Landkreis Osterholz. Wer kennt ihn nicht, den Musiker, Moderator, Komödianten, Buchautor und Schauspieler im bunten Hawai-Hemd: Jürgen von der Lippe tourt schließlich seit Jahren durch die Lande und flimmert regelmäßig über die Bildschirme in deutschen Wohnzimmern. Nun schaut er persönlich in Ritterhude vorbei. Im Hamme-Forum wird Jürgen von der Lippe am 27. Oktober aus seinem jüngsten Roman „Nudeln im Wind“ vorlesen. Doch nicht nur mit dieser Medienkrimi-Satire will er sein Publikum unterhalten, auch seine weiteren 15 Bücher hat er mit im Gepäck.

Fans von Kabarett, Satire, Ironie und Comedy müssen aber nicht bis Ende Oktober warten, um in Ritterhude auf ihre Kosten zu kommen. Gleich eine ganze Reihe von Kabarettisten konnte die Chefin des Hamme-Forums, Regine Schäfer, für einen Abstecher nach Ritterhude in diesem Jahr gewinnen. Den Anfang macht Christoph Sieber. Der studierte Pantomime, Kabarettist, Autor und Moderator wird am Donnerstag, 12. März, die Bühne an der Hamme in Besitz nehmen. „Mensch bleiben“ ist das Motto seines sechsten Solo-Programms. Mit „bitterbösen Texten gelingt ihm dabei eine gnadenlose Sicht auf unsere Zeit“, versprechen die Organisatoren. Gleichzeitig verspreche seine „schelmische, urkomische und komödiantische Seite“ dem Publikum einen humorvollen, eindrucksvollen Kabarett-Abend.

Urlaubsplanung mit Lisbeth

Keine zwei Wochen später kommen die Fans des Comedy-Klappmauls Werner Momsen auf ihre Kosten. Für Sonnabend, 21. März, hat der Hamburger Künstler seinen Auftritt in Ritterhude angekündigt. Als Aufhänger für seine humorvolle Sicht auf die Welt und den Alltag ist diesmal seine Urlaubsplanung mit Lisbeth. Die wolle das Unmögliche von ihm: Ein halbes Jahr vor Reisebeginn soll er bereits wissen, wo es ihn in sechs Monaten hinzieht. „Ein Programm zu den schönsten Wochen des Jahres, die für so manches Paar auch zu den letzten Wochen des Jahres werden“, wird Momsens Programm zusammengefasst. „Zündstoff“, der einen vergnüglichen Abend verspricht.

Für den 17. April hat sich ein weiteres bekanntes Gesicht in Ritterhude angekündigt: Kabarettist Jürgen Becker schaut mit seinem Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ vorbei. Becker stellt dabei die Frage, ob die Menschheit mit dem auf unendliches Wachstum ausgelegten Kapitalismus – auf einem endlichen Planeten – ihre Zukunft verspielt hat. Doch statt nur Trübsal zu blasen, „entwickelt Becker den optimalen Optimismus ohne Opiate und holt uns alle unter seine warme Decke“. Die Veranstalter versprechen: „Man geht nach Hause und denkt: Da geht noch was.“

Zur Entspannung mal denken

Von der „Heute Show“ könnte vielen Christine Prayon alias Birte Schneider bekannt sein. Mit ihrer „Abschiedstour“ kommt sie am 22. Oktober ins Hamme-Forum. Mit dem Programm setze sie auf die ganz großen Gefühle, verspricht sie und wirbt: „Wenn Ihnen Gefühle wichtig sind, Sie zur Entspannung aber auch gern mal etwas denken, sollten Sie sich unbedingt dieses Programm ansehen.“

Wer nach Jürgen von der Lippe die Bühne im Hamme-Forum in Besitz nimmt, steht ebenfalls schon fest. Für den 6. November erwartet Regine Schäfer den Kabarettist Jochen Malmsheimer. Dieser beschreibt sich selbst wie folgt: „Die Übereinstimmungen zwischen einem guten, alten Gruyère und mir werden immer augenfälliger: Auch ich werde reifer, schärfer und grantiger.“

Wenige Tage später gibt sich schließlich das Duo Baumann und Clausen die Ehre. Nach eigenem Bekunden sind sie Deutschlands lustigste Bürokraten. Am 12. November wollen sie dies mit ihrer Show „Tatort Büro“ in Ritterhude unter Beweis stellen. Ihr Publikum, so versichern die Organisatoren, werde „eine Lachsalve nach der anderen liefern“.

Alle Darbietungen beginnen jeweils um 20 Uhr. Tickets für diese Veranstaltungen gibt es bei der WÜMME-ZEITUNG, Hauptstraße 87 in Lilienthal, beim OSTERHOLZER KREISBLATT, Bördestraße 9, in Osterholz-Scharmbeck sowie in der Geschäftsstelle des Hamme-Forums, Riesstraße 24, in Ritterhude. Die Lesung von Jürgen von der Lippe ist allerdings bereits ausverkauft.