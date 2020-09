Oliver Kohlmann, Niklas Lefeld und Elke Ohlrogge verkörpern einen Rentner, einen Gärtner und eine Witwe. (Mathias Misselwitz/Freilichtbühne)

Lilienthal. Die Stille im Park könnte so schön sein, wenn nicht ständig jemand darüber reden würde, wie schön die Stille im Park ist. Zu dieser Erkenntnis kommt Anton, ein etwas eigenbrötlerischer Rentner, recht schnell und höchst unfreiwillig. Elisabeth, seit sieben Jahren Witwe und nicht mehr ganz jung, ist es, die sie ihm liefert. Was der Parkgärtner Horst dazu sagt und was Anton und Elisabeth sich sonst noch zu sagen haben, lässt sich noch sechsmal auf der Freilichtbühne Lilienthal erfahren.

So spät im Jahr habe noch nie eine Premiere der Freilichtbühne stattgefunden, sagte deren Vorsitzende Ulla Hark-Sommer vor wegen der Corona-Verhaltensregeln nur halbvollen Rängen. Erst Ende Mai habe sich abgezeichnet, dass doch noch ein Stück aufgeführt werden könne, und Regisseurin Elke Ohlrogge entschied sich für eines mit nur drei Personen: „Winterrose“ von Christa, Agilo und Michael Dangl.

So sparsam wie die Besetzung ist auch das Bühnenbild, aber dennoch sehr stimmungsvoll: Grüne Kulissen mit stilisierten Bäumen und einer Hecke, zwei Laternen, ein nostalgischer Papierkorb aus Drahtgeflecht, eine fromm dreinblickende Statue und eine Bank. Das Stück spielt nämlich in einem Park, und von der Bank hat man den besten Ausblick auf ein Café. Das ist wichtig für Elisabeth, gespielt von Elke Ohlrogge, und das sehr nuanciert, wie man es von ihren robusten Auftritten als „Putzfrau Elli“ gar nicht gewohnt ist. Vorerst wird der Park aber von Anton (Oliver Kohlmann, soigniert mit Pfeife, Hut und Schirm) und dem Gärtner Horst (Niklas Lefeld, der durch nicht immer passende, aber immer schlagende Bemerkungen glänzt) bevölkert. Die beiden verstehen sich auf Anhieb nicht so recht; Horsts Kofferradio dudelt das Wunschkonzert mit Roland Kaiser, Anton will in Ruhe Zeitung lesen. Aber bei der gemeinsamen Beobachtung der Enten im Teich werden sie sich anscheinend sympathisch. Oberon wirbt schon seit einer Woche um Titania, und Rosenkranz und Güldenstern sind Erpel, die sich nur für Erpel interessieren. Mit Enten kennt Anton sich aus, mit Menschen hat er weniger gern zu tun, denn die stören ihn nur beim Lesen.

Das kann besonders Elisabeth viel zu gut, aufgedonnert mit auffälligem Kleid. „Katastrophe, Katastrophe!“ Sie hat nämlich, wie jede Woche, unter dem Pseudonym „Winterrose“ auf eine Kontaktanzeige geantwortet, und die Kandidaten für ein künftiges Leben zu zweit bestellt sie ins Parkcafé, weil sie sie dort von ihrer Bank aus erst einmal begutachten kann – ein Opernglas steckt in ihrer Riesen-Einkaufstasche. Aber trotzdem sind der Reinfälle kein Ende; der letzte hat alle fünf Kandidatinnen auf einmal zu sich bestellt, und dann mussten sie auch noch Nummern ziehen wie im Wartezimmer. Und wenn ein Mann mit einer Bild-Zeitung unter dem Arm ankommt, ist er natürlich viel zu niveaulos. Anton ist nur mäßig interessiert an Elisabeths Versuchen in Menschenkenntnis, er liest gerade Dantes Göttliche Komödie. „Ist das was Lustiges?“ Elisabeth kann mit so viel Bildung trotz ihres durchaus richtigen Urteils über die Boulevard-Presse nicht mithalten. Mal eben schnell den 600-Seiten-Wälzer durchblättern: Vorhölle, Hölle, Fegefeuer, Paradies... Anton ist noch ziemlich am Anfang, in der Hölle: „Ihr, die ihr eintretet, lasst fahren alle Hoffnung.“ Aber etwas Hoffnung hat Anton doch; mit seiner stoischen Ruhe schafft er es tatsächlich, Elisabeth zum Abdampfen zu bewegen.

Aber sie treffen sich wieder, Elisabeth schwärmt von der schönen Stille im Park, leider sehr laut und wortreich, der nächste Streit entsteht, Gärtner Horst erteilt Redeverbot – „man könnte ja denken, Sie seien verheiratet“. Das wirkt, beide gehen beleidigt, aber in verschiedene Richtungen.

Dabei ist Horst sehr hilfsbereit. Elisabeths neue Eroberung in spe ist Florist und spricht nur Latein, und Horst und Elisabeth üben jetzt Vokabeln: Nelke? Nelcis vallorum. Schon ganz gut, aber dass der Herr Florist, wie Elisabeth nach dem Rendevouz Anton empört erzählt, sogar im Café auf Latein bestellt, geht dann doch zu weit. Dann hat er wohl Coca-Colum bestellt, vermutet Anton – ein bisschen Bildung ist doch was Schönes! Horst hat auch etwas beizusteuern: Alea iacta est – Bildung ist nämlich noch viel schöner und macht auch mehr Spaß, wenn man sie aus Asterix bezieht. Beim gemeinsamen Philosophieren über Vornamen werden aber doch Unterschiede deutlich. Anton denkt bei Berta an Bertha von Suttner, Elisabeth denkt bei Willy an Biene Maja. Nach Anton würde sie ohnehin nur ein Schwarzes Loch benennen.

Aber immerhin trifft sie ihn noch ein letztes Mal. Sie will sich verabschieden, sie hat endlich den Richtigen gefunden. Oder doch nicht? Was sich zwischen ihr und Anton abspielt, hat Egon Bahr in Bezug auf die neue Ostpolitik seines Chefs Willy Brandt vor 50 Jahren „Wandel durch Annäherung“ genannt. Wie weit sich Anton und Elisabeth annähern und vielleicht wandeln, wird noch sechsmal gezeigt.

Die weiteren Aufführungstermine sind in dieser und nächster Woche jeweils mittwochs, freitags und sonnabends um 20 Uhr. Karten können nur im Vorverkauf unter https://tickets.fblilienthal.de/winterrose20/ erworben werden. Auf dem gesamten Gelände außer auf den Sitzplätzen gilt Maskenpflicht.