Mitglieder der Lloydstreet-Bigband brachten sich vor dem Auftritt im Lilienthaler Amtsgarten schon mal in Stimmung. (Christian Kosak)

Lilienthal/Worpswede/Tarmstedt. Die Norddeutschen können nicht nur Fischbrötchen. Auch sie lieben romantische Weihnachtsmärkte und das Ritual, mit Freunden oder Familie im festlichen Ambiente Glühwein oder Punsch zu trinken. Dieser Duft und viele andere Aromen stiegen den Besuchern der vier Jahresendmärkte in die Nase, die am Wochenende in Worpswede, Lilienthal und Tarmstedt auf die Weihnachtszeit einstimmten. Jeder von ihnen hatte seinen eigenen Charme. Sie lockten zum Beisammensein im Lichterglanz mit Musik, mit Köstlichkeiten und der Lust am Stöbern nach schönen Geschenken.

Bei niedrigen Temperaturen erlebten die Besucher den Lilienthaler Weihnachtsmarkt, eine Veranstaltung, die durch viel Atmosphäre, ein buntes Programm und eine gute Organisation offenbar das gehalten hat, was die Planer erwartet hatten. „Es ist alles super gelaufen, alles hat gut geklappt“, bilanzierte Lilienthals Marktmeister und zweiter Vorsitzender des Wirtschaftsinteressenrings, Burkhard Oetjen. Einige Tausend Gäste seien gekommen, sie bummelten, lauschten der Musik, erfreuten sich an Tombola-Gewinnen und an der schönen Kulisse.

Viel Betrieb war auch überall auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Gelände und im Erdgeschoss der Worpsweder Grundschule. An einem Stand aber ging es richtig rund. Es gab nämlich auch altes Handwerk zu sehen, und die vielen Kinder, die an diesem Tag so richtig gern in die Schule gingen, durften sogar selbst etwas herstellen.

Zur Eröffnung sang der Schulchor das selbst komponierte Lied „Wir Kinder aus Worpswede“, auch der Posaunenchor der Kirchengemeinde spielte, und das war schon mal ein guter Anfang. Zum 20. Mal fand der Weihnachtsmarkt statt, wie immer vom Schulverein mitveranstaltet, sagte dessen Vorsitzende Petra Papenfuß, und auch Schulleiterin Sabine Kleinau freute sich, dass damit die Tradition aus der Zeit fortgeführt wird, in der Worpswede noch eine Haupt- und Realschule hatte. In der Woche vorher hatten die Kinder für den Markt gebastelt. „Ich bin immer wieder begeistert, was die auf die Beine stellen“, sagte Sabine Kleinau.

„Mädels, sorgt für Umsatz!“, rief die Schulleiterin einigen ihrer Kolleginnen an den Ständen zu, als sie sich auf einen kurzen Weg über das Gelände machte. In der Glühweinbude, wo sie eigentlich gerade Dienst hatte, wurde sie derweil würdig vertreten von ihrer Vor-Vorgängerin Ulrike Ossiek-Schmidt. Die ist zwar seit fünf Jahren pensioniert, aber beim Weihnachtsmarkt half sie mit und traf immer wieder ehemalige Schüler.

Nicht nur ein Steinmetz zeigte seine Kunst. Weniger anstrengend war es für Malin, zehn Jahre alt, die sich an einem seltsamen Apparat am Stand von Heiner Köster aus Schönebeck versuchte. Heiner Köster ist Seiler, er hielt das kegelförmige, mit vier Kerben versehene Leitholz. Am anderen Ende drehte Malin lange an einer Kurbel, die aus den vier Litzen, die wiederum aus vier Fäden bestanden, ein Seil zusammendrillte. Strengt das an? „Ein bisschen geht es auf den Arm“, meint Malin. Dass sie aber links herum kurbeln musste, störte sie nicht weiter. Fast nebenan fand in der Music Hall der zweite Weihnachtsmarkt Worpswedes statt, ausnahmsweise am gleichen Wochenende wie der der Grundschule und nicht wie sonst eine Woche später, weil am nächsten Wochenende das Stranglers-Konzert stattfindet. Hier war das Preissegment etwas höher, auch wenn am Stand von Markus und Ina Landt ein Druck hing, auf dem es hieß: „Arte povera“ – arme Kunst. Oder sollte es besser heißen: Arme Künstler? Wer bei Beate Hillwig aus Verden eine Strickjacke kaufte, durfte nicht arm sein, die kostete 200 Euro. Dafür war sie aus dem „Vlies der Götter“ gefertigt, aus Alpakawolle. „Die wird an Börsen gehandelt, so begehrt ist sie“, sagt Beate Hillwig, die Teilhaberin einer Herde im peruanischen Anden-Hochland ist. Alle zwei Jahre werden die Tiere geschoren. Als Lasttiere dienen Alpakas in Peru nicht, das würde dem Fell schaden.

Bodenständiger ging es bei dem Schmied Harald Geiger zu. Er stellte, anders als auf dem Handwerkermarkt auf dem Lilienhof in Worphausen, wo er auch regelmäßig seine Schmiede aufbaut, vorwiegend Kleiderhaken her. Wenn die Eisenstange glühte, wurde sie um einen Kegel herumgeklopft; so sind Kurvenradien ganz einfach zu biegen. Und einen Trick, das Eisen vor Rost zu schützen, verriet Geiger auch: In das glühende Eisen lässt er ein wenig Wachs einbrennen. Marion Jenke vom Music-Hall-Team war zufrieden: Das Wetter, etwas kühl, aber trocken, sei perfekt, und die vielen Veranstaltungen, die an diesem Wochenende im Dorf stattfänden, seien keine Konkurrenz zueinander.

Sehr zufrieden war auch Adrian Nötzel von der Tarmstedter Feuerwehr. Die hatte den Weihnachtszauber rund um das Tarmstedter Rathaus organisiert. Für Atmosphäre sorgten zahllose Lichter, besinnliche Musik sowie reichlich Geschenk- und Deko-Ideen. Zwei Wermutstropfen gab es aber doch: Am Sonntag fiel am Nachmittag ein Stromverteiler aus, und der Weihnachtsmann kam mit Verspätung. „Das tut uns sehr leid“, betonte Nötzel.