Spektakuläre Fundsache: Waffen im Worpsweder Wäldchen. (fr)

Worpswede. Beim Spazierengehen am Barkenhoff hat bereits am vergangenen Mittwoch eine Zeugin einen ungewöhnlichen Fund gemacht: Die Lilienthalerin fand im Unterholz eine Sporttasche, in der eine Pistole sowie zahlreiche kleine Plastiktüten und ein Kanister steckten. Unter der Tasche lagen zwei Gewehre. Sie alarmierte die Polizei, die die Waffen beschlagnahmte.

Auf Nachfrage erklärte das Polizeikommissariat Osterholz, dass es sich bei den Langwaffen um zwei verrostete, ältere Jagdgewehre handele, die keine Registrierungsnummern aufwiesen. Die Pistole soll eine Soft-Air-Waffe sein. Hinweise, woher die Waffen stammen, und wie sie in das Worpsweder Wäldchen gelangt sein könnten, gebe es bislang keine. Ob ein Zusammenhang mit einem in der Nähe gefundenen Fahrrad oder anderen Straftaten bestehe, ließe sich bislang ebenfalls nicht sagen.