überschaubar bis nicht vorhanden. „Learning by doing“ war also angesagt, die beiden Jungunternehmer hangelten sich von Frage zu Frage und Antwort zu Antwort. Dem erfolgreichen Prototyp, der dem Papieranmeldebogen in digitaler Form entsprach, folgte der Feinschliff. Mittlerweile können die Schulen die Daten aus den Online-Anmeldungen nach diversen Kriterien filtern und als Excel-Tabellen herausgeben: So hat zum Beispiel der Planer des Ganztagsschulbetriebs schnell den Überblick, wer das erweiterte Angebot bis in den Nachmittag hinein in Anspruch nehmen will. Oder aber es können auf die Schnelle Listen erstellt werden, die anzeigen, wer welches Schwimmabzeichen hat. Die Liste der Kriterien, die sich auch miteinander kombinieren lassen, ist lang und kann beliebig ergänzt oder abgeändert werden. „Datentechnisch ist alles wasserdicht. Die Schulen geben die Daten nicht aus der Hand. Alles bleibt auf deren Server“, versichert Moritz Landwehr.

Mehr als ein Jahr Entwicklungsarbeit hat das Duo in sein Projekt gesteckt: Wenn die Aufgaben für die Schule erledigt waren, kümmerten sich die beiden manchmal bis tief in die Nacht um ihr Produkt. Wenn etwas nicht auf Anhieb klappen wollte, brüteten die beiden Schüler so lange am Computer, bis es passte. „Es kam vor, dass wir im Internet dutzende Seiten gleichzeitig aufgerufen hatten und irgendwie nicht weiter kamen. Umso schöner war es dann, wenn plötzlich um drei Uhr morgens über Whatsapp die Sprachnachricht kam: ,Ich habe es geschafft!'. Dann konnte man mit einem richtig guten Gefühl einschlafen“, berichtet Jonathan Kaufmann, der der „Technik-Typ“ im Zwei-Mann-Betrieb ist. Persönlich getroffen haben sich die beiden Jugendlichen in der Entwicklungsphase eher selten, beide arbeiteten jeweils von zu Hause aus und tauschten sich dann online aus.

Weil er schon volljährig ist, hat Moritz Landwehr die Geschäftsführung von „Login Solutions“ übernommen. Das Ganze läuft erst einmal als Kleingewerbe, wie es bei Umsätzen von bis zu jährlich 22.000 Euro möglich ist. Der kaufmännische und steuerliche Aufwand kann so in Grenzen gehalten werden. Doch wer weiß, wohin es noch geht, wenn das Anmeldesystem den großen Durchbruch schafft und nicht nur Schulen darauf setzen, sondern auch Vereine, Kindergärten oder Veranstalter, die ebenfalls mit Anmeldungen arbeiten. Die beiden Jungunternehmer hoffen natürlich, dass sich die Auftragsbücher füllen. Die Unterstützung ihres Schulleiters ist den beiden Gymnasiasten jedenfalls gewiss: Denis Ugurcu hat im Kollegenkreis schon für die Anwendung aus Lilienthal geworben. Wer die Software-Lösung nutzen will, dem wird dafür je nach Ausführung zwischen 499 und 550 Euro inklusive Mehrwertsteuer berechnet. Auch an einer Cloud-Lösung arbeiten die Beiden bereits, und eine eigene Website haben der 19- und 15-Jährige ins Netz gestellt, die eine Demoversion für Nutzer und Administratoren enthält. Zu finden ist sie unter der Adresse www.loginsolutions.de.