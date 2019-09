Grasberg. Die Standuhr auf dem schweren Holzschrank schweigt, im gestreiften Lichtschein der antiken Lampe sitzen in Grasbergs guter Stube auf dem Findorffhof vier Frauen und ein Mann um den Tisch: Vorstandssitzung des Findorff-Heimatvereins. Keine beliebige. Drei von ihnen wollen bei der Hauptversammlung im März 2020 nicht wieder zur turnusmäßigen Wahl antreten, darunter die Vorsitzende Hilde Bibelhausen. Das hatte sie, wie berichtet, in der Jahreshauptversammlung des Vereins im Frühling angekündigt. Potenzielle Nachfolger, auch für die seit März 2019 unbesetzte Position des stellvertretenden Schriftführers, fehlen bislang. Dementsprechend besorgt ist die Stimmung in der Museumsstube. Der Vorstand hofft auf ein Gespräch mit der Gemeindeverwaltung am 19. September.

„Am Findorffhof hängt das Herz von Grasberg“, sagt der Verwaltungsstellvertreter der Bürgermeisterin, Stefan Ritthaler. Der Hof bedeute ein Stück Geschichte. Und der Findorff-Heimatverein tue nicht weniger, als diesen historischen Komplex in Schuss zu halten und mit Leben zu füllen. Die Männer umsorgen die weitflächige Außenanlage und deren Bauten. Die Frauen bewirten Gäste, putzen Fenster, saugen Staub oder waschen Gardinen. Das Museum sieht schmuck aufgeräumt aus. Gemeinsam schleppen die Mitglieder Tische und Stühle für Hochzeiten oder Feste. Der Verein lädt alljährlich zu einem großen Tag des offenen Hofes ein oder zu Kaffeenachmittagen mit Musik oder Referenten. Nur die eigenen Aktivitäten seien eingeschlafen, Grillen, Busfahrten oder Radtouren gibt es nicht mehr. Es fehlte an Teilnehmern. Der Altersdurchschnitt der 341 Mitglieder beträgt 79 Jahre, so Kassenwartin Karla Lindemann. Am Tisch liegt er kaum darunter, sie sind zwischen 67 und 85 Jahre alt.

Nicht digital vernetzt

Im nächsten Jahr feiert Hilde Bibelhausen ihren 80. Geburtstag. Anlass für eine Zäsur und zu sagen: „Dann ist es gut.“ Wenn sie abtritt, wird sie 46 Lebensjahre dem Vorstand des Findorff-Heimatvereins gewidmet haben: 25 Jahre als Schriftführerin, fünf Jahre als Kassenwartin und 16 Jahre als Vorsitzende. Nicht nur diese Lebensspanne bewegt sie zu ihrer Entscheidung. „Man verwaltet jetzt nur noch“, sagt sie, „es fehlt, dass etwas Neues entwickelt wird.“ Mit Bibelhausen verlassen auch Schriftführer Rolf Pieper (67) und die stellvertretende Kassenführerin Marianne Ostrowski (85) den Vorstand. Pieper seufzt müde: „Leute, ich will das nicht mehr.“ Ostrowski ist seit den 1970er-Jahren dabei. Inzwischen habe sich so viel verändert. Elektronische Datenverarbeitung und Computer zählen nicht zu ihrer Lebenswelt. So ist es auch bei Hilde Bibelhausen, die sagt: „Ich bin nicht digital vernetzt.“

Am Stubentisch grübeln sie über den Fortbestand ihres Vorstandes und damit letztlich über die des Vereins. Es führt kein Weg daran vorbei, so Karla Lindemann: „Wir brauchen vier neue Vorstandsmitglieder.“ Leute, die was tun, am liebsten etwas Jüngere. Plattdeutsch wäre von Vorteil, denn das zu pflegen sei Teil der Vereinsidentität. Und es braucht jemanden, der den Vorsitz übernehmen will. Die verbleibende Kassenwartin Lindemann und die zweite Vorsitzende Magda Schimpf wollen das nämlich nicht machen.

Gemeinsam überlegen sie, wer infrage komme, fragen seit Monaten in Grasberg herum. Hilde Bibelhausen erzählt, wen sie auch bisher angesprochen habe, stets sei die Antwort „ein ganz striktes Nein“ gewesen. Vielleicht liege es am Namen, mutmaßt sie. Heimatverein, das klinge irgendwie antiquiert.

Wirken im Hintergrund: Der Findorff-Heimatverein pflegt die historische Hofanlage im Herzen Grasbergs und füllt sie mit Leben. (Christian Kosak)

Dabei beschränke sich die Suche nach dem neuen Vorstand nicht nur auf Vereinsmitglieder. Auch über den Verein hinaus werde gefragt, selbst Gemeinderatsmitglieder seien angesprochen worden. Aber Jüngere haben Familie, Beruf und andere Vereine. Sie kennen das Dilemma und sichern Neuen „jegliche Hilfe“ im neuen Amt zu. Als „Mitmacherin“ will auch Bibelhausen dem Verein ja erhalten bleiben.

Rolf Pieper meint, so ergehe es doch vielen Vereinen. Er sinniert: “Vielleicht sind wir eine aussterbende Spezies.“ Das mache sich auch bei der Männertruppe bemerkbar, die sich an jedem Sonnabend ab 9 Uhr auf dem Findorffhof trifft, an Haus und Hof werkelt und anschließend noch ein wenig schnackt. Derzeit seien sie nur vier, Neuzugänge sind auch da willkommen. Anmeldung braucht es keine. Einfach vorbeikommen und mitmachen lautet die Devise.

Weil der Findorffhof Eigentum der Gemeinde sei, versteht Hilde Bibelhausen die Arbeit des Findorff-Heimatvereins auch als Zuarbeit für diese. Allerdings teilen die Vorstandsmitglieder den Eindruck, dass ihre Arbeit im Ort als selbstverständlich gelte, und Bibelhausen sagt: „Das wird nicht mehr so wahrgenommen.“ Vom Rathaus erhofft sich die Runde Unterstützung. Wie auch immer diese aussehen möge. Bibelhausen beruhigt zumindest: „Wir haben ja noch bis März Zeit.“

Stefan Ritthaler von der Verwaltung bestätigt auf Nachfrage: „Wir werden uns als Gemeinde einschalten müssen.“ Die Nachricht von Bibelhausens Rückzug habe bei der Verwaltung „wie eine Bombe“ eingeschlagen. Mit Blick auf das gemeinsame Gespräch am 19. September sagt er: „Hilde Bibelhausen hat bestimmt schon eine Idee, wie es weiter gehen kann.“