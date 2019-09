Fahrradstraßen gibt es in der Region schon in Bremen (Foto) und in Rotenburg. In Tarmstedt wird diskutiert, ob das eine Lösung für die Gartenstraße sein könnte. (Karsten Klama)

Tarmstedt. Mitte März war's, da hat der Tarmstedter Gemeinderat einen Sechs-Punkte-Plan zur Verbesserung der Verkehrssituation in der Gartenstraße beschlossen. Ein Element daraus soll nun umgesetzt werden, hat jetzt der Bau- und Wegeausschuss empfohlen: Im Einmündungsbereich zur Straße Kleine Trift werden vier Bäume gepflanzt. Dadurch soll ein Alleecharakter erzielt werden, der zur Verkehrsberuhigung beiträgt, so die Hoffnung der Ortspolitiker. Zum langsameren Fahren motivieren sollen auch zusätzliche Bänke. Zudem sollen die Aufpflasterungen in der Fahrbahn mit weißer Farbe besser kenntlich gemacht werden.

Weitere Aspekte aus dem Sechs-Punkte-Plan können die Tarmstedter nicht in Eigenregie umsetzen. So will die Gemeinde die Verkehrsbehörde beim Landkreis bitten, die jetzige Tempo-30-Zone zu einer Tempo-20-Zone zu machen. Für wieder andere Maßnahmen muss die Samtgemeinde ins Boot geholt werden. So wird der Vorschlag diskutiert, in der Straße Kleine Trift „Abhol- und Aufnahmezonen“ einzurichten für Kinder, die von ihren Eltern mit dem Auto gebracht und abgeholt werden. An der Oberstufe der KGS sollen nur noch Lehrer parken dürfen, außerdem sollen an der Kleinen Trift einige Längs- zu Querparkplätzen umgestaltet sowie neue Stellplätze ausgewiesen werden.

Eine weitere Möglichkeit, um die Situation in der Anwohnerstraße zu verbessern, brachte Klaus Rücker jetzt im Bau- und Wegeausschuss ins Spiel: Er schlug vor, die Gartenstraße in eine Fahrradstraße umzuwidmen. Er griff damit einen Vorschlag auf, den der Lilienthaler Verkehrsplaner Gunter Ruwenstroth im November 2018 im Tarmstedter Gemeinderat gemacht hatte. Die Gemeinde Tarmstedt hatte den Fachmann eingeschaltet, nachdem sich Anlieger per Brief und Unterschriftenliste Monate zuvor über das „Müll- und Verkehrsaufkommen“ in ihrer Straße beschwert hatten. Fußgänger gerieten in Gefahr, zudem entstünden durch das Ausweichen der Autos neben der Fahrbahn unansehnliche Kuhlen, die hässlich und als Stolperfallen gefährlich seien, hieß es in dem Schreiben.

Eine Verkehrsberuhigung hat der Ausschuss noch für eine andere Stelle vorgeschlagen, und zwar für einen Radweg: Es geht um eine unübersichtliche Stelle des Radwegs, der am Tarmstedter Feuerwehrhaus in Richtung Hauptstraße führt. Dort will die Gemeinde zwei leicht versetzte Eisenbügel anbringen lassen, damit Radfahrer das Tempo herausnehmen.

Ein Fall für die Verkehrsschau im Frühjahr ist der Schulweg in der Hepstedter Straße. Nach Meinung der Ausschussmitglieder müsste der Fußgängerüberweg in Richtung Kleine Trift, an der die KGS liegt, für Fußgänger und Radfahrer sicherer gestaltet werden. Bislang gibt es dort nur abgesenkte Bordsteine, aber keine Zebrastreifen oder gar Ampeln. Parkende Autos erschwerten die Sicht, hieß es im Ausschuss.

Dem Expertengremium bei der Verkehrsschau, dem unter anderem Polizeibeamte und Vertreter der Verkehrsbehörde angehören, wollen die Tarmstedter noch ein anderes Anliegen vortragen, und zwar zum wiederholten Mal: Die Gemeinde Tarmstedt will erreichen, dass der Bereich vor der Grundschule eine Tempo-30-Zone wird. Ein erster Versuch, 2018 vom Elternrat der Grundschule Tarmstedt initiiert, war von der Straßenverkehrsbehörde abgeblockt worden. Begründung: Die Stelle sei kein Unfallschwerpunkt, und zudem gebe es zwei Fußgängerampeln in unmittelbarer Nähe. Die Sache mit den Ampeln gilt in Tarmstedt als schwaches Argument. Schließlich sei öfter zu beobachten, dass Grundschüler es wie so manche Oberstufenschüler von der KGS machten und die Straße gerade nicht an den Ampeln überqueren, hieß es in der jüngsten Ratssitzung.

Dass die Gemeinde für die Tempo-30-Zone einen weiteren Anlauf beim Landkreis startet, ist dem anhaltenden Druck aus der Bevölkerung geschuldet. Denn erneut war im Rathaus ein Antrag mit einer eindeutigen Forderung vonseiten der Bürger eingegangen: Eine Mutter, die zwei Kinder auf der Grundschule hat, macht sich aus Gründen der Sicherheit für eine Verlangsamung des Verkehrs stark. Die Gemeinde stehe hinter dieser Initiative, so Bürgermeister Wolf Vogel: „Wir werden die Tempo-30-Zone vor der Grundschule jetzt noch einmal beantragen.“ Wenn es nach dem Gemeinderat geht, werden die 30er-Schilder mit einem Zusatz ergänzt, wonach das Tempolimit nur von Montag bis Freitag jeweils von 7 bis 16 Uhr gelten soll, zu Schulzeiten eben. Das solle die Akzeptanz bei den Autofahrern verbessern. Genau solche Schilder für Tempo-30-Zonen vor Schulen, Kitas und Altenheimen gebe es in den Landkreisen Osterholz und Verden längst, hieß es im Gemeinderat.

Im Bau- und Wegeausschuss zur Sprache kamen auch Themen, um die sich zuvor schon die Arbeitsgruppe Baumpflege gekümmert hatte. So gab es unter anderem aus dem Alma-Rogge-Weg und aus dem Hammeweg Beschwerden über frei liegende Baumwurzeln, die die Pflege der Grünflächen erschwerten. Damit es die Anlieger künftig wieder leichter haben mit dem Rasenmäher, sollen an sechs Bäumen die Wurzeln gekappt werden. Deren Standfestigkeit sei nicht gefährdet, hieß es. Einige Bäume gefällt werden dagegen am Wörpeweg auf einer Gemeindefläche, die an den Campingplatz grenzt. Dort ist ein kräftiger Rückschnitt geplant.

Fortgesetzt werden soll die 2018 testweise eingeführte Straßenreinigung an Kreis- und Landesstraßen in Tarmstedt durch einen Fachbetrieb. Viermal im Jahr – im Frühjahr, vor der Tarmstedter Ausstellung, nach der Maisernte und nach dem Laubfall – fährt eine professionelle Kehrmaschine durchs Dorf. Das soll 2020 ebenso beibehalten werden wie die beiden jeweils mit 10 000 Euro gefüllten Töpfe für die Instandhaltung von innerörtlichen Straßen und der Wirtschaftswege.