Bürgermeister Stefan Schwenke und der Worpsweder Fachbereichsleiter für Hoch- und Tiefbau, Guido Kahle (von rechts) gaben den Gartenweg offiziell wieder frei. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. Der Gartenweg ist geglättet, die Wogen sind es nur zum Teil. So lässt sich das vorläufige Ergebnis einer jahrelangen Diskussion um die kleine Wohnstraße in Worpswede, zwischen Osterweder Straße und Auf der Dohnhorst, zusammenfassen. Ganze 170 Meter ist der Weg lang, 14 Anlieger gibt es, und die meisten sind mit der jetzt gefundenen Lösung einverstanden. Einer aber hadert mit der Sanierung und den Folgen. Dass dies kein einfaches Projekt war, macht auch Bürgermeister Stefan Schwenke deutlich. Er spricht von einem Kompromiss, der nicht der „reinen Lehre“ des heutigen Straßenbaus entspreche.

Wie berichtet beklagten die Anwohner immer wieder massive Staubentwicklungen im Sommer, zahlreiche Schlaglöcher und tiefe Pfützen zu anderen Jahreszeiten auf dem unbefestigten Weg. Die Krux: Mit einer Sanierung sollten weder hohe Kostenbeteiligungen für die Anrainer entstehen, noch sollte aus der Wohnstraße eine schnell zu befahrende Piste werden. Gleichzeitig musste eine funktionierende Entwässerung geschaffen werden. Die Gemeinde entschied sich für eine Tränkdecke mit Versickerungsmulden an den Randstreifen, wie sie sich beispielsweise im benachbarten Weg Im Schluh bewährt habe. Die Kosten von zunächst kalkulierten 60.000 Euro wurden zur Hälfte auf die Anwohner umgelegt, dass es im Endeffekt knapp 15.000 Euro teurer wurde, geht zulasten der Gemeinde.

Der Gartenweg ist nun als Spielstraße ausgewiesen und darf nur noch aus Richtung Dohnhorst befahren werden. Parken ist in solchen verkehrsberuhigten Bereichen ohnehin verboten, als Höchstgeschwindigkeit wird in der Rechtssprechung „deutlich unter 20 Stundenkilometern“ angegeben. Die Einhaltung beider Regeln mache den Nutzern noch Schwierigkeiten, berichtet die Nachbarschaft. Und sie ergänzt, ein Großteil des zu zügigen Verkehrs sei der Zahnarztpraxis an der Ecke zur Dohnhorst geschuldet. Die betreibt die Ehefrau des früheren Ratsherren Hans von Helldorff, der als einziger vor Ort deutlich Kritik an der neuen Situation übt.

Die Mulden für das Regenwasser dürfen nicht verdichtet werden, damit die Versickerung zügig klappt. Deshalb soll dort weder geparkt werden, noch sollten diese Bereiche überfahren werden. Alle Privatleute haben Parkplätze auf ihren Grundstücken, teilweise haben sie zusätzliche extra angelegt. Vor der Arztpraxis gibt es aber nicht genügend, die Autos stehen am Wegesrand. In der Folge mussten schon schwere Fahrzeuge wie etwa Müllwagen über den Fahrbahnrand hinaus ausweichen, sodass schon jetzt die Kanten teilweise beschädigt sind, berichtet Anwohner Heinz-Georg Meyer. Von Helldorff bemängelt, dass bei der Sanierung keine Rücksicht auf den einzigen „Gewerbetreibenden“ am Wegesrand, der „alteingesessenen Praxis“, genommen wurde. Das sieht die Nachbarschaft anders, sie erlebt die Lösung als Zugewinn. So könne man auch am Gartenweg wieder ohne Staub im Garten sitzen, freut sich eine weitere Anwohnerin. Ganz frei von „dicker Luft“ dürfte es dort aber auch zukünftig nicht bleiben, das wurde schon bei der offiziellen Freigabe der Straße deutlich.