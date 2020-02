Jürgen Manteufel von der Kommunalen Jugendarbeit in Lilienthal hat die Podiumsdiskussion mit Thomas Schaaf organisiert. (CARMEN JASPERSEN)

Lilienthal. Nachdem es im vergangenen Jahr vermehrt zu Fällen von Vandalismus in Lilienthal gekommen war, hat die Kommunale Jugendarbeit ein neues Projekt zur Vermittlung von Grundwerten an Jugendliche organisiert. Für die Auftaktveranstaltung hat Sozialarbeiter Jürgen Manteufel Thomas Schaaf von Werder Bremen gewinnen können. Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern wird der Fußballfunktionär am kommenden Dienstag, 11. Februar, um 11.30 Uhr auf dem Podium im Forum des Lilienthaler Gymnasiums Platz nehmen, um über Grundwerte zu diskutieren.

Manteufel will die Jugendlichen dort erreichen, wo sie einen großen Teil ihrer Zeit verbringen: in der Schule. In Zeiten zunehmender Respektlosigkeit will der Lilienthaler Sozialarbeiter sie mit den folgenden fünf Grundwerten konfrontieren: Wertschätzung, Suchtfreiheit, Integration, Verantwortung und Ressourcenschutz. Kaum jemand verkörpere diese Werte so gut wie Thomas Schaaf, findet Manteufel, der die Veranstaltung mit rund 150 Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums und der Integrierten Gesamtschule moderieren wird.

Teil des Bildungsauftrags

„Lilienthal braucht eine solche Wertediskussion“, meint der Schulleiter des Lilienthaler Gymnasiums, Denis Ugurcu, und freut sich darüber, dass er Gastgeber für die Auftaktveranstaltung ist. Die Vermittlung von Grundwerten sei ihm ein Anliegen und natürlich Teil des Bildungsauftrags von Schulen. Er begrüßt die Initiative der Kommunalen Jugendarbeit, bei der sich nicht nur Schulen, sondern auch Vereine engagieren. Ihm persönlich sei vor allem der Aspekt Respekt wichtig. Dieser gehe zunehmend verloren. Urgurcu hofft, dass die Auftaktveranstaltung eine Initialzündung für eine breite Wertediskussion in Lilienthal wird.

„Der Vandalismus, der sich im vergangenen Jahr in Lilienthal gezeigt hat, ist eigentlich nur die Spitze des Eisberges“, meint Manteufel. Er weiß, dass es vor allem Jugendliche aus dem Bremer Stadtteil Horn, aber auch aus Lilienthal waren, die Wände und Wartehäuschen beschmierten, Gebäude und Gegenstände demolierten. Weil das Team der Sozialarbeiter in Lilienthal aber nicht überall sein könne, suche er nun den gesellschaftlichen Zusammenschluss.

„Mir ist es wichtig, dass die Jugendlichen in der Wertediskussion zu Wort kommen“, sagt Manteufel. Deshalb werden auf dem Podium neben Manteufel und Schaaf die Schülerinnen Leonie Rust und Siena Evert Platz nehmen. Die beiden 17-Jährigen wollen berichten, welche Grundwerte für sie wichtig sind. Wie Manteufel sind die beiden Mädchen im Judo aktiv. „Dort gibt es keinen Gürtel, wenn das Sozialverhalten zu wünschen übrig lässt“, berichtet Manteufel von den pädagogischen Richtlinien des Deutschen Judobundes.

„Zunehmende Respektlosigkeit und mangelnde Wertschätzung haben ihre Gründe“, weiß Manteufel aus jahrelanger Erfahrung als Streetworker. Deshalb seien Vorbilder wie Thomas Schaaf so wichtig, findet der Sozialarbeiter und wünscht sich, dass auch Eltern gute Vorbilder für ihre Kinder sind. „Gute Vorbilder sind die beste Prävention.“

„Wer Verantwortung für sich übernimmt, der geht auch verantwortlich mit anderen um“, meint Manteufel mit Blick auf die Einwanderung. Bei der Integration gehe es vor allem darum, Hindernisse abzubauen. „Nicht nur Migranten müssen sich anpassen“, meint Manteufel und sieht auch Einheimische in der Pflicht, sich auf Neues einzulassen.

Sein Traum von einer neuen kommunalen Wertegemeinschaft hört jedoch nicht bei den Jugendlichen auf. Er will Lehrkräfte, Ehrenamtliche und Eltern einbinden. „Wir wollen eine Beratung für Eltern von suchtgefährdeten Kindern und Jugendlichen anbieten, um später eine Selbsthilfegruppe zu gründen“, so Manteufel. „Wenn Kinder kiffen, ist meistens zu Hause etwas schief gelaufen.“

Schließlich sollen die fünf Grundwerte in einem Kunstobjekt von Jugendlichen dargestellt werden, das später im Rathaus ausgestellt werden könnte. Schließlich sollen die fünf Grundwerte in einer kommunalen Charta festgehalten werden, damit diese eine Verbindlichkeit für alle Lilienthaler bekommen. „Da ist dann auch die Politik gefragt“, findet Manteufel.

Gewaltfreiheit zählt nicht zu den Grundwerten, die die Kommunale Jugendarbeit auf die Agenda gehoben hat. „Gewaltfreiheit ergibt sich aus den anderen Grundwerten“, meint Manteufel. Ähnlich verhalte es sich mit dem Klimaschutz: „Der Schutz von Ressourcen bedingt den Schutz des Klimas.“ Wichtig sei vor allem, dass man sich in Lilienthal auf gemeinsame Werte einige.