Das Auto landete nach dem Zusammenstoß im Seitenraum. (Lars Fischer)

Worpswede. Die Waakhauser Straße in der Gemeinde Worpswede ist nach einem Unfall am Donnerstagvormittag vorübergehend gesperrt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein Autofahrer etwa zwei Kilometer vor Worpswede nach links auf ein Feld abbiegen. Ein nachfolgender Lkw-Fahrer erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf das Auto auf. Der Pkw wurde daraufhin in einen Graben geschoben. Über Verletzungen der Beteiligen war zunächst nichts bekannt.