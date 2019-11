Am 5. Dezember wird in Grasberg das neue Jugendparlament gewählt. (Peter Endig/dpa)

Grasberg. Genau einen Monat vor der Wahl des nächsten Grasberger Jugendparlaments (Jupa) haben sich die amtierenden Mitglieder noch einmal getroffen. Schriftführerin Lisa Kück packte wieder den inzwischen dick mit Blättern gefüllten Jupa-Ordner auf den Tisch. Die Online-Wahl stand dann auch im Mittelpunkt der Sitzung im Little Tokio. Dabei war deren Zustandekommen eine Zitterpartie gewesen. Für den ursprünglich für Oktober angedachten Termin hatten sich bis zum Stichtag Mitte September nicht genügend Kandidatinnen und Kandidaten gefunden. Die jungen Leute ließen sich nicht beirren und warben weiter. Vor Kurzem stellte die Grasberger Verwaltung die 14 offiziellen Bewerberinnen und Bewerber für das nächste Jugendparlament vor. Wer von ihnen in das neunköpfige Gremium gewählt wird, steht am 5. Dezember um 18 Uhr fest.

Die stellvertretende Vorsitzende, Sarah Meyer, sagt stellvertretend für ihre Mitstreiter: „Es ist gut, dass die Wahl stattfindet, sonst wäre das für Grasberg ziemlich blöd gewesen.“ Mit dem 2007 ins Leben gerufenen Jugendparlament können sie den jungen Grasbergerinnen und Grasbergern eine Stimme im Ort geben und Veranstaltungen für diese organisieren.

Lisa Kück steht wieder auf der Kandidatenliste. Sie sagte: „Ich würde mich total freuen, wenn ich noch einmal mitarbeiten darf.“ Drei Jahre währte die Amtszeit des bisherigen Jupa. Ihrem Gefühl nach habe es gerade im dritten Jahr viel bewegen können und daran wolle sie anknüpfen. Die meisten der bisherigen Jupa-Mitglieder sehen es ähnlich und treten auch wieder zur Wahl an. Einige Projekte haben sie schon: Eine mögliche Namensänderung für das Jupa, die Jugendehrung 2020 und eine Party organisieren.

Gemeinsam mit Kevin Stellmacher, der beratend für die Verwaltung am Tisch saß, planten sie den Wahlabend. Wie bei jeder anderen Wahl soll es eine Wahlparty geben, was meint, dass die Kandidaten und Interessierte im Little Tokio gemeinsam per Beamer auf einer Leinwand die Veröffentlichung des Wahlergebnisses verfolgen können. Treff dafür ist am Donnerstag, 5. Dezember, ab 17.30 Uhr im Jugendzentrum neben der IGS-Außenstelle, Speckmannstraße 13. Online ist das Wahlergebnis ebenfalls ab 18 Uhr einsehbar, Stellmacher begründet: „Es hat jeder das Recht, das Wahlergebnis zu sehen.“ Allerdings bedeutet gewählt zu werden noch nicht automatisch die Mitgliedschaft im Jupa. Die Gewählten müssen die Wahl noch annehmen, bevor sich das neue Gremium zur konstituierenden Sitzung treffen kann. Diese finde voraussichtlich im Januar statt, so Stellmacher.

Erstmals wird das Jupa online gewählt. „Ich bin gespannt, wie das ankommt“, sagte Lisa Kück. Brian Sommer meinte, das passe besser zu ihrer Generation. Sie hoffen, dass das auch die Wahlbeteiligung erhöht. Bei der Wahl vor drei Jahren nahmen von 647 Wahlberechtigten 183 ihr Wahlrecht wahr. „Diesmal kriegen wir mehr“, gab sich Stellmacher zuversichtlich. Aufgrund des per Satzungsänderung erweiterten Wahlalters können diesmal rund 750 Grasberger zwischen dem zwölften und vollendeten 21. Lebensjahr ihre Stimmen abgeben. Ende des Monats erhalten sie dafür einen Brief von der Gemeinde mit den Zugangsdaten zur Online-Wahl.