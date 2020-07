Elisabeth Hintz (links) gehört zu den regelmäßigen Kunden der Postfiliale bei Borgfeldt in Wilstedt. Von rechts: Ralf und Angela Borgfeldt sowie an der Kasse Kerstin Junge. (Deutsche Post)

Wilstedt. Ein Dorf wie Wilstedt ohne Post? Möglicherweise wäre es so gekommen, als die Post vor 25 Jahren viele ihrer Filialen dichtmachte, auch die in Wilstedt. Hulda Matthias versah in den Räumen Am Brink, wo heute eine VGH-Vertretung sitzt, an einem Ein-Personen-Schalter als letzte Postangestellte ihren Dienst. Zuletzt, ehe sie in Rente ging, hatte sie nur noch zwei Stunden am Tag geöffnet. Zu dieser Zeit änderte die Post ihr Konzept, indem sie auf Partnerfilialen umstellte. Für Wilstedt bedeutete das, dass das Kaufhaus Borgfeldt, wie der „nah und gut“-Supermarkt mit angeschlossener Textilabteilung heute noch genannt wird, Postfiliale wurde. Die Eheleute Borgfeldt seien damit „Post-Partner der ersten Stunde“, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens heißt. „Ja, wir waren eine der ersten Postagenturen in der Gegend“, sagt Angela Borgfeldt, „anfangs hatten wir sogar die Postbank mit dabei.“

Ein ganz normaler Vormittag bei Borgfeldt im Haus Hauptstraße 27. Am Posttresen gleich hinter der Eingangstür nimmt Angela Borgfeldt Briefe, Päckchen und Pakete entgegen. Schwägerin Kerstin Junge rechnet gleich neben ihr an der Kasse die Einkäufe der Kunden ab. Ralf Borgfeldt erledigt im Büro Bestellungen und die Korrespondenz mit dem Lieferanten Edeka. Eine weitere Mitarbeiterin portioniert im Frischebereich Käse und Wurst, verpackt Brötchen, Brot und Kuchen. Sie schenkt Kaffee aus für die Kunden, die sich in der kleinen Sitzgruppe eine Pause gönnen. Das Team bei Borgfeldt kennt die meisten Kunden. „Die Postagentur funktioniert als Magnet“, sagt Angela Borgfeldt, sie bringe Leute in den Laden.

„Die Postfiliale wirkt sich positiv auf unsere Geschäftsentwicklung aus, gerade im Hinblick auf die Veränderungen im Lebensmittelhandel“, ergänzt Ralf Borgfeldt. Er wundere sich nicht über die damaligen Überlegungen der Deutschen Post, das sei gerade im ländlichen Bereich schwierig gewesen. Für Wilstedt sei es wichtig gewesen, die Post zu erhalten. Und das nicht nur, weil einer seiner Großväter, Gerhard Seidel, einst Briefträger im Dorf war und später die Poststelle Am Brink geleitet hat. „Für uns war es eine gute Sache.“

„Unglaublich, wie die Zeit vergeht“, stellt Angela Borgfeldt fest. Denkt sie an die ersten Jahre im Geschäft, kommt ihr sofort ihre Tochter in den Sinn, die nun 26 Jahre alt ist. „Nach ihrer Geburt haben wir das Geschäft von meinen Schwiegereltern übernommen. Ein Jahr später ist die Postfiliale hinzugenommen.“ Die Herausforderung, etwas Neues anzufangen und die Vielseitigkeit waren für Angela Borgfeldt mit ein Grund, die Post zu übernehmen. „Ich komme aus dem kaufmännischen Bereich und hatte Lust, mich damit zu beschäftigen.“ Zusammen mit einer Mitarbeiterin etablierte Borgfeldt die Post in ihrem Geschäft. Workshops besuchten sie gemeinsam, so konnten sie sich austauschen und ergänzen.

Früher noch Strichlisten geführt

In den ganzen 25 Jahren habe die Zeit nie still gestanden. Es gab die Umstellung auf den Euro und auf den Computer. „Früher haben wir noch Strichlisten geführt“, so Ralf Borgfeldt. Aktuell gebe es neue Bestimmungen für Auslandspakete. Statt Paketkarten würden nun Adresse, Absender und Zollinhaltserklärung elektronisch übermittelt und dafür einzeln eingescannt. Angela Borgfeldt nimmt es gelassen: „Man muss wissen, wo es steht, dann ist es Learning by Doing.“

„Wir haben geglaubt, dass eine Person den Postservice nebenbei schaffen kann“, erinnert sich Ralf Borgfeldt. Es kam anders. Die Postfiliale in ihrem Markt werde so gut angenommen, dass mindestens eine der drei Mitarbeiterinnen, die sich mit der Post auskennt, immer anwesend sei. Auch die Mitarbeiterin der ersten Stunde komme, obwohl schon im Ruhestand, noch zwei Mal die Woche. Und Kleinigkeiten wie Briefmarken verkaufen könnten alle.

Der Vormittag ist noch nicht halb um, da hat sich der Einkaufswagen neben dem Posttresen schon mit Paketen gefüllt. „Das sind alles Retouren“, erklärt Angela Borgfeldt. Seit Online-Bestellungen an der Tagesordnung sind, erleben auch die Borgfeldts ein rasant steigendes Paketaufkommen. Ganz extrem sei es nach dem Wochenende. „Und in den ersten Monaten der Corona-Krise war es wie zu Weihnachten. Es ist viel Arbeit, aber darauf verzichten möchten wir nicht. Wir machen das sehr gerne“, sagt Ralf Borgfeldt.

Gegründet hat das Geschäft vor 86 Jahren Georg Borgfeldt, der seinen Manufaktur- und Kolonialwarenladen zwei Häuser weiter am 21. März 1934 unter der Adresse Wilstedt Nr. 108 eröffnet hat. Der Laden sei gut angelaufen, war aber kein Selbstläufer. Vielmehr habe Georg Borgfeldt sich förmlich abgestrampelt, um neue Kunden zu gewinnen: „Mein Opa ist mit dem Fahrrad in die Nachbardörfer gefahren und mit seinem Musterkoffer von Haus zu Haus gegangen“, sagt Ralf Borgfeldt. Die Bestellungen, die er aufgenommen hat, hauptsächlich Lebensmittel, seien dann mit dem Milchwagen ausgeliefert worden. „Das ging so bis in die 1950er-Jahre.“

1950 zog das Geschäft um an den jetzigen Standort Hauptstraße/Ecke Löhbergstraße in Wilstedt. 1956 traf die Familie dann die Entscheidung, das Haus komplett abzureißen und an derselben Stelle durch einen Neubau zu ersetzen.