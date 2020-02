Der Anbau an der Grundschule Grasberg wächst und befindet sich im Zeitplan. (CARMEN JASPERSEN)

Grasberg. Die Wände des Erdgeschosses stehen. Im November soll der Anbau an der Grundschule Grasberg fertig sein und die Endreinigung erfolgen. So sieht es der Bauzeitenplan vor, und dieser werde eingehalten, informierte Bürgermeisterin Marion Schorfmann im Ausschuss für Schule und Bildung. Damit ist die Modernisierung der Grundschule nicht beendet. 2021 folgen Arbeiten am Bestand. Die SPD-Fraktion erhielt in der Sitzung Antworten auf ihre Anfrage zur digitalen Zukunft der Grundschule. Und in Sachen Versorgung mit Krippen- und Kindergartenplätzen bescheinigte CDU-Ratsfrau Dagmar Brandt Grasberg für das Kindergartenjahr 2020/2021 „eine positive Lage“.

Freie Kita- und Krippenplätze

Zum 1. August 2020 gibt es in Grasberg laut Verwaltung 259 Kindergartenplätze, davon vier Integrationsplätze und 98 Krippenplätze. Davon sind gemäß Verwaltung für das kommende Kindergartenjahr im Kindergartenbereich noch zwölf Plätze frei, im Krippenbereich sind es fünf. Angesichts dessen sagte Schorfmann: „Wir sind froh, dass wir gute Zahlen haben.“ Aber die Kommune wisse nicht, was im Laufe des Jahres noch zu- oder wegziehe. Außerdem geht die Rechnung nur auf, wenn die für die DRK-Kita Gefkensweg geplante Erweiterung kurzfristig erfolgt. Wie berichtet, entstehen dort je eine weitere Krippen- und Kindergartengruppe.

Nach aktuellem Stand kann in Grasberg für drei Kinder im Krippenbereich und drei im Kindergartenbereich „nicht der durch die Eltern gewünschte Platz bereitgestellt werden“, so die Verwaltung. Den Eltern werde ein Alternativplatz in einer anderen Grasberger Kita angeboten. Die Mitglieder des Ausschusses für Schule und Bildung nahmen die Platzvergabe für das Kindergartenjahr 2020/2021 einstimmig zur Kenntnis.

Anschließend lobte Markus Maiwald von Bündnis 90/Die Grünen die Verwaltung: „Ich finde es beeindruckend, wie ihr das jedes Jahr hinkriegt.“ Trotzdem wolle er wissen, wie die Verwaltung die Zukunft einschätze. Denn: Jedes Mal eine Kita aus dem Boden zu stampfen, sei auch schwierig, und der Personalmarkt sei leer gefegt. Er betonte: „Mir ist wichtig, dass wir hier gute Betreuungsqualität liefern und nicht nur schöne Räume.“

Grasberg habe eine gute Bedarfsplanung, die Verwaltung treffe sich regelmäßig mit Kita-Leitungen und Trägern, antwortete Kämmerer Heiko Hartwig. Und: „Wenn wir tatsächlich zehn Krippengruppen errichtet haben, ist das Gröbste an Versorgung geschafft.“ Was das Personal angehe, spreche sich offensichtlich herum, dass Grasberg als Arbeitgeber gute Arbeit leiste. Bei der jüngsten Ausschreibung einer Stelle in einer kommunalen Einrichtung seien „acht hochqualifizierte Bewerbungen“ eingegangen. Zudem setze Grasberg auf die kontinuierliche Ausbildung von Erzieherinnen.

An der Grundschule Grasberg wurde Nadine Blank nunmehr offiziell als Konrektorin eingesetzt, worüber sich Schorfmann freute: „Wir habend das große Glück, dass wir zu den wenigen Schulen gehören, die schnell eine gute Nachfolge hatten.“ Im Sommer war Schulleiterin Gunda Schürmann wie berichtet in den Ruhestand gegangen.

Mit einem Antrag vom 29. Oktober 2019 wollte die SPD-Fraktion wissen, wie die Mittel aus dem Digitalpakt Schule des Bundes in der Grundschule Grasberg eingesetzt werden, denn so Elke Schnakenberg: „Es ist wichtig, dass man unsere Kinder richtig darauf vorbereitet und nicht alleine lässt mit den Medien.“ Sie erfuhr: Die Grundschule verfügt aktuell über einen PC-Raum mit zwölf Laptops sowie über drei Smartboards in Fachräumen. Derzeit wird an einem Medienentwicklungsplan zur digitalen Mediennutzung in der Grundschule gearbeitet. Dessen Ergebnisse sollen in die Baumaßnahmen einfließen. Das schnelle Internet für die Schule ist schon da, sagte Hartwig auf Schnakenbergs Nachfrage.