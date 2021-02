Ein früher Entwurf zeigt: So soll das Geschäftszentrum Viohl an der Borgfelder Heerstraße künftig aussehen. (as2architektur)

Borgfeld. Joghurt wurde hier schon produziert und Likör verkauft. Heute bringen die Viohl-Brüder im Gebäude Borgfelder Heerstraße 25 Heimwerkerbedarf und Baustoffe an die Frau und den Mann. Unter dem Titel „Gehandelt wurde hier immer!“ wirft das Borgfeld-Archiv einen Blick auf die wechselvolle Geschichte des Hauses – nachzulesen in der aktuellen Ausgabe der „Borgfelder Blätter“.

Zusammengefasst: von der alten Molkerei zum modernen Geschäftszentrum. Die Pläne der Viohls, auf dem Areal an der Borgfelder Heerstraße bald neu zu bauen, weitere Händler anzusiedeln und Wohnungen zu vermieten, habe die Borgfelder auch neugierig auf die Vergangenheit gemacht, sagt Heimatarchivar Johannes Rehder-Plümpe. Sie wollten mehr wissen über das Grundstück und das Geschäftshaus. Also haben die Mitstreiter des Borgfeld-Archivs, das zum Bürgerverein gehört, die Geschichte seit Mitte des 19. Jahrhunderts zusammengetragen.

„Auf dem Areal baute 1890 die Borgfelder Molkereigenossenschaft auf Anregung vom Landwirtschaftlichen Verein für Borgfeld und Umgebung das Molkereigebäude“, so Johannes Rehder-Plümpe. Im ersten Teil des Hefts Nummer 16 schildern die Geschichtsforscher, wie der Landwirtschaftliche Verein auf diese Idee kam. Hintergrund, so viel verrät der Archivar, waren in der Zeit ab 1850 die Veränderungen in der Landwirtschaft, insbesondere in der Milchwirtschaft. Im Anschluss folgen Ausführungen zu der sich wandelnden Nutzung des Areals von der früheren Molkerei bis hin zum heutigen Baumarkt. Die Broschüre enthalte auch Wissenswertes über die Um- und Anbauten sowie Neubauten.

In einem zweiten Teil geht es vor allem um die Familien- und Firmengeschichte von Gründer Erich Viohl – aber auch um den Transport von Milch und die Milchtransportfirma Diedrich Kothe am Upper Borg in Borgfeld. In einer Nachbemerkung klären die Heimatforscher unter anderem auf, was eigentlich Milchböcke sind.

Die Schriftenreihe „Borgfelder Blätter“ gibt das Borgfeld-Archiv im Bürgerverein Borgfeld bereits seit 20 Jahren in unregelmäßigen Abständen heraus. Inhaltlich befassen sie sich hauptsächlich mit der Orts- und Regionalgeschichte. Hinzu kommen Themen, mit denen sich die Mitarbeiter und Nutzer des Archivs im alten Borgfelder Spritzenhaus über längere Zeit befasst haben. Hin und wieder, sagt Johannes Rehder-Plümpe, lasse sich dort auch heute noch der eine oder andere Schatz heben.

Die Borgfelder Blätter dokumentieren nach seinen Worten die Entwicklung des Ortes sowie die von Borgfelder Institutionen. Was die in Borgfeld lebenden und wirkenden Persönlichkeiten, Familien und Firmen anbelange, erfüllten die Hefte eine Chronistenpflicht. 15 Borgfelder Blätter hat die Leitung des Archivs seit seiner Eröffnung im Jahr 2000 herausgegeben, je nach Umfang als Heft oder Broschüre.

Weitere Informationen

Das Heft Nummer 16 der Schriftenreihe Borgfelder Blätter zur Geschichte des Viohl-Geländes umfasst 20 Seiten. Es kostet 8 Euro und ist ab dem 1. März beim Borgfeld-Archiv erhältlich. Interessierte wenden sich an Johannes Rehder-Plümpe, Telefon: 0421/27 12 09 oder per E-Mail: rehder.pluempe@nord-com.net.