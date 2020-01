So soll das Edeka-Center nach seiner Fertigstellung aussehen. (Weser-Kurier)

Bis beim neuen Edeka-Center an der Falkenberger Landstraße ein Stein auf den anderen gesetzt wird, dauert es noch eine Weile. Erste Vorzeichen des Millionen-Projekts sind aber schon ab diesem Donnerstag zu sehen. Rechtzeitig vor Beginn der Vegetationsphase wird die Hecke entfernt, die entlang der Grundstücksgrenze zum Jan-Reiners-Weg verläuft. Auch mehreren Bäumen rings herum wird es so ergehen, ebenso dem kleinen Wäldchen auf dem früheren Parzellen-Grundstück gegenüber vom Jan-Reiners-Weg. All dies sind Vorkehrungen für die eigentlichen Bauarbeiten, die in diesem Jahr starten sollen. Der Bauantrag ist vor Weihnachten gestellt worden.

Wie das Ganze ablaufen soll, steht schon jetzt genau fest. Alles ist darauf zugeschnitten, dass der Betrieb im bestehenden Markt uneingeschränkt weiter läuft, während nebenan der Neubau hochgezogen wird. Erst wenn das neue Gebäude fertig und bezogen ist, sollen das Alt-Gebäude aus den 70er-Jahren abgerissen und der Parkplatz neu angelegt werden. Alles soll so passieren, dass die Kundschaft davon so wenig wie möglich zu spüren bekommt und die Nahversorgung der Lilienthaler durch den Vollsortimenter gewährleistet ist. Ganz ohne Auswirkungen wird es aber nicht gehen. „Eine Baustelle ist nun mal eine Baustelle und kein virtuelles Erlebnis. Da kann schon mal ein Lkw mit Betonteilen vor einem stehen“, bittet Claus Meyer vorab um Verständnis. Der Jurist aus Oldenburg mit langjähriger Erfahrung im Handel kümmert sich für die Siegfried Schausberger Grundstücks GmbH als Investor um die Planung und Verwirklichung des Bauvorhabens. Die Geschäftsbeziehung lautet: Schausberger baut, Edeka mietet.

Damit sich die Arbeiten am Neubau und der Weiterbetrieb des jetzigen Marktes so wenig wie möglich in die Quere kommen, haben die Verantwortlichen ihr Großvorhaben in zwei Bauphasen unterteilt. Die erste konzentriert sich auf den rückwärtigen Teil des insgesamt 18 000 Quadratmeter großen Grundstücks. Schausberger hat bekanntlich Flächen jenseits des Jan-Reiners-Weges für sein Bauprojekt erworben. Da der alte Jan-Reiners-Weg künftig nicht mehr nutzbar sein wird, soll um die künftige Baustelle herum zunächst ein provisorischer Weg angelegt werden, mit Asphaltdecke und Beleuchtung wohlgemerkt. In Höhe des Trafo-Häuschens knickt dieser vom Jan-Reiners-Weg in Richtung der Rohdenburgschen Hofstelle ab, um dann einen Bogen zu schlagen bis ungefähr in Höhe der Garagen neben der Hansmann-Apotheke. Weg und Baustelle sollen durch einen Zaun voneinander getrennt werden – die Gemeinde Lilienthal hat Wert darauf gelegt, dass die vorübergehend bereit gestellte Verbindung genutzt werden kann, ohne dass man sich Sorgen um die Sicherheit der vielen Radfahrer und Fußgänger und auch Schüler machen muss, die täglich auf der Strecke unterwegs sind.

Extra-Platz für die Baucontainer

Auch das Equipment für den Bau wird an der Rückseite der künftigen Baufläche platziert: Container, Material, Maschinen und Fahrzeuge sollen auf einem provisorischen Schotterplatz untergebracht werden, den der Investor ebenfalls anlegen lassen will. Erst wenn Weg und Baustellen-Einrichtung fertig sind, können die Arbeiten am eigentlichen Neubau beginnen. Gut ein Jahr sind für die Bauphase I eingeplant. Die Zufahrt zur Baustelle wird in dieser Zeit über die Falkenberger Landstraße erfolgen. Die Lastwagen werden links an der Grundstücksgrenze entlang über den jetzigen Parkplatz geführt. Die Abfahrt erfolgt über den kleinen Stichweg an der Rückseite des jetzigen Edeka-Marktes. Die Planer rechnen damit, dass zu Spitzenzeiten der Tief- und Rohbauarbeiten über einen Zeitraum von drei bis vier Monaten maximal fünf Lastwagen pro Stunde von der Baustelle wegfahren werden.

Um mit dem Neubau loslegen zu können, wird das Alt-Gebäude nicht komplett verschont bleiben. Das Lagergebäude nahe dem Jan-Reiners-Weg mit direkter Anbindung an den Markt muss vorzeitig weichen, weil er dem Neubau im Weg ist. Edeka will alles so managen, dass das Geschäft auch ohne die Lagerfläche funktioniert. Die jetzigen Parkplätze bleiben während der Bauphase weitestgehend für die Kunden erhalten, nur die Reihe, die sich heute direkt an der Grenze zum Jan-Reiners-Weg befindet, wird geopfert.

Wenn der Neubau steht und die Container und Materiallager abgezogen werden, soll die Fläche für die Baustellen-Einrichtung vorübergehend in einen Parkplatz umgewandelt werden, auf dem etwa 80 Autos abgestellt werden können. Ist das passiert, steht der Eröffnung des neuen Edeka-Centers nichts mehr im Wege.

Nach Phase I kommt Phase II: Ist der Umzug in den neuen Markt erfolgt, rücken am Altbau die Abrissbagger an und die Parkplätze werden neu hergerichtet. Während der Übergangszeit stehen dann lediglich 80 Kundenparkplätze zur Verfügung. Später, wenn alles fertig ist, sollen es um die 210 Stellplätze sein. Ganz zum Schluss kann der neue Jan-Reiners-Weg in seinem endgültigen Verlauf angelegt werden. Auch er schlägt einen Bogen um das neue Gebäude herum. Die Kurvenführung hatte während der Bauleitplanung öfter in der Kritik gestanden. Um sie zu entschärfen, ist ein Teil des Gebäudes leicht abgeschrägt worden. Der Investor ist überzeugt, dass nun eine Lösung gefunden wurde, mit der alle Beteiligten leben können.

Der neue Verbrauchermarkt hat eine Verkaufsfläche von etwa 2900 Quadratmeter, hinzu kommen Flächen für einen Bäcker mit Bistro, eine für den Verkauf von Fisch -und Feinkost sowie ein Frisör-Geschäft. Er erhält ein Flachdach, die Traufhöhe wird bei acht Meter liegen. Der Neubau wird zum Großteil verklinkert, ein Teil der Außenwände wird hell verputzt. Für die Innengestaltung des Edeka hat die Feinplanung bereits begonnen. Investor und Betreiber stehen in einem engen Austausch – der Neubau soll am Ende auf die Bedürfnisse des künftigen Betreibers und die Ansprüche der Kundschaft zugeschnitten sein. Wichtig sei für die Gemeinde Lilienthal, dass es weiterhin einen Vollversorger mitten im Ort gebe, der besser und größer werde als der jetzige Markt, sagt Claus Meyer. Für die Bäume und Hecken, die für den Neubau und die Umgestaltung weichen müssen, sollen Ersatz gepflanzt werden. Insgesamt investiert die Siegfried Schausberger Grundstücks GmbH 8,3 Millionen Euro in das Projekt.