Vor 200 Jahren war die Auswahl an süßem Gebäck zu Weihnachten überschaubar, weiß Ingrid Pfeiffer. Ein Kucheneisen wie das aus ihrer Familie habe es sicher gegeben. (Peter von Döllen)

Frau Pfeiffer, 2003 brachten Sie den ersten Band Ihrer historischen Krimi-Serie „Die Köchin oder ...“ heraus. Für die Bücher haben Sie intensiv recherchiert. Was fanden Sie dabei über Weihnachtsfeiern im 18. Jahrhundert in dieser Region heraus?

Ingrid Pfeiffer: Wenig. Vor 200 Jahren gab es im Moor keine gemeinsamen Bräuche. Der Moorkommissar Jürgen Christian Findorff hatte damals dafür gesorgt, dass dort die ersten Dörfer entstanden. Die Menschen erhielten lebenserleichternde Vergünstigungen. Denn das, was sie erwartete, war Schwerstarbeit. Und weil sie alle aus verschiedenen Gegenden stammten, brachte jeder seine eigenen Bräuche und Traditionen mit. Dass der Weihnachtsbaum dazu gehörte, ist allerdings unwahrscheinlich. Der wurde erst im Jahr 1800 das erste Mal schriftlich erwähnt.

Mein ehemaliger Mann ist Schuld. Bei einer Feier bemerkte er, wie ich die Gäste mit meinem Wissen über das Leben im Moor gefesselt hatte, und sagte, ich solle doch versuchen, darüber zu schreiben. Als erstes 50 Seiten – für eine Trauerrednerin ist das viel. Da ich eine Menge über Jürgen Christian Findorff wusste, legte ich die Handlung ins Jahr 1791 – ein Jahr vor seinem Tod. Und fürs Kochen habe ich mich schon immer interessiert. Von mir wird erzählt, dass ich mit etwa zehn Jahren so häufig in der öffentlichen Bibliothek etwas zu diesem Thema nachgelesen habe, dass ich gefragt wurde, wann ich denn meine Doktorarbeit über die Küche und das Kochen in früheren Zeiten einreichen würde.

Heiligabend war nicht wichtig. Bis zur Reformation, als sich die Protestanten von den Katholiken absetzen wollten, bekamen die Kinder an Nikolaus Geschenke. Auch zu Lines Zeit war der Haupttag der erste Weihnachtstag. Und Spielzeug für Kinder gab es nur in reichen Familien. Wenn die Leute schon Mühe hatten, satt zu werden, gab es keine Geschenke. Höchstens einen Apfel, der für Weihnachten zur Seite gelegt worden war. Oder eine klitzekleine, extra für jedes Kind, hergestellte Wurst, war das einzige und ganz besondere Weihnachtsgeschenk.

Er hieß Vullbuuksobend! Im Moor war es schon schwierig, übers ganze Jahr hinweg genug zu essen zu bekommen. Am 24. Dezember wurde dann aber so viel gegessen wie man konnte. Das war außergewöhnlich und sorgte für volle Bäuche. Da wurden Eintopf oder Suppe aus Knochen mit Gemüse und Klöße aus Buchweizenmehl gekocht. Das war sehr festlich.

Am ersten Weihnachtstag ging‘s in die Kirche. Im Moor brauchten sie dafür fast den ganzen Tag. Direkt nach dem Füttern und Melken ging es morgens los. Im Winter, wenn die Flüsse und Gräben gefroren waren, ohne Torfkahn zu Fuß. Bis zur Kirche brauchten sie mehrere Stunden durchs Moor. Der Gottesdienst selbst dauerte damals ebenfalls zwei bis drei Stunden. Dann wieder zurück, die Tiere versorgen, und der Tag war vorbei. Am zweiten Weihnachtstag besuchten die Familien sich. Das war nicht so aufwendig wie heute. Die meisten hatten innerhalb der Nachbarschaft geheiratet. Es waren kurze Wege.

An einem kalten Tag im Dezember, wenn es keine Fliegen mehr gab, hätten sie ihr Schwein geschlachtet. Da das Fleisch fürs ganze Jahr reichen musste, wurde das meiste zu Wurst verarbeitet. Vielleicht schafften sie es, etwas Fleisch als Braten für Weihnachten aufzubewahren. Wahrscheinlich war das aber Luxus. Und eine Reissuppe mit ein bisschen Fleisch wäre ein Festessen gewesen. Denn Reis musste teuer gekauft werden. Die meisten Menschen, die damals ins Moor gezogen waren, hatten jedoch nichts und lebten mit 15 bis 20 Personen in einer kleinen Kate. Sie aßen sich alltags an Buchweizenpfannkuchen satt. Die bestanden nur aus Buchweizenmehl und Wasser. Speck und Fleisch, selbst Schwarzbrot, waren bereits purer Luxus. Im Moor wuchs ja kein Getreide. Glühwein gab es natürlich auch nicht. Wer sich aufwärmen wollte, trank heißes Wasser. Schon etwas aufwendiger war ein Getränk aus getrockneten Äpfeln, die mit heißem Wasser übergossen wurden. Es gab etwas Rum oder Weinbrand. Bier wurde damals selbst gebraut. Die Menschen haben aus dem, was sie fanden, das Beste gemacht. Die Kinder zum Beispiel wurden zum Moosbeeren sammeln geschickt. Und obwohl es verboten war, wurden sicher Kaninchen und Enten gejagt.

Keine. Die konnten erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Aufkommen der eisernen Kochmaschine gebacken werden. Die breite Bevölkerung hatte diese sogar erst ab 1900. Ende des 18. Jahrhunderts gab es nur den Steinbackofen. Für die meisten Siedler im Moor war aber auch der unerschwinglich. Wer ihn hatte, wird ihn vielleicht sechs Mal im Jahr benutzt haben. Denn Brennholz gab es kaum im Moor. Und Torf wurde verkauft. Brot backte nur, wer sich Getreide leisten konnte. Oder mal einen Klaben, denn den gibt es seit dem Mittelalter in Bremen. Und für Plätzchen hätte Line keinen Zucker gehabt. Ende des 18. Jahrhunderts gab es nur den teuren Rohrzucker aus den Kolonien. Die Technik, um aus Rüben Zucker zu gewinnen, kam erst Ende des 19. Jahrhunderts auf.

In den Klöstern entstand bereits im 11. oder 12. Jahrhundert das Rezept für Lebkuchen. Aber dass Line Lebkuchen gebacken hat, dürfte unwahrscheinlich sein. Vielleicht besaß sie jedoch ein Kucheneisen für Neujahrskuchen. In meiner Familie wird ein solches Teil bereits seit meiner Ur-Urgroßmutter immer an die älteste Tochter vererbt. Allerdings durften die Kuchen nur einmal im Jahr gebacken und nur am Neujahrstag gegessen werden. Außer Äpfeln und Klaben dürfte es also vor 200 Jahren bei Line nichts Süßes an Weihnachten gegeben haben.

Zur Person

Ingrid Pfeiffer (70)

ist Trauerrednerin und Autorin mehrerer historischer Kriminalromane mit Köchin Line als Hauptfigur. Zurzeit arbeitet sie am vierten Band der Serie, die im Teufelsmoor spielt. Das Buch erscheint voraussichtlich 2021. Ingrid Pfeiffer lebt seit 2017 in Lilienthal und hat einen Sohn und zwei Enkelkinder.