Seit elf Jahren organisiert Hans-Georg Kruse als Spartenleiter die Wandertouren der Paddlöpers. (Sabine von der Decken)

Lilienthal. Weil Menschen pandemiebedingt nach alternativen Freizeitangeboten suchen, steht Wandern bei vielen laut einer Umfrage hoch im Kurs. Der Deutsche Wanderverband setzt sich daher dafür ein, Wandern als kontaktlose Außen-Sportart anzuerkennen. Ein Schreiben mit dieser Forderung hatte der Verband an die Ministerkonferenz gerichtet.

Sollte die Ministerkonferenz Wandern als kontaktlose Sportart anerkennen, ginge es auch für die Paddlöpers, die Wandersparte des TV Falkenberg, bald wieder los. Sofort würde er gerne wieder in Gemeinschaft wandern, sagt Hans-Georg Kruse, der die Sparte seit 2010 leitet. Zum ersten Mal während ihres nun 50-jährigen Bestehens durften sie von März bis Mai 2020 nicht wandern, zwischen Juni bis Oktober war es unter Einhaltung der Abstandsregeln wieder möglich und seit November ist die Lilienthaler Wanderbewegung tot, sagt Kruse. Leider.

Seit vielen Jahren hat Wandern im TV Falkenberg Tradition. Anfangs nur am Himmelfahrtstag, 1971 wurde dann mit den Paddlöpers die Wandersparte gegründet, die sich jeden dritten Sonntag im Monat zum gemeinsamen Wandern trifft. Aktuell hat die Wandersparte 69 Mitglieder, davon nehmen 25 bis 30 regelmäßig an den Wanderungen teil. Der älteste Wandersmann ist 86 Jahre alt, die Jüngsten sind knapp über 60 Jahre alt.

10.000 Kilometermarke geknackt

Seit elf Jahren organisiert Hans-Georg Kruse als Nachfolger von Günter Flömer Wanderungen und mehrtägige Freizeiten im gesamten norddeutschen Raum. In den fünf Jahrzehnten verbrachten die Paddlöpers 66 Freizeiten miteinander, wanderten 39 Mal in Großmeckelsen und knackten vor vier Jahren die 10.000 Kilometermarke. Gewandert wird bei jedem Wetter. „Da geht kein Weg dran vorbei“, so Kruse. Auch er musste lernen, dass das Wetter innerhalb kürzester Zeit umschlagen kann.

Es gibt Sommerwanderungen, Winterwanderungen, Insel- und Wattwanderungen und es gibt die Kekswanderung, zu der die Mitglieder der Wandersparte selbst gebackene Kekse mitbringen. Während der Winterwanderungen halten die Lilienthaler zum Brötchenfrühstück Einkehr in Gaststätten am Wegesrand, im Sommer picknicken sie auf Baumstämmen sitzend. Gewandert werde in zwei Gruppen zwölf bis 14 Kilometer oder sechs bis acht Kilometer. Das sei dem Alter geschuldet, sagt Kruse. „Wenn wir die kleine Runde nicht anbieten, würden die Älteren Zuhause bleiben.“ Los geht es im Sommer um 7.30 Uhr, im Winter um 8 Uhr. In Fahrgemeinschaften fahren sie zum Treffpunkt, entscheiden sich für eine Route und treffen zusammen wieder dort ein. „Herrlich“, schwärmt Hans-Georg Kruse und erzählt von wunderschönen Landschaften.

Naturnahe Wege

Mit dem Internet ist die Planung der Wanderrouten einfacher geworden. Viele Wandergruppen laufen noch mit Karte in der Hand, Hans-Georg Kruse aber setzt auf das Wandernavi. Das sagt ihm zuverlässig, wo es lang geht und darauf ist auch bei kurzfristiger Änderung der Route absolut Verlass. Bei der Auswahl der Strecken achtet Kruse auf naturnahe Wege und landschaftlich schön gelegene Gebiete. In Begleitung fährt der Spartenleiter mit dem Fahrrad die geplante Wanderroute ab, um deren Tauglichkeit für die Paddlöpers zu testen.

Etliche zum Teil von Günter Flömer mit Zeichnungen versehene Fotoalben zeugen von den Wandertouren in Gemeinschaft während der vergangenen 50 Jahre. „Wir haben eine tolle Gemeinschaft, das ist das Schönste daran“, sagt der Spartenleiter.

Zum 40-jährigen Bestehen der Wandersparte gab es ein großes Grillfest und eine 40 kilometerlange Wanderung, zum 25-jährigen Bestehen erstellte Günter Flömer ein „Tagebuch“ mit eigenen Zeichnungen und vielen Fotos. Für das 50-jährige Jubiläum aber gibt es aufgrund der aktuellen Lage kein Planung.