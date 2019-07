Karl-Heinz Bramsiepe (CDU) und Alexander Keil (SPD) vor den Wahlen (von links). (MVL)

Borgfeld. Trotz Hitzewelle weht in Borgfeld eine frische Brise – zumindest in der Lokalpolitik. Vor der konstituierenden Beiratssitzung am Dienstag, 6. August, laufen die informellen Gespräche hinter den Kulissen auf Hochtouren. Spitzenkandidaten wie Karl-Heinz Bramsiepe (CDU), Jürgen Klaes (Grüne), Alexander Keil (SPD) und Gernot Burghardt (FDP) haben sich bereits bei verschiedenen Treffen – im kleinen und großen Kreis – ausgetauscht. Diskutiert werden vor allen Dingen die Besetzung von Posten und Themen für die anstehende Legislaturperiode. Beratschlagt wird, wer als Expertin oder Experte für die Ausschüsse wie Umwelt, Bau und Verkehr sowie für den Sozialausschuss infrage kommt und wer den Beirat als Sprecherin oder Sprecher nach außen vertreten soll. Auch die Frage, wieviele Ausschüsse es zukünftig im Borgfelder Beirat geben wird, ist noch ungewiss. Einige zukünftige Beiratsmitglieder fordern eine Neuordnung der Ausschüsse und wollen die Ressorts Bau und Verkehr trennen.

Uneinig ist man sich bislang auch noch über die Vergabe des Amtes der Beiratssprecherin oder des Sprechers. Hinter vorgehaltener Hand fallen bereits verschiedene Namen – darunter Heike Klatte (CDU), Birgit Wellhausen (CDU), Alexander Keil (SPD) und Gernot Burghardt (FDP). Die Fraktion der Grünen ist bislang die einzige Partei, die sich klar für den Sozialdemokraten Alexander Keil als Beiratssprecher positioniert. Unklar ist allerdings, ob der IT-Unternehmer und bisherige Sprecher des Ausschusses für Bildung, Soziales, Sport und Kultur für den Posten überhaupt zur Verfügung stehen wird.

Vorschlag: Wahlen vertagen

CDU-Spitzenkandidat und ehemaliger Beiratssprecher Karl-Heinz Bramsiepe will sich bislang noch nicht zu möglichen Kandidaten äußern. Klar ist für ihn allerdings, „dass die Christdemokraten eine Kandidatin oder einen Kandidaten stellen werden“. Bramsiepe will für das Amt des Ortsamtsleiters kandidieren. Der Punkt steht allerdings bislang noch nicht auf der Tagesordnung für die konstituierende Sitzung Anfang August. Da Borgfeld zurzeit ohne Ortsamtsleiter ist, lädt die Bremer Senatskanzlei zur ersten Beiratssitzung für die neue Legislaturperiode ein. Referent Michael Harjes wird diese voraussichtlich leiten, erklärt Bramsiepe.

Sozialdemokrat Alexander Keil fragt sich zurzeit, ob auf der konstituierenden Sitzung überhaupt schon gewählt werden kann. „Mein Fraktionspartner Bernd Stenner wird nämlich nicht teilnehmen können“, erklärt Keil. „Vielleicht müssen die Wahlen auch noch einmal vertagt werden.“ Die Frage werde gerade gemeinsam mit der Senatskanzlei geklärt. Zu seiner möglichen Kandidatur als Beiratssprecher hält sich Keil derzeit zurück. Auch andere mögliche Kandidatinnen und Kandidaten wollen sich noch nicht äußern.