Die Grasberger Bürgermeisterin Marion Schorfmann gibt die Hoffnung auf ein neues Jugendparlament im Ort noch nicht auf. (Undine Mader)

Grasberg. Die Satzung des Grasberger Jugendparlaments (Jupa) verlangt zwölf Bewerber, damit die nächste turnusmäßige Wahl des Gremiums stattfinden kann. Geplant war diese als Online-Wahl zwischen dem 18. und 24. Oktober. Jetzt teilt Bürgermeisterin Marion Schorfmann ihren Ratskollegen mit: „Leider haben sich keine weiteren Bewerber mehr für das Jugendparlament gemeldet, sodass die Wahl eines neuen Jupa zu dem festgesetzten Termin nicht durchgeführt werden kann.“ Bis zum Stichtag am 14. September hatten sich demnach nur zehn Bewerber im Grasberger Rathaus gemeldet.

„Ich hätte mich gefreut, wenn ausreichend Bewerber da sind“, sagt Schorfmann auf Nachfrage. Die Hoffnung auf eine neue Jugendvertretung im Ort gibt sie noch nicht auf. Sie warte vielmehr auf Vorschläge und Wünsche, die aus dem noch amtierenden Jugendparlament nach einem Treffen an diesem Donnerstag, 19. September, kommen. Reinreden wolle sie den jungen Leuten dabei nicht. Das sei eine Sache des Respekts.

Auch wenn der geplante Wahltermin geplatzt ist, bleibt Schorfmann gelassen: „Man kann einen neuen Wahltermin festsetzen“. Selbst ohne Neuwahl habe das noch amtierende Jugendparlament ihre volle Unterstützung. „Ich sehe kein Problem, dass das vorhandene Jugendparlament nicht weiter agieren kann“, so die Bürgermeisterin. Wenn der Zusammenschluss junger Leute dann nicht mehr Jugendparlament heiße, werde er trotzdem von der Gemeinde unterstützt. Aber zunächst wolle sie abwarten, was die jungen Leute sagen.

An diesem Donnerstag treffen sich die Mitglieder des noch amtierenden Jugendparlaments mit den neuen Wahlbewerbern ab 18.30 Uhr im Jugendzentrum Little Tokio, Speckmannstraße 13. Dort soll bei Pizza diskutiert werden, wie es mit dem Gremium weitergehen kann. Schriftführerin Lisa Kück sagt: „Es wäre schon ziemlich traurig, wenn es kein Jugendparlament mehr gäbe.“ Auch sie hofft weiter, denn: „Eigentlich fehlt nur noch ein Kandidat.“ Sie wisse von einem weiteren Bewerber, der den Bogen nur noch ausfüllen müsse. Vielleicht taucht beim Treffen im Little Tokio noch spontan jene eine Bewerberin oder jener eine Bewerber auf, der den Weg zur Wahl ebnet. Die Mitglieder des Jugendparlaments fragen weiter herum, so Kück. Mit ein wenig Glück müssen sie im Little Tokio nur einen neuen Wahltermin planen.