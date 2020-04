Zu viele Autos, zu unübersichtlich: Geht es nach dem Willen des Beirats, würden in der Borgfelder Ortsmitte bald viel weniger Autos fahren und parken. (Christian Kosak)

Borgfeld. Für die Zukunft Borgfelds hat der Beirat jetzt einige Pflöcke eingeschlagen. Ziel ist unter anderem eine womöglich autofreie, für Flanierende attraktive und sicher passierbare Ortsmitte. Diese soll langfristig in Richtung Viohl erweitert werden. Es soll künftig mehr Geschäfte geben, in denen vor allem Familien mit Kindern finden, was sie benötigen, so der Beirat. Um den dörflichen Charakter zu erhalten, setzt der Beirat vor allem auf kleinere, inhabergeführte Läden. Einig sind sich die Mitglieder, dass es keinen Drogeriemarkt auf dem Rewe-Parkplatz geben soll. Die große Mehrheit hat das zusammen achtseitige Papier beschlossen und an die Stadtplaner weitergeleitet, damit diese die Vorstellungen der Borgfelder in die Neuauflage des städtischen Nahversorgungskonzepts aufnehmen.

Sehr gute Zusammenarbeit

„Wir haben es geschafft, gemeinsam mit der SPD und den Grünen ein Konzept zu verabschieden, mit dem das Dorf vorankommt“, lobt Fraktionschef Jörn Broeksmid von der CDU, die das siebenseitige Konzept vorgelegt hatte. Auch die Sprecher der SPD, Alexander Keil, und der Grünen, Jürgen Klaes, zeigten sich mit dem Ergebnis zufrieden. „Wir haben sehr gut zusammengearbeitet“, so Keil. Größere Differenzen habe es nicht gegeben.

Bis Ende März hatten die Borgfelder die Möglichkeit, der Bausenatorin ihre Vorstellungen für Borgfelds künftige Entwicklung vorzulegen. Die Beratungen erschwerte, dass Ende vergangenen Jahres – für viele überraschend – die Familie Viohl ankündigte, ihren Baumarkt an der Borgfelder Heerstraße abreißen und ein neues Geschäftszentrum inklusive Wohnungen bauen zu wollen. „Die sich daraus ergebenden Chancen für Borgfeld sollten nun am Schopfe gepackt werden“, sagt Jörn Broeksmid jetzt, und meint damit auch die Möglichkeit, die lange geforderten bezahlbaren Wohnungen bauen zu lassen. Der Beirat spricht in seiner Stellungnahme zur Fortschreibung des städtischen Nahversorgungskonzepts von einer „maßvollen Erweiterung“. Insgesamt, so die Vorstellung von CDU, SPD und Grünen, könnte Borgfeld in Zukunft dennoch wie Horn wirtschaftlich gesehen zu einem Stadtteilzentrum werden.

Der Neuentwicklung des Viohl-Geländes, heißt es, stehe nichts im Wege. Mehr noch, sie könnte beschleunigen, was ohnehin nötig sei: den Ausbau des Einzelhandels in Borgfeld. Mehr Läden, eine Drogerie und die Ausdehnung der Ortsmitte vom Ortsamt bis Viohl, das alles sei nötig, um die in den vergangenen Jahren aufs Doppelte angewachsene Bevölkerung gut zu versorgen und den Ort für die Borgfelder attraktiv zu erhalten. Großes Potenzial sieht der Beirat für die wirtschaftliche Entwicklung Borgfelds. Noch mehr Bürger aus wachsenden Umlandgemeinden wie Lilienthal, Grasberg und Tarmstedt könnten künftig auf dem Weg von oder zur Arbeit in Bremen in den Geschäften Borgfelds shoppen. Nur so könne das Borgfelder Zentrum gegenüber Magneten wie dem Weserpark oder dem Onlinehandel auf Dauer bestehen, glaubt der Beirat. Broeksmid kündigt an, das jetzt verabschiedete Konzept werde auch im Beirat als Grundlage für Beratungen zur Weiterentwicklung Borgfelds dienen.

Im vergangenen Jahr hatte sich das Gremium bereits mit konkreten Ideen zur Neugestaltung der Ortsmitte befasst. Bauingenieur Carsten Kruska hatte unter anderem eine von allen Verkehrsteilnehmern gemeinsam genutzte öffentliche Fläche in der Ortsmitte und Tempo 20 vorgeschlagen. Auch dies greifen die Politiker auf: Die zuständige Behörde solle ein Verkehrs- und Mobilitätskonzept für Borgfeld erarbeiten. Ziel soll es sein, dass so wenige Menschen wie möglich mit dem Auto in die Ortsmitte fahren. Durch eine geplante Tiefgarage bei Viohl könnten Parkplätze im Zentrum anderweitig genutzt werden, heißt es.

Abgesehen von dem nun fristgerecht eingereichten Positionspapier des Beirates existiert noch eine zweite, von FDP-Politiker Gernot Erik Burghardt verfasste Stellungnahme. Per E-Mail hatten 12 der 13 Beiratsmitglieder das von CDU, SPD und Grüne gemeinsam erarbeitete Konzept als Stellungnahme des Beirates Borgfeld verabschiedet. Sie hatten jedoch nicht ausdrücklich gegen das Konzept Burghardts votiert. Der Liberale pocht jetzt darauf, dass sein Papier nicht abgelehnt worden sei und eventuell als zweite Stellungnahme Borgfelds nachgereicht werden müsse. Burghardt wünscht sich ein behutsameres Vorgehen bei der Weiterentwicklung des Ortszentrums und mehr Zurückhaltung bei den Zusagen an die Eigner von Viohl. „Eine Einkaufsmeile von der Dorfmitte bis Viohl halte ich für undurchführbar“, so Burghardt. Der Beiratssprecher befürchtet vor allem zusätzliche Verkehrsprobleme und den Verlust des dörflichen Charakters Borgfelds. Er fordert die Behörden auf, mögliche Auswirkungen gutachterlich prüfen zu lassen. Der Beirat, so Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe (CDU), nehme diese Einzelmeinung zur Kenntnis.

Nach Angaben des stellvertretenden Beiratssprechers Broeksmid hat die senatorische Behörde bereits positiv auf die Stellungnahme aus Borgfeld reagiert. In der Folge muss die Bremische Bürgerschaft über die Anregungen abstimmen. Bei konkret anstehenden Projekten, so der Beirat, sollen die Borgfelder Geschäftsleute sowie die Bürgerinnen und Bürger einbezogen werden.

Zur Sache

Das städtische Nahversorgungskonzept

Das zurzeit geltende, städtische Nahversorgungskonzept aus dem Jahr 2009 soll demnächst novelliert werden. In dem 380 Seiten starken Buch sind zentrale Versorgungsbereiche räumlich für die kommenden Jahre definiert und baurechtlich verankert. Gestärkt werden soll die „Stadt der kurzen Wege“, heißt es in einer Information der Baubehörde. Das neue Konzept biete große Chancen zur Weiterentwicklung des Ortsteils Borgfeld, sagen Stadtentwickler. Es gehe unter anderem um die Zuordnung von Verkaufsflächen pro Einwohner, die Strukturierung von Wohn- und Gewerbeflächen, die Einteilung von Baurecht. Das von der Bürgerschaft beschlossene kommunale Zentren- und Nahversorgungskonzept bilde den Rahmen zur Stärkung und Stabilisierung der Zentren sowie zur Sicherung einer wohnortnahen Versorgung in der Stadt Bremen, so die Baubehörde. Das Konzept wurde gemeinsam mit dem Wirtschaftsressort unter Federführung des Bauressorts der Freien Hansestadt Bremen sowie unter Einbeziehung der Handelskammer Bremen erarbeitet.