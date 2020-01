André Herrmann ist Geschäftsführer der Firma N & P Maritime- und Industrietechnik, die von Heilshorn aus als Dienstleister für Schiffbauer tätig ist. (Christian Kosak)

Heilshorn. „Keine besonderen Vorkommnisse“, lautet der Logbucheintrag. Derweil stampft das Schiff weiter durch die unruhige See. Die Gischt der Wellen spritzt am Bug hoch. Nass oder wackelig wird es jedoch nicht, denn diese Meeresszene empfängt jene Nutzer, die auf die Internetseiten von N&P Maritime- und Industrietechnik surfen. Das kleine Unternehmen mit gerade einmal 18 Mitarbeitern bewegt im wahrsten Sinne Großes. N & P ist in der weiten Welt des Schiffbaus unterwegs, vor allem in Asien – Schwerpunkt China.

„Repair, Supplies, Safety“ steht auf der Visitenkarte von Geschäftsführer André Herrmann. Er lenkt die Geschicke des Unternehmens vom Technologie- und Gründerzentrum des Landkreises Osterholz am Sachsenring im gemeinsamen Gewerbegebiet der Stadt Osterholz-Scharmbeck und der Gemeinde Schwanewede. N & P Maritime- und Industrietechnik ist ein Dienstleister, den es in dieser Form seit dem Jahr 2003 gibt.

Doch die Ursprünge reichen zurück bis in die 1970er-Jahre. Damals, erinnert sich Herrmann, sei das Unternehmen ein klassischer Industriebetrieb für Schiffsreparatur gewesen. Kunden waren unter anderem die hiesigen Werften. Doch mit dem Fall des Eisernen Vorhangs tauchte die Konkurrenz aus Osteuropa auf. „Das Reparaturgeschäft hat sich hier nicht mehr gelohnt“, sagt Herrmann. Deshalb habe sein Vater Jan Herrmann als Gründer des Unternehmens den Wechsel hin zum Dienstleister beschlossen.

Dies geschah in mehreren Schritten; der erste war die Eröffnung eines Büros in China. Das Hauptziel: Aufbau eines Netzwerkes, um sich auf diese Weise einen Zugang zum dortigen stark wachsenden Schiffbaumarkt zu verschaffen. Das Geschäft betrieb Jan Herrmann zunächst von Schwanewede aus. Im Jahr 2003 stieg Sohn André mit ein – der nächste Schritt war geschafft, es folgte der Umzug nach Heilshorn. Von dort aus arbeiten acht Mitarbeiter, drei weitere vor Ort in China. „Und dann gibt es noch ein Joint Venture in Singapur“, zählt Herrmann auf. Dort stehen sieben Leute auf der Gehaltsliste. In dieser Konstellation kommt N & P Maritime- und Industrietechnik auf einen Umsatz von durchschnittlich zwei Millionen Euro jährlich.

Drei Standbeine

Dies gelingt, indem sich das Unternehmen auf seine drei Bereiche konzentriert. Was auf Herrmanns Visitenkarte mit „Safety“ bezeichnet wird, sind Auslösesysteme für Rettungsboote. Mit ihnen handelt N & P Maritime- und Industrietechnik nicht nur. Die Techniker brechen von Heilshorn aus auch auf, um die Produkte einzubauen. Geschäftsführer Herrmann zählt auf: Seine Mitarbeiter seien in Nord- und Südamerika, in Ägypten und der Türkei unterwegs. „Unsere Leute gehören bei den Kunden teilweise schon zur Familie“, ergänzt er, „sie fragen immer wieder nach den gleichen Technikern.“

Die müssen recht fit sein, denn auch kleinere Teile wie die Auslösesysteme haben ordentlich Gewicht. Davon können sich Besucher im Büro des Geschäftsführers überzeugen: Auf dem Regal hinter ihm stehen zwei Teile, wie sie vor Ort jeweils verbaut werden. Beide sind etwa 30 bis 40 Zentimeter hoch und breit. Doch das Gewicht liegt gut und gerne bei 30 bis 40 Kilogramm. Für diese Art von Auslösesystemen werden spezielle Metalllegierungen verwendet.

Etwas größer geht es im zweiten Geschäftsbereich von N & P Maritime- und Industrietechnik zu: den „Supplies“. Dahinter verbirgt sich die Neubauaufsicht. „Wir passen auf, dass die Schiffe so gebaut werden, wie sie konstruiert wurden“, sagt Herrmann. Dazu zähle unter anderem, dass die Ausrüster die korrekten Teile liefern. Für die Supplies ist es laut Geschäftsführer wichtig, dass die Aufsichtsteams vor Ort auf den jeweiligen Werften und das Büro in Heilshorn in ständigem Kontakt stehen. Hier kümmert sich eine Mitarbeiterin um die fach- und zeitgerechte Lieferung am anderen Ende der Welt. Bei den „Supplies“ tut sich allerdings etwas: Herrmann präsentiert die Neugründung „Manufacturers United“. Er erklärt: „Die neue Firma macht die größeren Teile.“ Dazu zählen zum Beispiel Ankerketten, Seile und Maschinenteile – und das alles mit Schwerpunkt China. Kleinere Ausrüstungsteile sollen laut Herrmann weiterhin über N & P laufen.

In Sachen „Repair“ geht es laut Geschäftsführer um „alles, was den Schiffskörper betrifft“. Dazu gehören beispielsweise die Assistenz beim Docken in Zusammenarbeit mit einheimischen Partnern, das Schweißen und das Messen der Rumpfstärke.

Frühzeitig gen China orientiert

Um welchen Bereich der Firma es auch immer geht, Herrmann ist nach eigener Aussage das „Inhaltsverzeichnis“: Er weiß, wo er welche Informationen findet, holt sich aber von seinen Spezialisten den fachlichen Rat. Vor allem zwei ehemalige Schiffsinspektoren würden über ein „profundes Wissen“ verfügen. Doch darauf verlässt sich N & P Maritime- und Industrietechnik nicht allein. Wissen im 21. Jahrhundert steckt heute in Datenbanken. „Unser Wissen schlägt gegenüber der Konkurrenz heraus“, meint der Geschäftsführer.

Dass sich das Unternehmen frühzeitig in Richtung China orientiert hat, ist aus der Sicht von Herrmann die richtige Entscheidung gewesen. Denn auch, wenn die Wachstumsraten zurzeit nicht mehr so riesig sind wie noch vor ein paar Jahren, ist doch klar: Der Ton in der Branche wird dort angegeben – alle Hotspots, zumindest beim Neubau, befinden sich in Asien. Dort lassen auch die europäischen Reedereien bauen. Gleichwohl werde es innerhalb der EU weiter Schifffahrt geben. Allerdings geht Herrmann von einer weiteren Konzentration aus.

In diesem sich bewegenden Markt möchten er und seine Mitarbeiter bestehen, und zwar als Inhaber geführter Mittelständler. „Wir erstreben keine Millionen auf dem eigenen Konto. Wir möchten, dass alle gut und fair davon leben können“, sagt Herrmann.