Der Borgfelder Deichhauptmann Michael Schirmer ist einer der Referenten, die im Winterprogramm des Loccumer Kreises in Osterholz-Scharmbeck zu hören sein werden. (Petra Scheller)

Osterholz-Scharmbeck. Der Klimawandel wird wohl das Thema bleiben, das für die Schlagzeilen im Jahr 2019 das prägendste war. Auch der Loccumer Kreis, eine Vortragsreihe des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Osterholz-Scharmbeck, widmet sich zum Auftakt seines Programms im Winterhalbjahr 2019/2020 der globalen Erwärmung. Michael Schirmer, Bremer Deichhauptmann, befasst sich unter der Überschrift „Osterholz-Scharmbeck - Gewinner im Klimawandel?!“ am Donnerstag, 14. November, mit den regionalen Auswirkungen des seit Beginn der Industrialisierung beobachteten Temperaturanstiegs.

Im zweiten Vortrag am Donnerstag, 5. Dezember, wird ebenfalls auf den Klimawandel Bezug genommen, wenn der Bonner Verkehrsexperte Hermann Zemlin über die Mobilität der Zukunft spricht. Für das Jahr 2020 sind vier weitere Vorträge angekündigt. Dann geht es um Antisemitismus, um künstliche Intelligenz, um die Unsicherheiten, die eine aus den Fugen geratene Weltordnung hervorbringt, und darum, wie der Glaube helfen kann, persönliche Krisen zu überstehen.

„Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan“, heißt es in der Schöpfungsgeschichte. An dieser Stelle hat sich der Mensch die Legitimation für den Eingriff in die Natur abholen können. Die Eingriffe geschahen und geschehen immer noch in vielfältiger Weise, ohne dass man sich der Folgen immer bewusst gewesen wäre. Extreme Naturereignisse wie Dürre, Starkregen und Tornados, aber auch das Wegschmelzen der Gletscher sind Themen, die die Nachrichten bestimmen und das Bewusstsein für die Verletzbarkeit des blauen Planeten geschärft haben. Über Auswirkungen des Klimawandels in der Region will der Bremer Deichhauptmann Michael Schirmer referieren.

Der Klimawandel ist auch eine Folge der Mobilität. Verstopfte und marode Straßen beeinträchtigen den Autoverkehr. Autos, Flugzeuge und Schiffe weisen verheerende Ökobilanzen auf. Sind elektro- oder wasserstoffbetriebene Verkehrsmittel die Lösung, damit wir auch künftig zumindest in ähnlicher Weise mobil sein können wie heute? Wie kann eine nachhaltige Mobilität aussehen und erreicht werden? Antworten gibt der renommierte Verkehrsexperte Hermann Zemlin.

Künstliche Intelligenz (KI) befasst sich unterdessen als Teilgebiet der Informatik mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens. Suchmaschinen, Gesichtserkennung und selbstfahrende Fahrzeuge sind nur wenige Beispiele dafür. Kann KI den Menschen ersetzen oder gar überflüssig machen? Manuela Lenzen wird am Donnerstag, 16. Januar, Risiken und Chancen darstellen.

Der Holocaust ging 1945 in Auschwitz zu Ende. Geblieben ist auch ein Dreivierteljahrhundert danach eine anscheinend nicht überwundene antisemitische und rechtsradikale Grundhaltung, wie die jüngsten Ereignisse in Halle/Saale zeigen. Ist es normal, dass Synagogen in vielen Ländern dieser Welt dauerhaft unter Polizeischutz stehen müssen? Der Kölner WDR-Journalist Arnd Henze wird sich mit dem Thema, das er nach Bertolt Brecht mit „Der Schoß ist fruchtbar noch“ betitelt hat, am Montag, 27. Januar, auseinandersetzen.

Nicht nur hinsichtlich Klima und Technologie sind radikale Veränderungen zu registrieren, auch die Politik muss sich neu konfigurieren, wenn Konstanten sich in Variablen verwandeln. Karen Smith Stegen von der Bremer Jacobs University beschäftigt sich am Donnerstag, 26. Februar, mit der sogenannten Weltordnung, denn der Wahlkampfslogan „America first“ und seine politische Umsetzung haben zu großen Irritationen und – um nur das aktuelle Beispiel von militärischen Übergriffen der Türkei in Syrien zu nennen – Verwerfungen geführt.

Das Kirchenlied „Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand!“ hat Margot Käßmann anlässlich ihres Rücktritts als EKD-Ratsvorsitzende zitiert. Großes Gottvertrauen spricht aus diesem Text. Sandra Bils, Pastorin aus Oldenburg, wird aufzeigen, wie der christliche Glaube im Leben helfen kann. Termin: 11. März.

Alle Veranstaltungen sind öffentlich und finden mit Ausnahme der Vorträge Arnd Henzes (Willehadi-Kirche) und Manuela Lenzens (Rathaus Osterholz-Scharmbeck) ab 20.15 Uhr im Willehadi-Gemeindehaus statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.