Der überarbeitete Tourenbegleiter für die Nordpfade. (LANDKREIS ROTENBURG)

Landkreis Rotenburg. Über die Top-Wanderwege im Landkreis Rotenburg, die 24 Nordpfade, informiert eine Broschüre, die detailliert über die Strecken Auskunft gibt. Sie ist nun komplett überarbeitet worden. Der kostenlose Tourenführer umfasst 96 Seiten und erhält 24 Wandertipps.

Das Büchlein des Touristikverbandes Landkreis Rotenburg (Tourow) stellt neben der Internetseite www.nordpfade.de die wichtigste Informationsquelle für die Wander-Fans im Landkreis dar. Seit Anfang 2014 wurden 80 000 Exemplare ausgegeben. Da keine Tourenbegleiter mehr vorrätig waren und sich seit der letzten Neuauflage einiges verändert hatte, wurde es jetzt Zeit für eine Neuauflage. „Wir haben viele Neuerungen und Korrekturen vorgenommen, Seiten umgestellt, das Wichtigste optimiert, Inhalte auch gekürzt und vor allem Fotos ausgetauscht“, erklärt Petra Welz, Nordpfade-Projektmanagerin. Viele der Bilder stammen vom Zevener Hobbyfotografen Björn Wengler, der seit einigen Jahren mit seiner Kamera auf den Nordpfaden unterwegs ist.

Der Tourenbegleiter wurde in einer Auflage von 35 000 Stück gedruckt. Der Druck wurde finanziell vom Landkreis Rotenburg sowie den Sparkassen Rotenburg-Osterholz sowie Scheeßel unterstützt. Die Broschüre ist kostenlos in der Tourow-Geschäftsstelle, Harburger Straße 59 in Rotenburg und in allen touristischen Informationsbüros und Rathäusern im Landkreis Rotenburg erhältlich. Gegen eine Portoerstattung kann sie auch unter 04261/ 8 19 60 oder per E-Mail über info@Tourow.de bestellt werden.

In der Samtgemeinde Tarmstedt gibt es drei Nordpfade. Der Weg „Kempowskis Idylle“ liegt teilweise in der Samtgemeinde Tarmstedt, der Wanderweg „Tarmstedter Moor“ führt in einem weiten Bogen rund um Tarmstedt. Ein dritter Weg „Timke-Wälder“ verläuft zwischen Kirchtimke und Tarmstedt.