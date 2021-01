Ein bizarrer Nachbarschaftsstreit, der Worpsweder Kunstpreis oder ein Kindesmissbrauch: Am Landgericht Verden wurden im Jahr 2020 die unterschiedlichsten Fälle verhandelt. (Peter Steffen)

Um Raubtaten unter Drogeneinfluss, einen bizarren Nachbarschaftsstreit, den Worpsweder Kunstpreis, Kindesmissbrauch, Marihuana-Verkauf an Minderjährige und mehr ging es im Jahr 2020 am Verdener Landgericht. – Ein kleiner Rückblick aus regionaler Perspektive.



Raubüberfall auf couragierten Juwelier: Zwei bewaffnete Raubüberfälle in seinem Geschäft hatte der Juwelier (77) schon hinter sich, als er an einem Februarabend 2019 auch vor seinem Wohnhaus in Schwanewede in die Fänge von Kriminellen geriet. Trotz bedrohlicher Zwangslage konnte der couragierte Senior noch die Alarmanlage des Hauses auslösen und die beiden maskierten Männer in die Flucht schlagen. „Die sind wie die Kaninchen abgehauen“, sagt der alte Herr vor Gericht. Wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung wird ein einschlägig vorbestrafter 34-Jähriger zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Außerdem ordnet das Gericht den Drogenentzug an. Wer der Komplize und auch mutmaßliche Anstifter war, mochte der Bremerhavener im Prozess partout nicht preisgeben. Von der Beute, 3800 Euro, will er keinen Cent gesehen haben.



Doppeltat unter Drogeneinfluss: Just hatte der Lilienthaler mal wieder eine Entgiftung in einer Bremer Klinik abgebrochen, war „zugedröhnt“ mit der Straßenbahn in seinen Wohnort zurückgekehrt, und anstatt nun schnurstracks nach Hause zu stiefeln, verübte der reichlich vorbestrafte Familienvater an einem späten Oktoberabend 2018 gleich zwei ziemlich erfolglose Raubtaten – auch noch nahe der Polizeistation. Beide Male forderte er von je vier Jugendlichen, ihm Geld zu geben, in einem Fall fuchtelte er in „seinem Revier“ mit einer Schreckschusspistole herum. Die Waffe will er in der Wörpe „entsorgt“ haben. Das Gericht geht von erheblich verminderter Schuldfähigkeit des mehrfach suchtmittelabhängigen Mannes (40) aus und verhängt zweieinhalb Jahre Haft.



Regenschirm, Krückstock und Besenstiel: Die streitbare betagte Dame und der gärtnernde Mann von nebenan sind sich nicht grün, giften sich seit Jahren in der Kreisstadt unverdrossen an. Der ungehorsame Dackel des gelernten Schiffbauers geht der Frau besonders auf den Geist. Ein Grundstücksbetretungsverbot für Herrchen und Hund hat sie in dem ebenso bizarren wie zähen Nachbarschaftsstreit bereits erwirkt. Dass der 70-Jährige ihr an einem Märztag 2019 mit einem Besenstiel eine ach so schlimme Fingerblessur zugefügt habe, kann das Landgericht nicht konstatieren. Die 87-Jährige hatte die angebliche Horrorszenerie mit Sinn für Drama demonstriert: Sie damals so hilflos mit Regenschirm links, Krückstock rechts – und zack, der Hieb auf die Hand. Die kleine Strafkammer findet den großen Auftritt der Zeugin nicht überzeugend. Vom Amtsgericht in Osterholz-Scharmbeck mit sechs Monaten auf Bewährung bedacht, wird der Angeklagte vom Vorwurf der gefährlichen Körperverletzung freigesprochen.



Mammutprozess mit drei Anläufen: Der erste Prozess war im Zuge der einsetzenden Corona-Krise geplatzt, der zweite nach ständigen Stänkereien der Verteidiger über die räumlichen Gegebenheiten ausgesetzt worden. Nach dem dritten Start, diesmal in der riesigen Verdener Stadthalle, zieht sich die zeitweise turbulente Hauptverhandlung gegen ein Familientrio aus Osterholz-Scharmbeck über sieben Monate hin. Im November können endlich die Urteile verkündet werden: Der Hauptangeklagte (30) erhält wegen gefährlicher Körperverletzung, auch auf dem Scharmbecker Herbstmarkt 2018, drei Jahre und acht Monate Haft; seine beiden Brüder (26 und 32) kommen mit Bewährung davon. Sie hatten ihr gemeinsames Opfer im Juli 2019 in der Innenstadt mit Faustschlägen, Fußtritten und Kniestößen heftig attackiert. Der 25-Jährige, der einen doppelten Kieferbruch erlitten hatte, verblüffte bei seiner erneuten Vernehmung mit eklatanten Erinnerungslücken und Widersprüchen zu früheren Aussagen.



Marihuana an Minderjährige verkauft: Mit seinen gerade 24 Jahren hat er schon vier Kinder, ein stattliches Vorstrafenregister und Erfahrung mit dem Dasein hinter Gittern. Einen Schulabschluss und eine Berufsausbildung hat er dagegen nicht vorzuweisen. Beides will er aber nun unbedingt bewerkstelligen. Wenn er erst mal sein massives Drogenproblem bewältigt hat, könnte es was werden. Weil er nicht nur selbst im Übermaß Betäubungsmittel konsumiert, sondern in Osterholz-Scharmbeck und Ritterhude auch vielfach sogar an Minderjährige verkauft hat, vor allem Marihuana, erhält er fünf Jahre Haft. Der suchtkranke Angeklagte muss in den Maßregelvollzug. Dort kann er die Weichen für das stellen, was er mal sein möchte: „als Vater ein Vorbild“.



Kein Ende im Kunstpreis-Verfahren: Albin Homeyer ist hartnäckig und will nicht hinnehmen, dass er für seinen umstrittenen Kunstpreis nicht mehr den Namen „Worpswede“ verwenden soll. Gegen das Urteil, mit dem das Landgericht im Spätherbst einer entsprechenden Klage der Gemeinde vollumfänglich stattgab, hat der 55-Jährige Revision beim Oberlandesgericht Celle eingelegt. In dem Rechtsstreit hatte die 5. Zivilkammer im Juni zunächst ein Versäumnisurteil erlassen, nachdem weder Homeyer noch sein Verteidiger zum anberaumten Termin erschienen waren. Bei der Güteverhandlung im Oktober waren zwar beide wortgewaltig präsent, aber nicht zu einem Vergleich zu bewegen.



Missbrauchstaten einer jungen Mutter: Wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Tateinheit mit Verschaffen kinderpornografischer Schriften war eine inzwischen 22-Jährige Ende 2019 vom Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck zu einem Jahr Jugendstrafe auf Bewährung und einwöchigem Dauerarrest verurteilt worden. Die große Jugendkammer des Landgerichts streicht zwar den Arrest, verwirft die Berufung der geständigen Angeklagten aber ansonsten als unbegründet. Es wird wieder die Schwere der Schuld festgestellt: „Jedes andere Signal wäre falsch“. Auf einem Spielplatz in Lilienthal hatte die junge Mutter im April 2018 zwölf Fotos vom unbekleideten Genitalbereich eines fast vierjährigen Mädchens gemacht, der Tochter ihrer Freundin, und dabei für drei Aufnahmen an dem Kind „konkrete Missbrauchshandlungen“ vorgenommen. Die Bilddateien schickte sie an ihren Freund und heutigen Ehemann, „um ihn bei seinen pädophilen Neigungen zu erfreuen“.



Unfallfahrer nicht verhandlungsfähig: Einen Tag vor Heiligabend hat das Landgericht den Strafprozess gegen einen psychisch kranken 53-Jährigen aus der Gemeinde Hambergen eingestellt. Er gilt auf unbestimmte Zeit als verhandlungsunfähig. Der Mann soll am 17. Mai in Worpswede absichtlich einen schweren Verkehrsunfall herbeigeführt haben, bei dem seine 50-jährige Ehefrau ums Leben gekommen war. Der achtjährige Sohn erlitt einen Armbruch und ist seither traumatisiert. Für Mitte Februar ist der Beginn der Hauptverhandlung im Sicherungsverfahren geplant; diese könnte auch in Abwesenheit des Beschuldigten durchgeführt werden.