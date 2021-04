Auch der Zuschnitt der Wahlkreise spielt eine Rolle bei der Zuteilung der Sitze im Kreistag, der normalerweise im Kreishaus in Osterholz-Scharmbeck tagt. Seit 40 Jahren sind die Wahlbereich dieselben – jetzt stand eine Änderung zur Disposition. (Christian Valek)

Landkreis Osterholz. Wie der Bund, so der Landkreis: Ein Neuzuschnitt von Wahlkreisen oder kommunalen Wahlbereichen scheint vielen Abgeordneten schwerzufallen – trotz offenkundigen Reformbedarfs, der im Bund mit der Fülle von Ausgleichs- und Überhangmandaten zu tun hat, und auf Kreisebene mit der unterschiedlichen Entwicklung der maßgeblichen Einwohnerzahlen. Seit 40 Jahren gibt es bei der Kreiswahl vier Bereiche, und daran wird sich nach dem jüngsten Mehrheitsvotum des Osterholzer Kreistags auch am 12. September 2021 nichts ändern. „Es hat sich so eingespielt und wir sind damit bisher sehr gut gefahren“, sagte Landrat Bernd Lütjen. Grüne und Linke stimmten dagegen, da die Unterschiede der vier Wahlbereiche infolge des demografischen Wandels mittlerweile zu groß seien.

87 Einwohner zu wenig

Bewegten sich die Bezirksgrößen vor fünf Jahren noch haarscharf innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Bandbreite, so ist nun der Wahlbereich 4 (Samtgemeinde Hambergen und Gemeinde Worpswede) gemessen an der maßgeblichen Einwohnerzahl eigentlich um 87 Einwohner zu klein. Hingegen bleibt der größte Wahlbereich 1 (Gemeinden Schwanewede und Ritterhude) mit seinen Zahlen vor allem deshalb noch innerhalb der Toleranz, weil die damalige Flüchtlingsunterkunft in der Kaserne inzwischen aufgelöst wurde. Durch den Fortzug der Migranten verschwanden einige Hundert Menschen aus der Schwaneweder Meldestatistik.

In Zahlen liest sich das nun so: Der Wahlbereich 1 zählte am maßgeblichen Stichtag (30. Juni vergangenen Jahres) 35.087 Einwohner, der Wahlbereich 4 bringt es zusammen auf 21.365. Die Bereiche 2 (Grasberg/Lilienthal) und 3 (Osterholz-Scharmbeck) liegen mit 27.607 und 30.350 Einwohnern im Mittelfeld. Nach den Landesvorschriften gilt für den Durchschnittswahlkreis eine maximale Schwankungsbreite von einem Viertel aller Kreis-Bewohner: bei vier Wahlkreisen mindestens 21.452 und höchstens 35.753 Einwohner. „Das ist aber eine Soll-Vorschrift und die Abweichung ist nur gering“, erklärte Verwaltungschef Lütjen zu der Frage, die der Grünen-Abgeordnete André Hilbers aufgeworfen hatte.

Hilbers sagte, es sei unverständlich, warum nicht einfach drei etwa ungefähr gleich große Wahlbereiche gebildet würden. Die Verwaltung hatte es selbst vorgerechnet – und dann doch verworfen: Wahlbereich 1 bliebe bei dieser Dreier-Variante unverändert, aus dem Wahlbereich 4 würde die Samtgemeinde Hambergen der Kreisstadt zugeschlagen und Worpswede bekäme einen gemeinsamen Stimmzettel mit Grasberg und Lilienthal. Die Folge wäre mehr Ausgewogenheit, warb Hilbers: Der Größenunterschied wäre bei drei Wahlbereichen mit knapp 7100 Einwohnern nur gut halb so groß wie bei der alten Lösung.

Eine weitere Folge wäre, dass jede Partei oder Wählergemeinschaft dann 19 statt 15 Bewerber pro Wahlbereich auf ihrer Liste platzieren dürfte, kreisweit also insgesamt 57 statt 60 Bewerber pro Partei möglich sind. Das sei doch hinnehmbar, meinte der Grüne, wohl wissend, dass selbst die großen Parteien mit ihren Bewerbern bei der Wahl 2016 schon die 50er-Grenze nicht geknackt hatten. Der Grüne legte darum nach: „Eine Begründung nach dem Motto ,Das war schon immer so' ist mir etwas dünn.“

Der Ritterhuder argwöhnte, ob es womöglich um die Sicherung von Pfründen gehe, um mutmaßliche Spitzenkandidaten, die bedient werden sollen. Doch Bernd Lütjen, der aus Hambergen stammt, schüttelte nur den Kopf. Die Vierteilung sei in seinen Augen noch immer ein guter Kompromiss; auch die Aufteilung in fünf Wahlbereiche sei geprüft, dann aber ebenfalls verworfen worden. Sie würde das Verhältnis der Einwohnerzahlen zwar noch genauer abbilden, hätte aber zur Zerschneidung einer Gebietskörperschaft geführt. Der Landrat sagte, die Verwaltung habe sich letztlich zu dem Vorschlag durchgerungen, beim alten Zuschnitt zu bleiben. Ursprünglich sei gar keine Festlegung durch die Behörde geplant gewesen, denn letztlich entscheide ja der Kreistag.

Schumacher Wahlleiterin

Die Weichen freilich dürften schon zwei Tage vorher in der nichtöffentlichen Sitzung des Kreisausschusses gestellt worden sein. Von den übrigen Fraktionen gab es zu der gesamten Angelegenheit im Kreistag nun keine einzige Wortmeldung mehr.

Förmlich entschieden haben die Abgeordneten auch, dass Verwaltungsvizechefin Heike Schumacher die Leitung der Kommunalwahl übernehmen soll, vertreten durch Hauptamtsleiterin Susanne Greinert. Damit kann sich Landrat Bernd Lütjen bis zum Wahlabend auf seine eigene Kandidatur konzentrieren. Denn neben der Kreistagswahl und den Wahlen der Stadt-, Gemeinde- und Samtgemeinderäte findet am 12. September auch die Landratswahl statt. Wie berichtet, strebt Verwaltungschef Lütjen nach mehr als acht Jahren im Amt die Wiederwahl für fünf weitere Jahre an. Gegenkandidaten gibt es bisher noch nicht.

Zur Sache

Wie viel ist eine Stimme wert

Ob ein Kommunalwahl-Kandidat in den Kreistag einzieht, hängt von vielen Faktoren ab, vor allem vom Listenplatz und der Zahl der persönlichen Stimmen, von der Wahlbeteiligung und der Frage, wie die Wähler ihre drei Kreuzchen auf dem Stimmzettel verteilen: auf Einzelbewerber oder die Gesamtliste. Je nach Wahlausgang können bei der Personalwahl schon wenige Hundert Stimmen für einen Sitz ausreichen, manchmal genügen nicht einmal 1000 Voten und mehr, weil es viele weitere starke Mitbewerber oder auch Parteifreunde gibt.

Auch eine gewisse geografische Unwucht, wie sich das Ergebnis im Kreistag letztlich abbildet, ist trotz des ausgeklügelten Zuteilungsverfahrens nach Hare/Niemeyer nicht von der Hand zu weisen. Zwar stellt der Wahlbereich 4 mit Worpswede und der Samtgemeinde als kleinster Bezirk folgerichtig auch nur neun der 46 Abgeordneten im aktuellen Kreistag. Lilienthal/Grasberg aber kommt auf 13 und Osterholz-Scharmbeck nur auf elf Abgeordnete, obwohl in der Kreisstadt bei der Kreistagswahl 2016 deutlich mehr Wahlberechtigte und auch mehr gültige Stimmen gezählt wurden als an Wörpe und Wümme, wo die Wahlbeteiligung etwas höher lag. Aus dem Bereich Ritterhude/Schwanewede wiederum, der es seinerzeit auf noch mehr Stimmen und Wahlberechtigte brachte, sitzen ebenfalls 13 Abgeordnete im Kreistag.