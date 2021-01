Solche Ausblicke bietet das Naturschutzgebiet Großes und Weißes Moor bei Rotenburg. Der Nordpfade-Wanderweg Dör't Moor führt die Menschen mitten hinein in die Natur. (TOUROW)

Landkreis Rotenburg. Deutschlands schönster Wanderweg des Jahres 2021 könnte mitten im Kreis Rotenburg liegen. Der Nordpfad Dör‘t Moor im Bereich des Bullensees zwischen Rotenburg, Unterstedt und Kirchwalsede hat bei der Fachjury eines Wandermagazins jedenfalls einen derart starken Eindruck hinterlassen, dass er in der Kategorie „Tagestouren“ schon mal unter den 15 besten aus zehn Bundesländern gelandet ist – bei 112 Bewerbungen aus ganz Deutschland, wie Udo Fischer vom Rotenburger Touristikverband Tourow sagt. Allein die Nominierung sei schon „eine Riesen-Auszeichnung“.

Seit 4. Januar haben nun die Wanderer das Wort: Bis zum 30. Juni läuft die Publikumswahl unter Wanderwegen vom Schwarzwald bis zum Spreewald, von der Mecklenburger Seenplatte bis zum Hunsrück. 4000 bis 5000 Stimmen seien wohl nötig, um vorne mitzuspielen, meint Fischer. Er selbst habe sein Kreuz schon gemacht, sagt er.

Fischer ist einer der Väter des kreisweiten Nordpfade-Wanderwegesystems, das der Tourow ersonnen und realisiert hat. Der Wanderweg Dör’t Moor war vor zehn Jahren der erste, mittlerweile gehören 23 weitere Geschwister dazu, die allesamt bestimmte Qualitätsmerkmale erfüllen müssen. Die Nordpfade dürfen beispielsweise nicht an Straßen verlaufen und dürfen nur zu einem kleinen Anteil asphaltiert sein.

Der Nordpfad Dör’t Moor heißt so, weil er mitten durch das 654 Hektar große Naturschutzgebiet „Großes und Weißes Moor“ führt. Dieses gehört mit seinen naturnahen Hochmoorflächen und großen Moorwäldern zu den am besten erhaltenen Hochmooren Niedersachsens. Entstanden ist das Gebiet vor etwa 11.000 Jahren nach der letzten Eiszeit. Inmitten der Fläche gibt es auf natürliche Weise entstandene Wasserflächen, die Kolke oder Mooraugen genannt werden und Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten wie Kreuzotter und Kranich sowie Rosmarinheide, Sonnentau und Hochmoorbläuling bilden.

Wem der 10,3 Kilometer lange Nordpfad Dör‘t Moor zu lang ist, kann die Wegstrecke mit dem „Bodderpad“ (7,5 Kilometer) abkürzen. Die Wege durchs Moor gehen auf eine Initiative des Naturschutzbunds (Nabu) zurück, dessen Mitglieder auch sehr viel körperliche Eigenleistung in das Projekt eingebracht haben. Der Nabu Rotenburg hat in enger Zusammenarbeit mit dem Landkreis, dem große Flächen in dem Gebiet gehören, dafür gesorgt, dass Erlebniszonen, Themenpavillons und Tafeln mit Information für Besucher und Wanderer platziert wurden. Um die Pflege und Unterhaltung des Naturschutzgebiets und der Wege kümmert sich der Landkreis. „Wir haben die Wegeführung so konzipiert, dass die Wanderer die Natur erleben können und gleichzeitig der Naturschutz gewährleistet wird“, sagt Rainer Ralfs von der Unteren Naturschutzbehörde, der das Projekt seit vielen Jahren federführend begleitet.

Rotenburgs Bürgermeister Andreas Weber kennt das Gebiet sehr gut. Für ihn ist die mit dem Wanderweg verbundene Umweltbildung wichtig: „In diesen Zeiten des Klimawandels muss man einfach auf die enorme Bedeutung der Moore für den Klimaschutz hinweisen.“ Dies gelinge mit diesem Projekt hervorragend. Der große Parkplatz am Bullensee, Ausgangspunkt des Wanderwegs Dör’t Moor, sei stets gut frequentiert. Auch das zeige, wie gut der Weg angenommen werde. „Ich hätte nie gedacht, dass die Nordpfade als Flachwanderwege überhaupt so gut funktionieren“, so Weber.

Dazu Tourow-Chef Fischer: „Wandern im Allgemeinen und flachwandern auf unseren Nordpfaden im Speziellen ist eben rundherum ein gesundes Projekt. Man bewegt sich in der Natur und kann problemlos die Abstände einhalten.“ Nicht umsonst sei der Weg Dör’t Moor mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem als „Qualitätsweg Traumtour“ und beim Nachhaltigkeitswettbewerb „Tourismus mit Zukunft“.

Abgestimmt werden kann entweder online unter https://wandermagazin.de/wahlstudio oder ganz analog mit einer eigens entwickelten Postkarte, die es beim Tourow, Harburger Straße 59, Rotenburg (www.tourow.de), in den Kreishäusern Rotenburg und Bremervörde sowie in allen Tourist-Infos und Rathäusern im Landkreis gibt. Das Rathaus in Tarmstedt hat die Adresse Hepstedter Straße 9.